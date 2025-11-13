Phở Hà Nội 1979 - Hội tụ những món ngon chuẩn vị Hà Nội giữa trung tâm Sydney-Úc

Pho Hanoi 1979 – Haymarket - Opening our new branch in Haymarket from 14/11/2025

Với niềm đam mê và sự tâm huyết trong việc gìn giữ, lan tỏa, nâng tầm giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời của ẩm thực Hà Nội, Phở Hà Nội 1979 vô cùng tự hào khi mang đến cho thực khách những món ăn mang đậm nét đặc trưng và hấp dẫn riêng, mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi góc ngồi là một lát cắt.

Phở là món ăn tinh túy, là hương vị giữ hồn cho mảnh đất Thăng Long. Điểm nhấn đầu tiên không thể bỏ qua chính là sự phong phú của các loại phở tại Phở Hà Nội 1979. Hương vị đặc trưng của món ăn này đến từ sự kết hợp tỉ mỉ giữa các nguyên liệu. Linh hồn của món phở nằm ở nước dùng, được nấu theo kiểu truyền thống, với quá trình nấu chậm khiến nước dùng thấm gia vị, tạo độ đậm đà, vị ngọt thanh và có mùi thơm từ các loại rau củ quả tươi sạch, không dùng mỳ chính.

Một bát phở hoàn thiện không thể thiếu hành lá kết hợp với một số loại rau gia vị. Thực khách có thể ăn phở cùng giá đỗ, chanh, ớt tươi, ớt tương hoặc giấm tỏi ớt. Những người ưa vị đậm đà có thể tự pha cho mình một bát nước chấm riêng với sa tế phở, nước sốt hoisin làm từ đậu nành lên men, tỏi ớt. Các loại tương ớt, sa tế đều là hàng “homemade” của Phở Hà Nội 1979.

Bún chả là tinh hoa ẩm thực đường phố Hà Nội, được xếp vào danh sách 10 món ăn đường phố nổi tiếng được bình chọn bởi khách du lịch cũng có mặt tại Phở Hà Nội 1979. Thịt được ướp kỹ với các nguyên liệu truyền thống, nướng thơm lừng trên bếp than hoa, chả viên được nướng vàng đều. Nước chấm chua ngọt đậm đà được pha chế công phu từ nước mắm, đường cùng với chanh, tỏi, ớt. Món ăn ngon hơn nhờ sự kết hợp của các loại rau thơm, vị chua ngọt của đu đu xanh, cà rốt ngâm. Điều đặc biệt, mỗi bát nước bún chả đều có vị chua nhẹ, thơm hương từ quả quất tươi chín vàng.

Bánh cuốn ở Hà Nội vẫn cuốn hút với hương vị đậm đà, thơm ngon rất đặc biệt. Có thể khẳng định, món ngon này đủ sức chinh phục vị giác của những thực khách khó tính nhất.

Bánh cuốn được tráng bằng tay từng cái một với lớp vỏ mỏng, trong, mịn và có độ dai, mềm vừa đủ. Nhân thịt được xào ngấm gia vị cùng nấm hương, mộc nhĩ giòn sần sật, vị cay nhẹ của tiêu đen Bắc. Các loại “topping” đi kèm đa dạng như thịt nướng than hoa, chả quế, giò, chả cốm, trứng, lạp xưởng, thịt xá xíu, nhân chay. Khi ăn rắc lên trên chút hành phi siêu giòn, cùng với nước chấm đậm đà, ấm nóng, một vài cọng rau thơm, miếng dưa chuột, chút củ cải chua ngọt giòn giòn tạo nên vị ngon khó thay thế.

Đến với Phở Hà Nội 1979, món ăn không thể thiếu là xôi. Đây thực sự là cả tinh hoa ẩm thực và tâm huyết của người làm, bởi vị bùi bùi từ đậu xanh, béo béo từ hành phi, dẻo dẻo từ hạt nếp to tròn, không dính nát, khi ăn lúc nóng không bị nhão mà ăn lúc mát vẫn không bị cứng với sắc vàng tự nhiên từ các loại củ quả.

Xôi được kết hợp cùng với các loại giò, chả truyền thống, đặc biệt có chả cốm-một món ăn đượm vị thu Hà Nội. Chả cốm vỏ ngoài vàng ruộm, dai giòn còn bên trong cốm dẻo mềm xen kẽ thịt ngọt thơm, vị vừa vặn.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được thưởng thức những món đồ uống quen thuộc đậm chất Việt như cà phê đen, cà phê sữa đá, cà phê muối, trà đá, cùng với món tráng miệng là ly chè đỗ với vài giọt dầu chuối làm thực khách nhớ đến hương vị khó quên của “một thời tuổi thơ”, món nổi tiếng với người dân Hà Nội là bánh flan thêm chút nước đường vàng ngọt và hiện nay giới trẻ ăn kèm với những hạt trân châu dẻo dẻo đen nhánh.

Đến với Phở Hà Nội 1979 tại 704 A George street, không chỉ dừng lại ở hương vị các món ăn chuẩn hương vị mà quán còn chinh phục thực khách bởi một không gian đặc biệt được thiết kế thoáng đãng và trang trí theo phong cách Hà Nội xưa cũ. Thực khách như được chạm vào hồn phố bằng một ngôn ngữ hiện đại, tối giản và nhiều góc check-in. Tường màu vàng điểm gạch với các chi tiết mái ngói, hình ảnh những thiếu nữ e ấp, thướt tha áo dài, nghiêng nghiêng nón lá, những góc phố chợ, những hàng cây lá vàng bay bay trong chiều muộn gợi lại cảm giác len qua một con ngõ Hà Nội xưa.

Hương vị tinh tế của mỗi món ăn cùng với những sắp đặt đan xen, Phở Hà Nội 1979 sẽ tạo nên một điểm hẹn mỗi ngày của những người con xa xứ, vừa là nơi để lưu giữ, lan tỏa, góp phần tạo nên sự phong phú của ẩm thực trên đất Úc - một trong những quốc gia có sự đa dạng văn hóa nhất thế giới.

Để tạo nên một cảm giác gần gũi và ấm cúng nghệ nhân Nguyễn Trọng Thìn đã vượt hàng nghìn km, trực tiếp đến Úc. Để nấu phở Hà Nội 1979 cho các thực khách tại Úc thưởng thức.