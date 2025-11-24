Chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập với 1.500 dự án được quản lý chủ động, minh bạch

Linh hoạt trong công tác điều hành

Năm 2025 là một năm bản lề đối với bộ máy hành chính công của tỉnh Lạng Sơn. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đã tạo ra sự thay đổi lớn về tổ chức. Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy để thích ứng với quy mô công việc hoàn toàn mới.

Động thổ Công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Sự thay đổi về cơ cấu hành chính không chỉ là một cuộc tái cơ cấu mà còn là sự tích hợp khối lượng công việc vào một đơn vị duy nhất. Theo phương án sắp xếp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, cũng như nhân sự từ 11 Ban quản lý dự án cấp huyện. Điều này lập tức nâng quy mô quản lý dự án của Ban lên một tầm mức chưa từng có.

Ông Bùi Hoàng Nam – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho hay: Hiện tại, Ban được giao quản lý khoảng 1.500 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với phạm vi trải rộng trên toàn tỉnh Lạng Sơn. Việc sáp nhập đồng nghĩa với việc Ban phải đảm nhận các dự án trọng điểm do UBND tỉnh giao, cùng lúc phải kế thừa và quản lý suôn sẻ hàng trăm dự án đang dang dở từ cấp huyện.

Áp lực về tiến độ, chất lượng và giải ngân đối với tổng kế hoạch vốn lớn nhất cấp tỉnh đã tạo ra thách thức lớn đối với công tác lãnh đạo, điều hành của Ban trong thời gian qua.

Trước nhiệm vụ mới và khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần, tập thể Lãnh đạo Ban đã xác định cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo và điều hành. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chìa khóa để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong mô hình tổ chức mới.

Ngay lập tức, Ban đã tiến hành kiện toàn lại tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự và phân định rõ trách nhiệm. Ban đã thực hiện một bước đi chiến lược là tăng cường phân cấp cho các Ban Quản lý dự án khu vực và các tổ quản lý dự án.

Việc này cho phép các đơn vị cấp dưới chủ động hơn trong việc điều hành, xử lý công việc tại địa bàn phụ trách, đồng thời giảm tải đáng kể cho bộ máy lãnh đạo cấp tỉnh.

Cơ chế này đặc biệt quan trọng để giải quyết các vướng mắc tại chỗ và đảm bảo sự thông suốt trong việc quản lý dự án trải rộng trên phạm vi địa lý toàn tỉnh.

Số hóa quản lý công việc

Một trong những đổi mới trong công việc của Ban là việc đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong điều hành. Công nghệ được coi là công cụ đắc lực để quản lý hiệu quả khối lượng hồ sơ và công việc khổng lồ.

Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Nguyễn Mạnh Đức – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm: Ban đã ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử và chữ ký số để điều hành, xử lý hồ sơ trên môi trường số. Toàn bộ quy trình luân chuyển văn bản, phê duyệt, và giao việc đều được theo dõi sát sao qua phần mềm quản lý công việc. Phần mềm này giúp xác định rõ thời hạn và có nhật ký xử lý minh bạch, rõ ràng.

Với sự minh bạch và tốc độ xử lý trên môi trường số đã giúp lãnh đạo Ban có thể theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện dự án một cách kịp thời và chính xác.

Bên cạnh đó để đảm bảo các đơn vị cấp dưới hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cũng đã thành lập các tổ công tác nội bộ. Các tổ này có vai trò chủ động thực hiện kiểm tra, rà soát, và đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc phát sinh tại các Ban Quản lý dự án khu vực một cách kịp thời. Đây là cơ chế giám sát chéo, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo mọi dự án đều được theo dõi sát sao, từ đó giúp công tác lãnh đạo và quản lý dự án trở nên chủ động và minh bạch hơn.

Nhờ quy trình kiện toàn, phân cấp rõ ràng và ứng dụng công nghệ một cách đồng bộ, công tác lãnh đạo và quản lý dự án đã có những chuyển biến rõ rệt.

Công tác quản lý dự án được vận hành một cách chủ động, minh bạch và hiệu quả hơn. Sự chủ động được thể hiện thông qua việc Ban đã kịp thời đưa ra các giải pháp phân cấp và kiểm soát nội bộ để ứng phó với sự thay đổi của tổ chức. Sự minh bạch đến từ hệ thống văn phòng điện tử, nơi mọi luân chuyển hồ sơ đều có thể được theo dõi.

Mục tiêu cuối cùng của mọi sự đổi mới này là đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Việc xử lý thành công khối lượng công việc khổng lồ sau sáp nhập chứng minh rằng, đổi mới tổ chức không chỉ là một yêu cầu hành chính mà còn là chìa khóa để Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn xử lý hiệu quả 1.500 dự án, đảm bảo sự thông suốt và nâng cao năng lực quản lý trong hệ thống mới.

Với nền tảng vững chắc này, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang tiến vào giai đoạn tiếp theo với tâm thế sẵn sàng cho các nhiệm vụ đồng hành cùng các công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.