Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định

Nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ngày 14/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Dân Việt tiếp sức”, trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua tại ba xã Phú Bình, Điềm Thụy và Kha Sơn.