Ngắm các siêu du thuyền ở cảng Quốc tế Bãi Cháy trong ánh hoàng hôn những ngày đầu đông

Hoàng Trình

15/11/2025 5:05 PM (GMT+7)

Những chiếc tàu biển Quốc tế đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh tạo nên một khung cảnh ấn tượng ở khu vực cảng tàu Quốc tế Bãi Cháy, Quảng Ninh, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chụp ảnh checkin.

Sáng 14/11, chuyến tàu biển Blue Dream Melody từ thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hơn 1.500 khách du lịch đến Quảng Ninh.Ảnh: Hoàng Trình.
Đây là chuyến tàu đầu tiên từ Bắc Hải đến Quảng Ninh trong năm 2025, tiếp nối hải trình đã được mở lại từ tháng 11/2024. Ảnh: Phạm Lê Hưng.
Du khách từ tàu Blue Dream Melody sẽ đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như: Bảo tàng Quảng Ninh, Trung tâm thương mại Vincom, chợ Hạ Long 1, cáp treo Nữ hoàng…, đồng thời, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực độc đáo của Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Lê Hưng.
Tàu Blue Dream Melody sẽ rời bến lúc 18 giờ cùng ngày. Được biết, trong năm 2025 sẽ có 9 chuyến tàu biển từ Bắc Hải đến Quảng Ninh, mang theo 15-20.000 lượt khách Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Trình.
Tuyến du lịch tàu biển Bắc Hải - Hạ Long từng hoạt động sôi động trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 1998.Ảnh: Hoàng Trình.
Những ngày gần đây, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tục đón các siêu du thuyền quốc tế, đem theo hàng nghìn du khách/chuyến. Đây đều là những tàu biển hạng sang, đã đến Quảng Ninh từ nhiều năm qua, như: Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper…Ảnh: Hoàng Trình.
Khu du lịch Bãi Cháy trong bóng hoàng hôn những ngày đầu đông. Ảnh: Hoàng Trình
Trước đây, tàu biển đến Quảng Ninh chủ yếu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhưng hiện tại các chuyến tàu biển đến Quảng Ninh gần như 4 mùa trong năm.Ảnh: Hoàng Trình.
Đó cũng là định hướng của Quảng Ninh trong việc phát triển du lịch 4 mùa, hạn chế tính mùa vụ của du lịch.Ảnh: Hoàng Trình.
Để thu hút, kết nối các chuyến tàu biển đến Quảng Ninh ngày càng nhiều hơn, Quảng Ninh đang tập trung tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút các đơn vị dịch vụ tàu biển. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng dịch vụ tại những điểm đến để đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các thủ tục để xuất nhập cảnh cho du khách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Ảnh: Hoàng Trình.
Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường

Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường

Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỷ đồng để triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026 đến 2030–2031.

Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo

Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo

Đúng tinh thần "an cư lạc nghiệp", việc được địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới năm 2023 đã giúp anh Hoàng Văn Lạt ở thôn Trung Tâm, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo năm 2024.

Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm

Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2025, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2025, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.

Người nông dân trong vụ kỳ án 'đánh chết 14 con lợn rừng' giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ

Người nông dân trong vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng" giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ

Sau 7 năm xảy ra vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng", anh Nguyễn Văn Dục, người nông dân ở phường Bình Khê bị cáo trong vụ án này giờ đã trở thành ông chủ trang trại tiền tỷ rộng gần 2 héc ta.

Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025

Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025

Hơn 3000 vận động viên trong nước và quốc tế chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025.

Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu

Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Vĩnh Hải (thành phố Hải Phòng) đang hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 140 công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.

