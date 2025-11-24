Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2025
Thanh Tuyền
24/11/2025 9:03 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch, Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11/12 đến 15/12.
Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11/12 đến 15/12, tại Quảng trường Trung tâm phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.
Hội chợ do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo; Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì.
Sự kiện năm nay có chủ đề “Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển”, dự kiến thu hút khoảng 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN cùng nhiều tổ chức xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư trong và ngoài nước.
Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2025 được tổ chức nhằm mở rộng hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu, giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, ký kết hợp đồng thương mại, du lịch; xúc tiến đầu tư, kết nối tiêu thụ hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.
Sự kiện cũng góp phần tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị tại khu vực biên giới, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và kích cầu mua sắm cuối năm.
Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật: Triển lãm trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội, giới thiệu sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu của Quảng Ninh; diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác ngành nghề 2025; hát đối trên sông biên giới giao lưu văn hoá giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế Việt - Trung lần thứ 3 năm 2025 và một số hoạt động xúc tiến thương mại khác.
