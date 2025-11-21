Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh: Cú hích chiến lược từ diễn đàn kết nối B2B lớn nhất năm
Quang Sơn
21/11/2025 10:52 AM (GMT+7)
Sáng ngày 21/11/2025, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 (Vietnam Travel Day 2025), sự kiện kết nối giao thương (B2B) quy mô lớn nhất ngành du lịch đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút hơn 500 đơn vị lữ hành, mở ra "cơ hội vàng" cho các ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và các đối tác quốc tế.
Lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh, sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện. Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 quy tụ hơn 400 đại biểu và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu. Đáng chú ý, sự kiện có sự tham gia của hơn 120 người mua quốc tế (Buyers) đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á.
Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh địa phương được ví như một "Việt Nam thu nhỏ", sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ với hệ thống cao tốc dài nhất cả nước và Cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt. Đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp lữ hành tin tưởng thiết lập các tour tuyến chuyên nghiệp và hiệu quả.
Tâm điểm của chuỗi sự kiện là phiên kết nối B2B (Business to Business), được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhất dịp cuối năm nhằm kích cầu du lịch.
Tại các phiên làm việc, hàng loạt biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đã được thảo luận và ký kết, tập trung vào các nội dung chiến lược
Để gia tăng sức cạnh tranh cho các hợp đồng ký kết, Quảng Ninh đã giới thiệu đến các đối tác chuỗi sản phẩm du lịch mới và đẳng cấp. Nổi bật là hành trình kết nối hai Di sản Thế giới: Vịnh Hạ Long và Yên Tử.
Bên cạnh đó, hệ thống 1.630 cơ sở lưu trú với nhiều thương hiệu quốc tế (Intercontinental, Wyndham, Accor...) cùng các sản phẩm kinh tế đêm, du lịch MICE và du lịch golf cũng được cam kết sẵn sàng phục vụ dòng khách cao cấp.
“Tỉnh Quảng Ninh khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với thông điệp: "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp". Tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch "không chạm" để hỗ trợ tối đa cho các đối tác lữ hành.” Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ là động lực then chốt giúp Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón 21 triệu lượt khách trong năm 2025, đóng góp hơn 10% vào GRDP của tỉnh.
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.
Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI
Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Ninh.
Công bố danh sách xã, đặc khu miền núi giai đoạn 2026 - 2030 tại Quảng Ninh
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phê duyệt danh sách xã, đặc khu miền núi trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.
Đại biểu dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội MTTQ tỉnh Phú Thọ
Sáng 27/11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.