Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu
Nguyễn Đại
16/11/2025 11:38 AM (GMT+7)
Xã Vĩnh Hải (thành phố Hải Phòng) đang hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 140 công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.
Theo Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025, xã Vĩnh Hải có 140 công trình. Đây là các công trình đang triển khai tại 3 xã trước sáp nhập thành xã Vĩnh Hải gồm: Hưng Nhân, Thanh Lương, Cộng Hiền.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong giải phóng mặt bằng, đến nay, xã Vĩnh Hải có số lượng công trình nông thôn mới kiểu mẫu cơ hoàn thành khá lớn là các công trình văn hóa, trường học và hơn 70 tuyến đường giao thông.
Riêng xã Hưng Nhân (cũ), các công trình nông thôn mới kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành.
Hiện các nhà thầu tập trung thi công các công trình giao thông, công trình lắp đặt điện chiếu sáng còn lại ở xã Cộng Hiền và Thanh Lương.
Trao đổi với PV Dân Việt chị Nguyễn Thị Ngàn trú ở Xã Vĩnh Hải cho biết, con đường trục chính của xã trước đây rất nhỏ hẹp nên các phương tiện giao thông tránh nhau rất khó khăn. Nay được đầu tư mở rộng đường và thảm nhựa mặt đường nên việc đi lại rất thông thoáng. Người dân trên địa bàn xã ai cũng vui mừng.
Theo một lãnh đạo xã Vĩnh Hải để đưa 100% công trình giao
thông hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/12/2025, đáp ứng mong mỏi của
nhân dân, xã Vĩnh Hải phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tập trung
đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình còn lại.
Được biết đến nay, toàn thành phố Hải Phòng có 262 công trình nông thôn mới kiểu mẫu triển khai thực hiện từ năm 2024 hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó khu vực phía Đông 170 công trình, khu vực phía Tây 92 công trình.
Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường
Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỷ đồng để triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026 đến 2030–2031.
Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo
Đúng tinh thần "an cư lạc nghiệp", việc được địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới năm 2023 đã giúp anh Hoàng Văn Lạt ở thôn Trung Tâm, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo năm 2024.
Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2025, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2025, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.
Người nông dân trong vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng" giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ
Sau 7 năm xảy ra vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng", anh Nguyễn Văn Dục, người nông dân ở phường Bình Khê bị cáo trong vụ án này giờ đã trở thành ông chủ trang trại tiền tỷ rộng gần 2 héc ta.
Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025
Hơn 3000 vận động viên trong nước và quốc tế chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025.
Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Vĩnh Hải (thành phố Hải Phòng) đang hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 140 công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.