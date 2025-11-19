Siêu đô thị Hạ Long Xanh: Đã giải phóng được hơn 2.500 ha đất

Theo báo cáo của UBND phường Hà An, Dự án Hạ Long Xanh có diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 3.186,8ha, ảnh hưởng tới 1.818 hộ dân và 10 tổ chức.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, phường Hà An đã chủ động, quyết liệt, tập trung cao độ trong việc triển khai công tác GPMB Dự án Hạ Long Xanh. Phường đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và các ngành liên quan để rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc sử dụng đất, kiểm đếm, công khai phương án bồi thường và vận động nhân dân bàn giao mặt bằng.

Phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định 86 hồ sơ, phê duyệt 9 hồ sơ; niêm yết công khai 101 hồ sơ. Đối với phần diện tích phục vụ giao đất theo đề nghị chủ đầu tư, phường đã phê duyệt 12 phương án, hoàn thiện hồ sơ 50 trường hợp, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó, phường đã vận động thành công 11 hộ và 3 tổ chức bàn giao thêm 343,11ha; trong 22 hộ tồn đọng từ thị xã Quảng Yên chuyển về, 12 hộ đã đồng ý bàn giao tổng diện tích 60,77ha.

Tính đến nay, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573,67ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.

Song song với đó, phường đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn để lập phương án bồi thường đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông, thuỷ lợi); khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phục vụ Thanh tra tỉnh đối với 81 hộ có kiến nghị về nguồn gốc đất; chuẩn bị hồ sơ để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường và tái định cư công bằng, minh bạch.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh , đã dành nhiều thời gian lắng nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương để phân tích từng nhóm vướng mắc, đánh giá cụ thể từng nội dung, qua đó thống nhất hướng xử lý rõ ràng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu địa phương cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ GPMB. Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu then chốt là hoàn thành GPMB đối với 255 hộ, tương ứng 717ha ngay trong tháng 12/2025, đồng thời phải kiểm đếm đầy đủ số hộ còn lại, bao gồm cả công trình và hạ tầng kỹ thuật, để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I bàn giao toàn bộ 17 hồ sơ trước ngày 25/11, bảo đảm kinh phí chi trả được chuyển kịp thời cho địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành điều chỉnh giá đất cụ thể trước ngày 25/11, đồng thời xử lý các trường hợp hết hạn thuê đất theo quy định tại Điều 254 Luật Đất đai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phường Hà An và các cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 01/2026, trong đó đặc biệt ưu tiên nhóm 62 hộ để đảm bảo điều kiện giao đất cho nhà đầu tư ngay trong tháng 11/2025.

Đối với 81 hộ đang chờ kết luận nguồn gốc đất, giao Thanh tra tỉnh hoàn thành trong tháng 11/2025 để phường có cơ sở thống nhất trong lập phương án. Cùng với đó, phường phải khẩn trương phê duyệt, chi trả các hồ sơ đã niêm yết; tiếp tục vận động các hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền; sớm niêm yết các dự thảo phương án còn lại; phối hợp với các đơn vị chuyên ngành lập đầy đủ phương án bồi thường, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phường Hà An và các cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 01/2026, trong đó đặc biệt ưu tiên nhóm 62 hộ để đảm bảo điều kiện giao đất cho nhà đầu tư ngay trong tháng 11/2025. Đề nghị Tập đoàn Vingroup khẩn trương lập hồ sơ đối với toàn bộ diện tích đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.

Siêu dự án Hạ Long Xanh của Vingroup đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng. Dự án được khởi công từ tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (công ty con của Vingroup) đảm nhiệm thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Dự án có phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh.

Theo quy hoạch, Hạ Long Xanh sẽ cung cấp cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người.

Mới đây, HĐQT Vingroup đã phê duyệt việc điều chỉnh thông tin dự án, trong đó mở rộng tổng diện tích lên gần 4.120 ha, bao gồm hơn 930 ha thuộc phường Tuần Châu và 3.190 ha thuộc phường Hà An.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh - kiểm tra Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu. Ảnh: Thu Chung

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), gấp đôi so với kế hoạch ban đầu năm 2020.

Dự án Công viên công cộng Hạ Long Garden (giai đoạn 1) được phê duyệt vào tháng 7 vừa qua với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Công viên rộng 35,56 ha, nằm ngay trục đường 10 làn xe và tiếp giáp nút giao cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, dự kiến triển khai trong 24 tháng kể từ ngày được giao đất.

Vingroup vừa quyết định điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh lên gần 18 tỷ USD, vượt qua cả Vinhomes Green Paradise để trở thành dự án bất động sản lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Mới đây, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã có quyết định phê duyệt về việc điều chỉnh thông tin Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, quy mô của dự án hơn 4.119 ha, trong đó hơn 933 ha tại phường Tuần Châu và khoảng 3.186 ha tại phường Hà An. Tổng mức đầu tư dự án là 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Như vậy, sau điều chỉnh, diện tích dự án tăng hơn 9 ha, vốn đầu tư tăng gần gấp đôi. Qua đó, Hạ Long Xanh đã trở thành dự án có mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup, hơn cả Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).