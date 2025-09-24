Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 55.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 16/9/2025 về triển khai Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”.

Công bố chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2025. Ảnh: Bùi My

Ngày 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố Chiến dịch kích cầu du lịch 2025. Đây không chỉ là chương trình thu hút khách về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm, khuyến khích du khách khám phá giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và di sản đặc sắc của Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch kích cầu lần này là nỗ lực chung của các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội du lịch và nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ, hãng tàu, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay này sẽ tạo nên một bức tranh đa sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, khám phá di sản đến các sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh giải đáp câu hỏi của các doanh nghiệp, báo chí. Ảnh: Bùi My

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cũng chia sẻ, điểm nổi bật của chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh là sự kết hợp giữa đổi mới sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số và mở rộng liên kết vùng, quốc tế. Đến nay, đã có 83 cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp”.

Chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch Quảng Ninh

Trong những tháng cuối năm 2025 và quý I/2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hàng loạt chương trình và sự kiện nổi bật, định hướng các dòng khách cụ thể trong từng giai đoạn.

Đại diện Sun Group trả lời câu hỏi tại chương trình. Ảnh: Bùi My

Theo đó, Quảng Ninh đã và đang triển khai các sự kiện văn hóa – nghệ thuật phong phú như: Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần kéo, dài đến 31/12/2025; lễ hội diều - dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”; biểu diễn nhạc nước Halo Bay Show; lễ hội đua thuyền Rồng “Vịnh Rồng vượt sóng”, các show ca múa nhạc dân tộc; chương trình Grand Slam Halong Bay with Korea; ngày hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” năm 2025…

Ngoài ra, Quảng Ninh các giải thể thao tầm cỡ như giải chạy Ultra Trail Yên Tử; giải chạy Halong Bay Heritage Marathon; giải chạy Heritage - Chạm vùng Di sản… Đặc biệt, trong tháng 11/2025, Quảng Ninh dự kiến đăng cai tổ chức Liên hoan múa rối quốc tế.

Hàng loạt ưu đãi dành cho du khách khi du lịch Quảng Ninh

Không chỉ có chuỗi sự kiện quy mô lớn, đem lại những trải nghiệm hấp dẫn, chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh còn kèm theo hàng loạt ưu đãi dành cho du khách.

Theo đó, các cơ sở lưu trú sẽ tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực Hạ Long khi du khách check-in hoặc ăn tại nhà hàng; giảm 20% giá phòng cho đêm lưu trú thứ hai; tặng một bữa chính với thực đơn hải sản cho đêm lưu trú thứ ba.

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử diễn ra vào ngày 6/9 vừa qua, gợi mở triển vọng phát triển các sản phẩm du lịch thể thao hấp dẫn du khách. Ảnh: ĐVCC

Các nhà hàng cũng có chương trình tặng bia Sapphire Hạ Long hoặc chả mực Hạ Long cho khách hàng; tặng bia Sapphire Hạ Long cho du khách trải nghiệm dịch vụ tàu nhà hàng, tàu tham quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị dịch vụ khác cũng đã có những ưu đãi riêng như giảm giá phòng, tặng quà lưu niệm, hay ưu đãi các gói dịch vụ vui chơi, giải trí vô cùng hấp dẫn...

Thông qua chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh sẽ tạo thêm các trải nghiệm mới mẻ, đa dạng cho du khách với chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc; kết hợp nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ; từng bước khắc phục tính mùa vụ trong du lịch nội địa tại địa phương.

Chương trình nhạc nước Halo Bay Show đặc sắc, hấp dẫn, góp thêm một sản phẩm độc đáo cho du lịch Quảng Ninh. Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với chương trình kích cầu du lịch; khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”; khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.