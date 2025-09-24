Quảng Ninh "tung chiêu" tặng bia, chả mực để kích cầu du lịch Hạ Long
Bùi My
24/09/2025 3:19 PM (GMT+7)
Quảng Ninh tung chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với đa dạng các chương trình và sự kiện, diễn ra từ nay đến hết quý I/2026.
Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh
Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 55.000 tỷ đồng.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 16/9/2025 về triển khai Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”.
Ngày 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố Chiến dịch kích cầu du lịch 2025. Đây không chỉ là chương trình thu hút khách về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm, khuyến khích du khách khám phá giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và di sản đặc sắc của Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch kích cầu lần này là nỗ lực chung của các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội du lịch và nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ, hãng tàu, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay này sẽ tạo nên một bức tranh đa sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, khám phá di sản đến các sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí.
Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cũng chia sẻ, điểm nổi bật của chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh là sự kết hợp giữa đổi mới sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số và mở rộng liên kết vùng, quốc tế. Đến nay, đã có 83 cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp”.
Chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch Quảng Ninh
Trong những tháng cuối năm 2025 và quý I/2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hàng loạt chương trình và sự kiện nổi bật, định hướng các dòng khách cụ thể trong từng giai đoạn.
Theo đó, Quảng Ninh đã và đang triển khai các sự kiện văn hóa – nghệ thuật phong phú như: Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần kéo, dài đến 31/12/2025; lễ hội diều - dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”; biểu diễn nhạc nước Halo Bay Show; lễ hội đua thuyền Rồng “Vịnh Rồng vượt sóng”, các show ca múa nhạc dân tộc; chương trình Grand Slam Halong Bay with Korea; ngày hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” năm 2025…
Ngoài ra, Quảng Ninh các giải thể thao tầm cỡ như giải chạy Ultra Trail Yên Tử; giải chạy Halong Bay Heritage Marathon; giải chạy Heritage - Chạm vùng Di sản… Đặc biệt, trong tháng 11/2025, Quảng Ninh dự kiến đăng cai tổ chức Liên hoan múa rối quốc tế.
Hàng loạt ưu đãi dành cho du khách khi du lịch Quảng Ninh
Không chỉ có chuỗi sự kiện quy mô lớn, đem lại những trải nghiệm hấp dẫn, chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh còn kèm theo hàng loạt ưu đãi dành cho du khách.
Theo đó, các cơ sở lưu trú sẽ tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực Hạ Long khi du khách check-in hoặc ăn tại nhà hàng; giảm 20% giá phòng cho đêm lưu trú thứ hai; tặng một bữa chính với thực đơn hải sản cho đêm lưu trú thứ ba.
Các nhà hàng cũng có chương trình tặng bia Sapphire Hạ Long hoặc chả mực Hạ Long cho khách hàng; tặng bia Sapphire Hạ Long cho du khách trải nghiệm dịch vụ tàu nhà hàng, tàu tham quan.
Bên cạnh đó, các đơn vị dịch vụ khác cũng đã có những ưu đãi riêng như giảm giá phòng, tặng quà lưu niệm, hay ưu đãi các gói dịch vụ vui chơi, giải trí vô cùng hấp dẫn...
Thông qua chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh sẽ tạo thêm các trải nghiệm mới mẻ, đa dạng cho du khách với chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc; kết hợp nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ; từng bước khắc phục tính mùa vụ trong du lịch nội địa tại địa phương.
Chiến dịch còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với chương trình kích cầu du lịch; khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”; khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.
Trước khi bão Ragasa đổ bộ: Vịnh Hạ Long yên bình, nắng nhẹ, ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu cá
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, chỉ còn hơn 1 ngày nữa, bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa) sẽ ảnh hưởng tới đất liền tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, vịnh Hạ Long có nắng nhẹ, lặng gió, mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão của người dân Quảng Ninh vẫn đang diễn ra gấp rút.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực
Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng
Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng
Mới đây, Liên danh Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Vinacomin - Công ty CP Tư vấn thiết kế chế tạo và Lắp đặt thiết bị mỏ đã trúng gói thầu số 15 trị giá gần 100 tỷ đồng.
Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 22/9, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng
Tối 22/9, bão Ragasa vẫn giữ nguyên cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 khi đi vào Biển Đông. Trước tình trạng trên, UBND và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản điều hành ứng phó.
Trước khi bão Ragasa đổ bộ: Vịnh Hạ Long yên bình, nắng nhẹ, ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu cá
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực
Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng