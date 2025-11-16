Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025, xã Vĩnh Hải có 140 công trình. Đây là các công trình đang triển khai tại 3 xã trước sáp nhập thành xã Vĩnh Hải gồm: Hưng Nhân, Thanh Lương, Cộng Hiền.

Thi công tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Ảnh TD.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong giải phóng mặt bằng, đến nay, xã Vĩnh Hải có số lượng công trình nông thôn mới kiểu mẫu cơ hoàn thành khá lớn là các công trình văn hóa, trường học và hơn 70 tuyến đường giao thông.

Riêng xã Hưng Nhân (cũ), các công trình nông thôn mới kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành.

Hiện các nhà thầu tập trung thi công các công trình giao thông, công trình lắp đặt điện chiếu sáng còn lại ở xã Cộng Hiền và Thanh Lương.

Trao đổi với PV Dân Việt chị Nguyễn Thị Ngàn trú ở Xã Vĩnh Hải cho biết, con đường trục chính của xã trước đây rất nhỏ hẹp nên các phương tiện giao thông tránh nhau rất khó khăn. Nay được đầu tư mở rộng đường và thảm nhựa mặt đường nên việc đi lại rất thông thoáng. Người dân trên địa bàn xã ai cũng vui mừng.

Các con đường ở xã Vĩnh Hải được đầu tư mở rộng đường và thảm nhựa mặt đường nên việc đi lại rất thông thoáng, khiến người dân trên địa bàn xã ai cũng vui mừng. Ảnh TD.

Theo một lãnh đạo xã Vĩnh Hải để đưa 100% công trình giao thông hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/12/2025, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, xã Vĩnh Hải phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình còn lại.



Được biết đến nay, toàn thành phố Hải Phòng có 262 công trình nông thôn mới kiểu mẫu triển khai thực hiện từ năm 2024 hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó khu vực phía Đông 170 công trình, khu vực phía Tây 92 công trình.