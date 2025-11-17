Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường

Tại kỳ họp thứ 33 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025–2030.

Chủ trương này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với thế hệ tương lai, góp phần nâng cao thể lực, cải thiện dinh dưỡng và tạo nền tảng sức khỏe cho trẻ em ở tất cả vùng miền, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 33. Ảnh: QMG

Theo nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, khi có sự đồng thuận của bố, mẹ hoặc người giám hộ.

Các em sẽ được uống sữa trong những ngày thực học tại cơ sở giáo dục, với định mức hỗ trợ là 110ml/trẻ cho trẻ em nhà trẻ; trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được hỗ trợ 180ml/trẻ. Số ngày hỗ trợ hằng năm căn cứ theo số ngày học trực tiếp, nhưng tối đa không quá 175 ngày/năm học.

Toàn bộ kinh phí mua sữa được ngân sách tỉnh bảo đảm 100%. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2030.

Theo tính toán, nguồn lực thực hiện chính sách dự kiến khoảng 1.725 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm có khoảng 207.000 trẻ em, học sinh được thụ hưởng, với kinh phí khoảng 287,5 tỷ đồng/năm học.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn có xu hướng tăng theo độ tuổi. Tại các cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ nhà trẻ (3 tháng đến dưới 36 tháng) suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 1,48%, thể thấp còi là 2,11%; ở nhóm trẻ mẫu giáo (3–5 tuổi), các tỷ lệ này lần lượt tăng lên 1,73% và 1,86%.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng cho thấy mức suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn hiện hữu, với 4,74% trẻ nhẹ cân, 5,71% thấp còi và 1,97% gầy còm; riêng trẻ dưới 2 tuổi, tỷ lệ tương ứng là 3,15%, 3,76% và 1,49%.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2030 - 2031.