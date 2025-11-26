Quảng Ninh dự định xây trung tâm hành chính mới như thế nào?

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 6.10.2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh tại xã Thống Nhất với những lộ trình cụ thể.

Theo đó, dự kiến hoàn thành xây dựng Đồ án Quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất trong quý 1.2026.

Vị trí nghiên cứu quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh nằm trên trục đường 279 và gần với vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

Nghiên cứu, đề xuất thi tuyển ý tưởng quy hoạch Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất (trong đó có quảng trường, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ - du lịch ở khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục; điều chỉnh các quy hoạch có liên quan (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu), lập quy hoạch chi tiết). Việc này hoàn thành trước tháng 3.2026.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu khởi công xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh tại xã Thống Nhất trong năm 2026.

Vị trí nghiên cứu quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ninh nằm trên trục đường 279 và gần với vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian đô thị của TP Hạ Long cũ sẽ được mở rộng theo hướng Bắc, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Vịnh Cửa Lục, rộng 18km2, chỗ sâu nhất 17m, là nơi hội tụ của 6 cửa sông từ huyện Hoành Bồ cũ đổ ra. Vịnh Cửa Lục nằm giáp với vịnh Hạ Long, cửa thông ra vịnh Hạ Long rộng khoảng 1 km. Trước đây, khi chưa có cầu Bãi Cháy, việc đi lại qua hai bờ eo biển vịnh Cửa Lục phải phụ thuộc vào phà Bãi Cháy.

Vịnh cửa Lục nằm giáp với vịnh Hạ Long, cửa thông ra vịnh Hạ Long rộng khoảng 1 km.

Để góp phần “đánh thức” vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư 2 cây cầu lớn bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm cầu Tình Yêu và cầu Bình Minh.

Tháng 12 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng thêm 2 tuyến đường ven vịnh Cửa Lục, với tổng số vốn 5.478 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, tỉnh Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục 2 - cây cầu thứ 3 bắc qua vịnh Cửa Lục.

Hiện nay, khu Trung tâm hành chính tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được bố trí tại phường Hạ Long, dải đô thị, hành chính, dịch vụ bám theo tuyến đường Quốc lộ 18, khu vực ven bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây đồng thời là nơi tập trung nhiều trụ sở, công trình công cộng, khách sạn, dịch vụ du lịch, mật độ giao thông và xây dựng ngày càng cao.

So với vị trí hiện nay đang bám sát ven bờ di sản vịnh Hạ Long, phương án dịch chuyển Trung tâm hành chính của tỉnh ra phía Bắc vịnh Cửa Lục được đánh giá sẽ góp phần giảm dần áp lực xây dựng, giao thông và dân số cơ học lên khu vực ven vịnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường và giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đồng thời mở ra một cực phát triển đô thị, hành chính mới của tỉnh.