Hình ảnh lốc xoáy làm một số người bị thương, nhiều nhà bị tốc mái ở miền Đông Quảng Ninh
Đông Bắc
29/09/2025 5:48 PM (GMT+7)
Cơn lốc xoáy xảy ra ở xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến 9 người bị thương, trong đó 5 người sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế và Trạm y tế xã đã ổn định sức khỏe và trở về nhà; 1 người đang được tiếp tục sơ cứu; 3 người khác đã được chuyển tuyến trên để điều trị.
Khoảng 13 giờ ngày 29/9, trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra giông lốc, gió mạnh kèm mưa lớn kéo dài gần 40 phút, làm một số người bị thương và thiệt hại về tài sản.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, trận giông lốc đã khiến 9 người bị thương. Trong đó, 5 người sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế và Trạm y tế xã đã ổn định sức khỏe và trở về nhà; 1 người đang được tiếp tục sơ cứu; 3 người khác đã được chuyển tuyến trên để điều trị.
Về tài sản, giông lốc đã làm tốc mái khoảng 15 căn nhà của hộ dân trên địa bàn. Tại Trường THCS xã Đầm Hà, nhà xe, một số phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào bị hư hỏng nặng; Trường mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học mái vòm nhựa, hư hỏng hệ thống cửa phòng học. Nhiều cây xanh tại các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ. Ngoài ra, giông lốc còn làm hư hỏng biển quảng cáo, cột điện và nhiều công trình phụ của người dân.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục tạm thời, thu gom mái tôn bị hư hỏng, đồng thời phối hợp Tổ quản lý điện Hải Hà xử lý cột điện gãy đổ và cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại chi tiết đang tiếp tục được triển khai.
Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong những tình huống thiên tai cực đoan.
6 người bị thương, hàng trăm hec-ta lúa bị đổ do bão ở Hải Phòng
Hải Phòng ghi nhận 6 người bị thương, hàng trăm hec-ta lúa bị đổ do bão.
Hình ảnh lốc xoáy làm một số người bị thương, nhiều nhà bị tốc mái ở miền Đông Quảng Ninh
Cơn lốc xoáy xảy ra ở xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến 9 người bị thương, trong đó 5 người sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế và Trạm y tế xã đã ổn định sức khỏe và trở về nhà; 1 người đang được tiếp tục sơ cứu; 3 người khác đã được chuyển tuyến trên để điều trị.
Lốc xoáy kinh hoàng thổi bay mái tôn, làm sập nhà, 13 người bị thương ở Thái Thuỵ, Hưng Yên
Sáng nay (29/9), một cơn lốc xoáy rất mạnh đã xảy ra tại địa bàn xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên gây thiệt hại về tài sản.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Quảng Ninh đạt hơn 15,6 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2025 của Quảng Ninh tiếp tục tăng, khi đạt 15,6 tỷ USD.
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Lạng Sơn làm thế nào để xóa 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát?
Trong 5 năm 2020-2025, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự chung tay của cả cộng đồng, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Những mái ấm kiên cố đang góp phần ổn định cuộc sống cho người dân nơi mảnh đất biên cương xứ Lạng.