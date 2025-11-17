Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm

Vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 8 điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2025 là năm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên (mới) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kể từ ngày 1/7/2025.

Đây là bước ngoặt lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của ngành. Với bộ máy gồm 421 công chức, người lao động tại 9 phòng nghiệp vụ và 8 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định, hợp nhất ý chí, tạo thành khối đoàn kết thống nhất.

Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Trong ảnh là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Viện phát biểu, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VKSND Hưng Yên

Theo báo cáo, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2025, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.

Cụ thể như: Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; không xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm trên các lĩnh vực được chấp nhận đạt 100%; tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận đạt cao...

Công tác phối hợp với các cơ quan nội chính chặt chẽ, kịp thời tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm... Phát biểu kết luận hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Viện đã ghi nhận những thành tích mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được trong năm 2025.

Người đứng đầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác quản lý, chỉ đạo; việc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là việc nêu gương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện tốt các chuyên đề cơ bản của Ngành, trong đó lưu ý phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra rà soát, giải quyết án tạm đình chỉ.

Hơn nữa, tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra đột xuất; phối hợp chặt chẽ nội ngành bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh...