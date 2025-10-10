Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định

Hải Long

10/10/2025 9:01 AM (GMT+7)

Công ty TNHH Phúc An chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và dân cư xã Thống Nhất, TP.Hạ Long cũ được phê duyệt dự án 15 năm nhưng vẫn chưa được giao đất nhưng vẫn huy động vốn trái quy định.

Clip - Toàn cảnh dự án ầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và dân cư xã Thống Nhất, TP.Hạ Long cũ chưa được giao đất nhưng vẫn huy động vốn trái pháp luật.
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và dân cư xã Thống Nhất, TP.Hạ Long cũ nằm cạnh Cầu Bang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3760/QĐ-UBND, ngày 30/11/2011. Cuối năm 2019, Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tiếp tục triển khai tại Văn bản số 8753/UBND-XD5.
Địa điểm phê duyệt dự án toàn bộ diện tích dự án là 132.799,1 m2 là rừng ngập mặn được quy hoạch là rừng phòng hộ do UBND xã Thống Nhất quản lý. Theo quy hoạch thời điểm đó, khu vực này sẽ được tôn tạo thành đất cây xanh, đất rừng cảnh quan phía Bắc khu vực Bắc Cửa Lục. 
Từ khi được phê duyệt dự án năm 2011 đến 2019, chủ đầu tư là công ty TNHH Phúc An không hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền xin được giao đất thực hiện dự án mà tiến hành san lấp, tôn tạo mặt bằng 95% diện tích dự án.
Theo giải trình của công ty TNHH Phúc An, năm 2011 sau khi được phê duyệt dự án đầu tư công ty đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và trình duyệt tại sở công thương. Các hạng mục còn lại do khó khăn về kinh tế nên công ty mặc dù đã thiết kế xong nhưng chưa trình duyệt lên sở Xây dựng. Năm 2012 công ty đã tổ chức trồng thay thế tại xã Đồng Rui với diện tích 13,27 ha.
Ngày 7/1/2020, công ty Phúc An đã nộp tiền ký quỹ là 3,64 tỷ đồng. Về việc san lấp mặt bằng khi chưa được giao đất, theo giải trình của công ty Phúc An là do thời điểm đó có nguồn đất của khai trường 917, than Hòn Gai nên công ty đã thực hiện trước phần san lấp mặt bằng với khối lượng 95%. Việc lập sơ đồ vận chuyển đất đều được sự đồng ý của UBND TP.Hạ Long cũ.
Về dự chậm trễ trong việc xin giao đất, theo giải trình của công ty TNHH Phúc An tại văn bản số 80/BC-CTY ngày 5/9/2022, từ tháng 11/2020, tỉnh ủy Quảng Ninh, thành ủy Hạ Long có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát về các dự án nam Hoành Bồ để điều chỉnh quy hoạch chung dẫn đến sau khi có đầy đủ thủ tục giao đất thì UBND thành phố không chủ động làm tờ trình giao đất được mà phải báo cáo Thành ủy Hạ Long dẫn đến quá hạn. Khi quá hạn do các thủ tục hành chính ở Thành phố, Công ty phải xin gia hạn, thì thành phố Hạ Long lại không đồng ý và trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Hạ Long không có văn bản đôn đốc hướng dẫn Công ty thực hiện, hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai dự án.
Theo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu PC03 Công an tỉnh Quảng Ninh, trong khi chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, Công ty TNHH Phúc An đã huy động vốn của 17 cá nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiếu nại, khiếu kiện làm mất an ninh trật tự địa phương. Thể hiện năng lực tài chính của công ty TNHH Phúc An yếu kém trong khi không nộp tiền ký quỹ 20% tương ứng với số tiền 24,27 tỷ đồng, công ty cũng không nộp tiền giải phóng mặt bằng. 
Ngoài 17 hộ góp vốn trước 2013 thì chủ đầu tư là công ty TNHH Phúc An vẫn tiếp tục ký các hợp đồng huy động góp vốn trái phép năm 2020 và thu toàn bộ tiền sử dụng đất lô đất.
Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu công ty TNHH Phúc An chấm dứt việc huy động vốn của các nhà đầu tư thứ cấp. Thanh tra tỉnh cũng đề nghị thu hồi Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm Thương mại, dân cư tại xã Thống nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu trung tâm Thương mại, dân cư tại xã Thống nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh do tại thời điểm phê duyệt dự án toàn bộ diện tích đất dự án là đất rừng ngập mặn, được UBND tỉnh quy hoạch là đất rừng phòng hộ, không phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều yếu tố khách quan tiềm ẩn và do nhà đâu tư vẫn muốn tiếp tục thực hiện và chờ đợi Chính Phủ có quy định cụ thể đối với các dự án chậm tiến độ nhiều năm.
Có thể thấy, việc kéo dài thời gian thực hiện dự án gây lãng phí đất đai, nguồn lực cho địa phương đồng thời thiệt thòi cho doanh nghiệp, nhà nước và cả các cá nhân đã tham gia góp vốn.
Báo Dân Việt trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên

Báo Dân Việt trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên

Nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ngày 14/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Dân Việt tiếp sức”, trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua tại ba xã Phú Bình, Điềm Thụy và Kha Sơn.

Khẩn trương chằng chống hệ thống cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở Hải Phòng sau phản ánh của Dân Việt

Khẩn trương chằng chống hệ thống cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở Hải Phòng sau phản ánh của Dân Việt

Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu khẩn trương chống toàn bộ hệ thống các cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) mà báo Dân Việt phản ánh.

Quảng Ninh đón đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc

Quảng Ninh đón đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc

Đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc vừa nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bắt đầu hành trình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo tại Quảng Ninh trong 5 ngày 4 đêm.

Công an 1 phường ở Hưng Yên lên tiếng về nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” khi dùng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ

Công an 1 phường ở Hưng Yên lên tiếng về nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” khi dùng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ

Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên vừa lên tiếng trước nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” sau khi đơn vị này chuyển sang sử dụng trụ sở của Công an tỉnh Thái Bình.

Một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ khi thi công cải tạo vỉa hè ở Hải Phòng

Một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ khi thi công cải tạo vỉa hè ở Hải Phòng

Khi thi công cải tạo vỉa hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bão.

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn: 95 năm vững một niềm tin, cùng nông dân Xứ Lạng vươn tới tầm cao mới

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn: 95 năm vững một niềm tin, cùng nông dân Xứ Lạng vươn tới tầm cao mới

Nhìn lại chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tự hào với vai trò là trung tâm, nòng cốt của các phong trào nông dân, trở thành chỗ dựa vững chắc, cùng bà con Xứ Lạng vượt khó, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng phát triển

