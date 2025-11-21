Một thanh niên sinh năm 2005 ở Hưng Yên bị phát hiện "bảo kê” máy gặt lúa
Tú Uyên
21/11/2025 8:14 AM (GMT+7)
Công an xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 1 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Cụ thể, thông tin từ Công an xã Đông Thụy Anh, vừa qua đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.C.C (SN 2005, trú xã Đông Thuỵ Anh) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Về nội dung vụ án, Công an xã Đông Thụy Anh cho biết, C là đối tượng có hành vi “bảo kê” máy gặt lúa. Do mâu thuẫn trong việc đưa máy gặt về thôn Trường Xuân, C đã cố ý gây thương tích cho nạn nhân.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Đông Thụy Anh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.
Sau quá trình điều tra, N.C.C bị đơn vị này khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Công an xã Đông Thụy Anh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
