Hình ảnh lốc xoáy làm một số người bị thương, nhiều nhà bị tốc mái ở miền Đông Quảng Ninh

Clip do người dân ghi lại hình ảnh cơn lốc xoáy ở huyện Đầm Hà cũ gây thiệt hại nhiều tài sản và làm 9 người bị thương.

Khoảng 13 giờ ngày 29/9, trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra giông lốc, gió mạnh kèm mưa lớn kéo dài gần 40 phút, làm một số người bị thương và thiệt hại về tài sản.

Một căn nhà bị cơn lốc xoáy phá hỏng toàn bộ mái tôn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, trận giông lốc đã khiến 9 người bị thương. Trong đó, 5 người sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế và Trạm y tế xã đã ổn định sức khỏe và trở về nhà; 1 người đang được tiếp tục sơ cứu; 3 người khác đã được chuyển tuyến trên để điều trị.

Nhiều cây to bị đổ gục sau cơn lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Về tài sản, giông lốc đã làm tốc mái khoảng 15 căn nhà của hộ dân trên địa bàn. Tại Trường THCS xã Đầm Hà, nhà xe, một số phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào bị hư hỏng nặng; Trường mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học mái vòm nhựa, hư hỏng hệ thống cửa phòng học. Nhiều cây xanh tại các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ. Ngoài ra, giông lốc còn làm hư hỏng biển quảng cáo, cột điện và nhiều công trình phụ của người dân.

Nhiều biển quảng cáo, mái tôn của các nhà dân xã Đầm Hà bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục tạm thời, thu gom mái tôn bị hư hỏng, đồng thời phối hợp Tổ quản lý điện Hải Hà xử lý cột điện gãy đổ và cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại chi tiết đang tiếp tục được triển khai.

Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong những tình huống thiên tai cực đoan.