Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường
Thanh Tuyền
17/11/2025 10:11 AM (GMT+7)
Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỷ đồng để triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026 đến 2030–2031.
Tại kỳ họp thứ 33 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025–2030.
Chủ trương này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với thế hệ tương lai, góp phần nâng cao thể lực, cải thiện dinh dưỡng và tạo nền tảng sức khỏe cho trẻ em ở tất cả vùng miền, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, khi có sự đồng thuận của bố, mẹ hoặc người giám hộ.
Các em sẽ được uống sữa trong những ngày thực học tại cơ sở giáo dục, với định mức hỗ trợ là 110ml/trẻ cho trẻ em nhà trẻ; trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được hỗ trợ 180ml/trẻ. Số ngày hỗ trợ hằng năm căn cứ theo số ngày học trực tiếp, nhưng tối đa không quá 175 ngày/năm học.
Toàn bộ kinh phí mua sữa được ngân sách tỉnh bảo đảm 100%. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2030.
Theo tính toán, nguồn lực thực hiện chính sách dự kiến khoảng 1.725 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm có khoảng 207.000 trẻ em, học sinh được thụ hưởng, với kinh phí khoảng 287,5 tỷ đồng/năm học.
Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn có xu hướng tăng theo độ tuổi. Tại các cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ nhà trẻ (3 tháng đến dưới 36 tháng) suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 1,48%, thể thấp còi là 2,11%; ở nhóm trẻ mẫu giáo (3–5 tuổi), các tỷ lệ này lần lượt tăng lên 1,73% và 1,86%.
Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng cho thấy mức suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn hiện hữu, với 4,74% trẻ nhẹ cân, 5,71% thấp còi và 1,97% gầy còm; riêng trẻ dưới 2 tuổi, tỷ lệ tương ứng là 3,15%, 3,76% và 1,49%.
Từ thực tiễn đó, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2030 - 2031.
Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường
Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỷ đồng để triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026 đến 2030–2031.
Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo
Đúng tinh thần "an cư lạc nghiệp", việc được địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới năm 2023 đã giúp anh Hoàng Văn Lạt ở thôn Trung Tâm, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo năm 2024.
Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2025, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2025, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.
Người nông dân trong vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng" giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ
Sau 7 năm xảy ra vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng", anh Nguyễn Văn Dục, người nông dân ở phường Bình Khê bị cáo trong vụ án này giờ đã trở thành ông chủ trang trại tiền tỷ rộng gần 2 héc ta.
Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025
Hơn 3000 vận động viên trong nước và quốc tế chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025.
Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Vĩnh Hải (thành phố Hải Phòng) đang hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 140 công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.