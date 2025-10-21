Những ngày cuối thu, Hạ Long khoác lên mình một chiếc áo khác hẳn — dịu dàng, trong trẻo và lặng lẽ đến lạ. Sau những tháng hè sôi động đón hàng vạn du khách, Hạ Long dường như chậm lại, để kịp tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi giữa nắng vàng và gió lạnh đầu đông.