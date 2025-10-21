Hạ Long cuối thu – Bản giao hòa của trời, biển và người
Hoàng Trình
21/10/2025 6:00 AM (GMT+7)
Những ngày cuối thu, Hạ Long khoác lên mình một chiếc áo khác hẳn — dịu dàng, trong trẻo và lặng lẽ đến lạ. Sau những tháng hè sôi động đón hàng vạn du khách, Hạ Long dường như chậm lại, để kịp tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi giữa nắng vàng và gió lạnh đầu đông.
Những ngày cuối thu, Hạ Long khoác lên mình một chiếc áo khác hẳn — dịu dàng, trong trẻo và lặng lẽ đến lạ. Sau những tháng hè sôi động đón hàng vạn du khách, Hạ Long dường như chậm lại, để kịp tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi giữa nắng vàng và gió lạnh đầu đông.
Lạng Sơn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Chiều ngày 20/10 trong Chương trình Kỳ họp thứ 41 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND
OCOP Lạng Sơn: Từ vườn nhà vươn ra biển lớn
Không chỉ dừng lại ở những sản vật nức tiếng gần xa, nông sản Lạng Sơn giờ đây đang khoác lên mình một "tấm áo mới" mang tên OCOP, từ đó các sản phẩm đã ngày càng có chỗ đứng trên thị trường
Hải Phòng: Gạch lát nền bị vỡ, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên đầu tư hàng chục tỷ
Công viên Thể thao Hồ Sen thuộc phường Lê Chân (TP.Hải Phòng) được đầu tư hơn 58 tỷ đồng. Nhưng hiện nay nhiều vị trí gạch lát nền đã bị vỡ bong tróc, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên này.
Người dân Yên Bình ấm lòng đón những món quà từ những người con xa quê hương trở về sau lũ lịch sử
Trận lũ đầu tháng 10 quét qua thôn Đồng Bụt xã Yên Bình, Lạng Sơn để lại cảnh tan hoang, mất mát. 100% hộ dân bị ảnh hưởng, tài sản cơ nghiệp cả đời đã bị dòng nước nhấn chìm. Giữa lúc khó khăn đó những người con quê xa hương đã tìm về, chia sẻ gánh nặng, thắp lên hy vọng giúp bà con khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Hội Nông dân phường An Dương, TP. Hải Phòng đoàn kết, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi
Sáng ngày 18/10, Hội Nông dân phường An Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trận lũ đầu tháng 10 quét qua thôn Đồng Bụt xã Yên Bình, Lạng Sơn để lại cảnh tan hoang, mất mát. 100% hộ dân bị ảnh hưởng, tài sản cơ nghiệp cả đời đã bị dòng nước nhấn chìm. Giữa lúc khó khăn đó những người con quê xa hương đã tìm về, chia sẻ gánh nặng, thắp lên hy vọng giúp bà con khôi phục lại cuộc sống bình thường.