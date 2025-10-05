Quảng Ninh: Các địa phương căng mình triển khai phương án phòng chống bão số 11 Matmo

Tại đặc khu Cô Tô, UBND, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cô Tô đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó, chuyển trạng thái sẵn sàng phòng, chống và ứng phó với bão số 11 sang trạng thái ứng phó với bão mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3); phân công các tổ công tác bám sát địa bàn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống; thông tin rộng rãi về bão trên các phương tiện truyền thông với mục tiêu tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản. Các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, gia cố nhà cửa, lồng bè, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán dân tại những vị trí xung yếu.

Chính quyền đặc khu Cô Tô vân động chủ các bè nuôi thủy hải sản lên bờ trước 16 giờ ngày 5/10

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đặc khu Cô Tô có 544 phương tiện (trong đó 468 tàu thuyền có gắn động cơ) đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn; 52 nhà ở nguy cơ mất an toàn đã được gia cố; 100% khách du lịch trên đảo đã được thông tin, trong đó 38 khách đang lưu trú đã có phương án di chuyển về đất liền khi cần thiết. Vật tư, phương tiện, lực lượng ứng trực “4 tại chỗ” được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Còn tại Đặc khu Vân Đồn, ông Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn cho biết: Tới thời điểm hiện tại, mọi phương án phòng, chống bão số 11 đã được triển khai đồng bộ, cụ thể đến từng địa bàn, từng khu vực trọng điểm, đặc biệt là tại các xã đảo, vùng nuôi trồng thủy sản và khu vực neo đậu tàu thuyền. Chúng tôi kiên quyết không để người dân, lao động nào ở lại trên biển khi bão đổ bộ.

Lực lượng chức năng Đặc khu Vân đồn giúp người dân chằng buộc tàu thuyền chống bão số 11 Matmo.

Cùng với đó, đặc khu đã triển khai lực lượng túc trực 24/24h tại các vị trí xung yếu; sẵn sàng phương tiện, nhân lực để kịp thời ứng phó các tình huống khẩn cấp. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc công tác phòng chống bão và đảm bảo thông tin liên lạc về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu để nắm bắt và xử lý các tình huống. Tất cả được thực hiện với phương châm “chủ động – kịp thời – an toàn – hiệu quả”, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hiện, để ứng phó với bão số 11, kho dự trữ của đặc khu đã chuẩn bị hơn 600 áo phao, phao tròn, phao bè, 30 nhà bạt, máy phát điện dự phòng, cùng các dụng cụ cứu hộ, thiết bị thông tin liên lạc và phương tiện cơ giới. Lực lượng tại chỗ được huy động tối đa gồm: Dân quân tự vệ, công an, quân đội, biên phòng, cùng các đơn vị hiệp đồng như Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 169, Trạm ra đa 485 Hải quân.

Còn tại phường Móng Cái 1, đến thời điểm hiện tại, 517 tàu, thuyền và phương tiện thủy các loại trên địa bàn phường đã được di dời về nơi tránh trú bão an toàn và được thông tin về tình hình, diễn biến cũng như hướng di chuyển của bão; 129 hộ NTTS, với 363 giàn bè đã được các hộ dân chằng chống, gia cố và toàn bộ người dân trông coi trên các giàn bè di chuyển lên bờ.

UBND phường Móng Cái 1, hỗ trợ đưa người dân lên bờ tránh bão số 11 - Matmo.

UBND phường đã chỉ đạo trưởng khu phố tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thu hoạch diện tích lúa màu và rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Đồng thời, phường di dời các hộ dân có nhà ở thiếu kiên cố, nơi có nguy cơ ngập lụt về vị trí an toàn tại các trường học, cơ sở y tế.

Ngay sau khi có thông tin về bão, xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến từng hộ dân, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy sản, chủ tàu, chủ phương tiện vận tải biển để nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của bão và chủ động phòng tránh.

Tại xã đảo Cái Chiên, đến nay, toàn xã đã có 51 tàu, bè công suất từ 8CV đến 150CV, 3 xuồng, 1 phà và 34 nhà bè nuôi trồng thủy sản được di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn. Xã thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đồng thời, xã huy động 147 người cùng nhiều phương tiện như tàu, xuồng cao tốc, xe tải, máy xúc… sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chính quyền xã Cái Chiên vân động người dân lên bờ tránh bão Matmo.

UBND xã chỉ đạo trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; tổ chức tuần tra, canh gác các điểm xung yếu trên tuyến đê, hồ chứa nước; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo giao thông thông suốt, an ninh trật tự, an toàn tài sản cho nhân dân trước, trong và sau bão.

Tàu bè neo đậu tránh trú bão tại khu vực vịnh Hạ Long.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình của bão số 11 để chủ động phòng, tránh và yêu cầu đến trưa ngày 5/10, toàn bộ các tàu thuyền phải vào bờ tránh trú; tổ chức thông tin về bão đến cộng đồng dân cư để triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó; rà soát nơi di dời người dân khi có tình huống và các khu neo đậu, các công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở; nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, kênh mương, sông suối, cắt cây tỉa cành; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để trực canh tại các ngầm tràn, sông suối và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống... Các đơn vị ngành Than đã sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò do các đơn vị của ngành đang khai thác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.