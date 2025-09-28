Ảnh hưởng bão Bualoi, Vịnh Hạ Long có gió mạnh, cảng tàu vắng vẻ, tàu, thuyền kéo nhau ra ven núi tránh gió

Hoàng Trình

28/09/2025 3:27 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng bão Bualoi, trưa 28/9, Vịnh Hạ Long bắt đầu có gió to kèm mưa, hàng trăm tàu du lịch, tàu cá, tàu than... kéo nhau ra các đảo đá vôi ven bờ tránh gió, cảng tàu khách vắng vẻ lạ thường.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tên quốc tế là Bualoi, trưa nay 28/9, khu vực vịnh Hạ Long có gió to kèm mưa, nhiều chủ tàu cá thay vì đưa tàu vào các khu neo đậu tránh trú lại chọn các đảo đá vôi ven bờ vịnh để neo đậu tránh gió lớn.
Ngoài các tàu cá, nhiều tàu du lịch cỡ lớn cũng neo đậu quanh các núi đá vôi này.
Theo anh Phạm Thế Vinh, một thuyền viên trên tàu cá QN 80067TS cho biết, do bão không đổ bộ vào Quảng Ninh nên các tàu neo đậu quanh các núi đá để tránh gió, nếu bão to thì phải vào khu tránh trú bão mới đảm bảo an toàn.
Khu vực biển trước trung tâm thương mại Vincom Hạ Long có rất đông tàu cá, tàu du lịch neo đậu tránh trú bão.
Ngoài ra còn có các tàu chở cẩu để chuyển tải hàng cho các tàu lớn ngoài khơi cũng vào gần bờ tránh gió.
Do có lệnh cấm biển từ chiều 27/9, nên nhiều xà lan chở than phải neo đậu tại đây chờ bão tan.
Khu vực biển trước quảng trưởng 30-10 cũng nhộn nhịp hơn hẳn do các chủ tàu thường xuyên ra vào để trông coi tàu thuyền của mình.
Bà Phạm Thị Lương, một chủ tàu du lịch vừa kiểm tra an toàn trên tàu đang đi vào bờ.
Nhiều chủ tàu dùng các miếng xốp lớn để làm phương tiện đi lại từ bờ ta tàu.
Để phòng chống bão Bualoi, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa rà soát số lượng tàu du lịch, tàu khách tuyến đảo và lượng khách vận chuyển ra các đảo. Thông tin đến các chủ tàu về tình hình, diễn biến bão, thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. 
Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng cảng tàu quốc tế Sungroup vắng vẻ lại thường do ảnh hưởng của bão Bualoi. Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cấm biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông (sạt trượt, bồi lấp, ngập nước...) đảm bảo giao thông thông suốt. Chỉ đạo rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; sẵn sàng thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tiếp theo và tổng hợp, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh) khi có tình huống.
