Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định
Hải Long
10/10/2025 9:01 AM (GMT+7)
Công ty TNHH Phúc An chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và dân cư xã Thống Nhất, TP.Hạ Long cũ được phê duyệt dự án 15 năm nhưng vẫn chưa được giao đất nhưng vẫn huy động vốn trái quy định.
Báo Dân Việt trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên
Nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ngày 14/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Dân Việt tiếp sức”, trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua tại ba xã Phú Bình, Điềm Thụy và Kha Sơn.
Khẩn trương chằng chống hệ thống cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở Hải Phòng sau phản ánh của Dân Việt
Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu khẩn trương chống toàn bộ hệ thống các cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) mà báo Dân Việt phản ánh.
Quảng Ninh đón đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc
Đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc vừa nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bắt đầu hành trình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo tại Quảng Ninh trong 5 ngày 4 đêm.
Công an 1 phường ở Hưng Yên lên tiếng về nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” khi dùng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ
Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên vừa lên tiếng trước nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” sau khi đơn vị này chuyển sang sử dụng trụ sở của Công an tỉnh Thái Bình.
Một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ khi thi công cải tạo vỉa hè ở Hải Phòng
Khi thi công cải tạo vỉa hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bão.
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn: 95 năm vững một niềm tin, cùng nông dân Xứ Lạng vươn tới tầm cao mới
Nhìn lại chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tự hào với vai trò là trung tâm, nòng cốt của các phong trào nông dân, trở thành chỗ dựa vững chắc, cùng bà con Xứ Lạng vượt khó, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng phát triển
