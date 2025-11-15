Ngắm các siêu du thuyền ở cảng Quốc tế Bãi Cháy trong ánh hoàng hôn những ngày đầu đông
Hoàng Trình
15/11/2025 5:05 PM (GMT+7)
Những chiếc tàu biển Quốc tế đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh tạo nên một khung cảnh ấn tượng ở khu vực cảng tàu Quốc tế Bãi Cháy, Quảng Ninh, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chụp ảnh checkin.
