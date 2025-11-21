Thiền phái Trúc Lâm – “ngọn hải đăng trong tâm hồn” giữa trùng khơi biên cương Đông Bắc

Hòn đảo tiền tiêu với biểu tượng văn hóa – tâm linh đặc trưng

Đảo Trần có vị trí tiền tiêu, chiến lược đặc biệt khi nằm cách biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ chưa đầy 10 hải lý. Theo thần tích, vào khoảng cuối triều Trần, đầu Hậu Lê, các thương thuyền buôn bán ở thương cảng Vân Đồn và người dân địa phương đã phát tâm xây dựng một ngôi chùa thờ Phật theo thiền phái Trúc Lâm.

Khuôn viên chùa có xây dựng miếu thờ nhiên thần và nhân thần, như đền thờ tướng công hiển thánh Trần Hưng Đạo cùng gia thất nhà Trần. Vào tháng 10/2022, dự án chùa Trúc Lâm đảo Trần có diện tích xây dựng 2,72ha được khởi công.

Toàn cảnh công trình chùa Trúc Lâm đảo Trần.

Hiện chùa Trúc Lâm đảo Trần có 22 công trình chính và phụ trợ, được làm từ các chất liệu gỗ lim, đá, gạch nung, bảo đảm mỹ thuật và sự bền vững trước thiên nhiên khắc nghiệt của vùng biển, đảo.

Mới đây, ngày 8/11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ Khánh thành Bảo tháp “Đại Việt” và khởi công các công trình giảng đường, khu tăng xá.

Theo đó, bảo tháp cao 17,9 mét, gồm 9 tầng, chế tác hoàn toàn từ đá granite nguyên khối, theo phong cách kiến trúc thời Trần với tạo hình uy nghi, thuần Việt. Với tầng thứ nhất tôn thờ Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh của Đại Việt, tám tầng trên phối thờ Đức Phật A Di Đà bốn mặt, biểu trưng cho ánh sáng vô lượng, soi chiếu khắp mười phương.

Từng viên gạch mang nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trên đảo Trần.

Theo thượng tọa Thích Thanh Lịch, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Trúc Lâm đảo Trần cho biết, bảo tháp nói riêng và hệ thống chùa là biểu tượng của chủ quyền văn hóa – tâm linh – lãnh thổ Việt Nam.

Mỗi viên gạch, viên ngói xây chùa đều được khắc nổi biểu tượng Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tên hiệu và năm xây dựng. Đây là sự khẳng định chủ quyền trên từng viên gạch, tấc đất tại nơi biên giới biển, đảo xa xôi.

Ngọn “hải đăng tâm hồn” nơi biên cương

Theo lời kể của vị trụ trì, từ năm 2015, thượng tọa Thích Thanh Lịch mang tâm nguyện một người tu sĩ dâng hiến cuộc đời mình cho đạo pháp, dân tộc đã bắt đầu xây dựng những cột mốc chủ quyền tâm linh giữa trùng khơi.

“Tôi luôn tâm niệm mình vừa là một tu sĩ nhưng cũng là chiến sĩ cùng quân và dân trên đảo xây dựng cột mốc chủ quyền trên biển khơi nơi biên cương đông bắc. Ngôi chùa trên đảo hướng tới sự kết nối với hệ thống các công trình tâm linh ở địa phương như Yên Tử, Vân Đồn, Cô Tô,… khơi dậy các giá trị văn hóa, yêu nước của mỗi con người.

Chùa trúc lâm đảo Trần mang ý nghĩa là điểm tựa về tâm linh đối với người dân , cán bộ chiến sĩ trên đảo, cầu nguyện cho đất nước an hòa, nhân sinh an lạc. Qua đó, mỗi người Việt Nam khi đến với các công trình đều có nhận thức đảo là nhà, biển cả là quê hương”, Thượng tọa Thích Thanh Lịch chia sẻ.

Đại Việt tháp thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông và phối thờ Đức Phật A Di Đà bốn mặt.

Nêu nhận định về tinh thần hộ quốc an dân, hòa quang đồng trần (giá trị nhập thế của đạo Phật - PV), vị Thượng tọa cũng cho hay, Phật giáo từ thời Phật hoàng Trần Nhân Tông đã thống nhất được trở thành thiền phái Trúc lâm của Việt Nam.

“Xuyên suốt chiều dài lịch sử, Phật hoàng đã tạo ra dòng thiền, các ngôi chùa tại khu vực đông bắc đều mang tên là Trúc Lâm như đảo Trần, Cô Tô, Yên Tử,… Tinh thần phật giáo nhập nhập thế giữa đạo và đời, vừa bảo vệ chủ quyền đất nước, vừa truyền bá giá trị tôn giáo tạo nên sự gắn kết từ quá khứ cho tới hiện tại”, Thượng tọa Thích Thanh Lịch nêu quan điểm.

Đồng quan điểm trên, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phân tích thêm, đảo Trần được đặt tên gắn liền với một thời kỳ lịch sử phát triển rực rỡ với nhiều lần lập chiến công bảo vệ đất nước.

“Đảo Trần mang ý nghĩa khu vực đảo tiền tiêu từ thời Lý – Trần cùng với đó là tiền đồn trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ tổ quốc. Các hệ thống công trình chùa, bảo tháp mang ý nghĩa Phật giáo, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được ví như ngọn “hải đăng trong tâm hồn” của ngư dân khi ra biển cả. Qua đó, mỗi người dân, chiến sĩ mang trong mình tình yêu mảnh đất quê hương, hun đúc ý chí, trách nhiệm và xác định chủ quyền quốc gia”, nhà sử học Dương Trung Quốc cho hay.

Tượng thờ Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn hướng ra biển tạo không khí hùng dũng, oai nghiêm giữa nơi biên cương vùng đông bắc.

Cũng theo nhận định của nhà sử học, Phật giáo của Việt Nam đã trải qua những thử thách rất lớn trong lịch sử. Đặc biệt, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông là người sáng lập đặt ra nền tảng tư tưởng cho toàn bộ dân tộc về mặt tinh thần.

“Qua đó, nhân dân Việt Nam đã vượt qua rất nhiều chông gai, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ giữ vững biên cương, chủ quyền của dân tộc. Chúng ta không chỉ tiếp thu giáo lý của đạo phật mà còn hướng tới những giá trị nhập thế. Tôi cho rằng đây là nền tảng hết sức quan trọng trong quá trình phát triển hội nhập tiếp thu giá trị văn hóa của thế giới.

Việc kế thừa truyền thống không có nghĩa là nhắc lại, lặp lại mà tìm đến con đường phát triển. Phật giáo Việt Nam nói chung, thiền phái Trúc Lâm nói riêng thì việc tu tập không chỉ đối với các tu sĩ mà còn ngay cả trong tâm, đời sống của mỗi người. Qua những giá trị đó, mỗi người thể hiện bằng hành vi của mình đối với cuộc sống, tổ quốc’, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh.