Hạ Long cuối thu – Bản giao hòa của trời, biển và người

Hoàng Trình

21/10/2025 6:00 AM (GMT+7)

Những ngày cuối thu, Hạ Long khoác lên mình một chiếc áo khác hẳn — dịu dàng, trong trẻo và lặng lẽ đến lạ. Sau những tháng hè sôi động đón hàng vạn du khách, Hạ Long dường như chậm lại, để kịp tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi giữa nắng vàng và gió lạnh đầu đông.

Buổi sáng, sương mỏng như một tấm voan bạc phủ lên vịnh Hạ Long. Mặt biển phẳng lặng soi bóng những hòn đảo đá vôi đủ hình dáng kỳ thú – nào là Hòn Gà Chọi, Hòn Đũa, Hòn Lư Hương...
Nước biển chuyển mình từ xanh ngọc sang xanh thẫm, phản chiếu bầu trời trong veo đến độ tưởng chừng có thể nhìn thấy tận đáy sâu. Ảnh: Khách sạn Vinpearl Hạ Long tại phường bãi Cháy.
Trên cao, những tòa nhà hiện đại phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Dưới chân cầu Bãi Cháy, dòng xe nối đuôi nhau chậm rãi — không còn vội vã như mùa hè. Đâu đó, tiếng rao hàng của người bán hải sản, tiếng trẻ con nô đùa bên bờ biển hòa cùng tiếng sóng vỗ, tạo nên âm thanh quen thuộc của đời sống thường nhật.
Giữa tiết trời se lạnh, ai đến Hạ Long cũng cảm nhận được sự hòa quyện kỳ diệu giữa thiên nhiên và con người – một Hạ Long vừa hiện đại, vừa cổ điển, vừa náo nhiệt mà cũng rất đỗi bình yên.
Cuối thu, Hạ Long không rực rỡ, không ồn ào, nhưng lại khiến lòng người xao động bởi vẻ đẹp tĩnh lặng và sâu lắng. Ảnh: Sân Golf FLC nằm trên đồi khu vực phường Hạ Long đứng ở đây có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Vịnh Hạ Long cuối thu.
Hạ Long giờ đây không chỉ là điểm đến của du khách, mà còn là nơi cư dân tìm thấy sự bình yên trong nhịp sống hiện đại. Quán cà phê ven biển tấp nập hơn vào mỗi buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn phía sau núi Bài Thơ, để lại ráng đỏ nhuộm tím cả một góc trời.
Hạ Long cuối thu, như một bản nhạc trầm lắng, để lại trong lòng người đi qua những dư vị khó quên — về một thành phố biển không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn ở cảm xúc dịu dàng và bình yên lan tỏa trong từng nhịp thở của mùa.
Những con tàu Du lịch neo mình bên cảng Quốc tế Bãi Cháy, hay Tuần Châu, bình thản đợi khách. Tiếng còi tàu vang xa trên sóng, hòa cùng tiếng mạn nước vỗ nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương của một ngày mới.
Sáng cuối thu, những chiếc tàu đánh cá hàng ngày lại mang đầy ắp cá tươi, mực, ghẹ về chợ Hạ Long để bán.
Ven biển vịnh Hạ Long, tàu cá, tàu du lịch neo đậu tạo ra khung cảnh nhộn nhịp cho vịnh Hạ Long trong ánh nắng chiều vàng cuối thu.
Dọc con đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, cầu Bài Thơ hàng cây bàng, cây hoa ban đã bắt đầu nhuộm vàng lá. Nắng thu trải dài, nhuộm ấm từng viên đá lát vỉa hè, khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn để hít thở hương mặn của gió biển.
