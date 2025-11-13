Ủy ban MTTQ một xã ở Hải Phòng tọa đàm về “Chuyển đổi số và phát triển xanh”

Tại Hội nghị, ông Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã trình bày tham luận: “Nội dung chủ yếu thực hiện NQ57 và thực hiện chuyển đổi số cấp xã”, đại diện của VNPT tham luận về AI – trợ lý trí tuệ của con người, không phải ông chủ - Cơ hội và nỗi lo thời đại số”. Đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận về vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Kim Thành trở thành xã “thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường”.

Cuộc thi “Tìm hiểu chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2025” thu hút 1.568 người tham gia, đã có 01 giải xuất sắc, 03 giải nhất, 03 giải nhì và 05 giải ba được trao cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh SKH.

Song song với tọa đàm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kim Thành đã tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2025” – được triển khai từ ngày 08/10 đến 25/10/2025. Cuộc thi diễn ra bằng hình thức trực tuyến, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thu hút 1.568 người tham gia, trong đó có 1.440 người trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên và 35 người đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Ban Tổ chức đã trao 01 giải xuất sắc, 03 giải nhất, 03 giải nhì và 05 giải ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Giải xuất sắc thuộc về Nguyễn Thu Trang – đoàn viên Trường THPT Đồng Gia; các giải Nhất được trao cho Vũ Đức Lương (Chi đoàn thôn Minh Tiến), Lưu Thị Hương (Chi đoàn Trường Mầm non Tam Kỳ), cùng nhiều cá nhân xuất sắc khác trong phong trào tìm hiểu chuyển đổi số tại cơ sở.

Dịp này, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kim Thành cũng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tạo Video/Clip ngắn tuyên truyền về phong trào “Bình dân học vụ số” với chủ đề “Thanh niên sáng tạo – Cùng xã tiến lên số”. Được tổ chức từ ngày 25/10 đến 05/11/2025, Ban tổ chức đã nhận được 38 video/clip tham gia cuộc thi, đăng tải trên các trang mạng xã hội, phản ánh sinh động nỗ lực sáng tạo, tinh thần học hỏi và khát vọng số hóa của đoàn viên, thanh niên địa phương.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Xuất sắc, 02 giải Nhất, 02 giải Nhì và 04 giải Ba. Giải Xuất sắc được trao cho Quáng Thị Thu Huyền – Ban Thường vụ Chi đoàn Trường THPT Đồng Gia. Hai giải Nhất thuộc về Chi đoàn thôn Nguyễn Bạo và Chi đoàn Cao Ngỗ. Các giải Nhì, Ba lần lượt được trao cho những tập thể, cá nhân có sản phẩm sáng tạo, giàu tính tuyên truyền như Trần Thị Sáu (Chi đoàn Trường Tiểu học Đồng Cẩm), Nguyễn Phạm Quỳnh Chi (Trường THCS Liên Hoà), Chi đoàn THCS Đại Đức, Chi đoàn Công an xã, và lớp 12B – Trường THPT Đồng Gia.

Chuỗi hoạt động của xã Kim Thành là minh chứng sinh động cho hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã trong việc đưa chuyển đổi số vào đời sống nhân dân. Thông qua các cuộc thi và tọa đàm, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân về chuyển đổi số đã được nâng cao rõ rệt; tinh thần “dân biết, dân học, dân làm, dân hưởng lợi” trong tiến trình chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Xã Kim Thành đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của phong trào chuyển đổi số cấp cơ sở, gắn với phát triển xanh, bền vững – góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2025–2030: “Chuyển đổi số toàn diện – phát triển xanh, thông minh, nhân văn”.