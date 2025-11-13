Em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải được tuyển vào Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên có quyết định về việc tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. liệt sĩ là nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 17/4/2025.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 2002) tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, ngân hàng - Trường Đại học Thương mại, là em gái ruột của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, được tuyển chọn và bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn thực hiện theo Thông tư 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân dưới hình thức tạm tuyển 6 tháng. Sau thời gian trên, đồng chí Nguyễn Thị Xuân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét chuyển vào biên chế chính thức.

Việc tuyển dụng đồng chí Nguyễn Thị Xuân vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu và đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Tối 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin.

Trong quá trình truy bắt những đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bị thương. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Thiếu tá, kể từ ngày 17/4/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, quê quán xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh.