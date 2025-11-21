Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh: Cú hích chiến lược từ diễn đàn kết nối B2B lớn nhất năm

Lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh, sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện. Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 quy tụ hơn 400 đại biểu và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu. Đáng chú ý, sự kiện có sự tham gia của hơn 120 người mua quốc tế (Buyers) đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Ngày Lữ hành Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Quảng Ninh không chỉ giúp địa phương khẳng định vị trí trung tâm du lịch lớn của cả nước mà còn tạo động lực mới cho hoạt động xúc tiến thị trường quốc tế sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ. Ảnh Quang Sơn

Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh địa phương được ví như một "Việt Nam thu nhỏ", sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ với hệ thống cao tốc dài nhất cả nước và Cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt. Đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp lữ hành tin tưởng thiết lập các tour tuyến chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ tỉnh Quảng Ninh cam kết giữ vững và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp". Ảnh Quang Sơn

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là phiên kết nối B2B (Business to Business), được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhất dịp cuối năm nhằm kích cầu du lịch.

Tại các phiên làm việc, hàng loạt biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đã được thảo luận và ký kết, tập trung vào các nội dung chiến lược

Để gia tăng sức cạnh tranh cho các hợp đồng ký kết, Quảng Ninh đã giới thiệu đến các đối tác chuỗi sản phẩm du lịch mới và đẳng cấp. Nổi bật là hành trình kết nối hai Di sản Thế giới: Vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Các đại biểu chứng kiến lễ kí kết hợp tác giữa Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh với các đối tác doanh nghiệp du lịch. Ảnh Quang Sơn

Bên cạnh đó, hệ thống 1.630 cơ sở lưu trú với nhiều thương hiệu quốc tế (Intercontinental, Wyndham, Accor...) cùng các sản phẩm kinh tế đêm, du lịch MICE và du lịch golf cũng được cam kết sẵn sàng phục vụ dòng khách cao cấp.

“Tỉnh Quảng Ninh khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với thông điệp: "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp". Tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch "không chạm" để hỗ trợ tối đa cho các đối tác lữ hành.” Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm, kết nối B2B du lịch sẽ đưa hình ảnh điểm đến Quảng Ninh trở nên nổi bật, hấp dẫn và gia tăng hợp tác thương mại du lịch bền vững. Ảnh Quang Sơn

Sự kiện được kỳ vọng sẽ là động lực then chốt giúp Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón 21 triệu lượt khách trong năm 2025, đóng góp hơn 10% vào GRDP của tỉnh.