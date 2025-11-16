Nhờ mô hình lấy ngắn nuôi dài nông dân xứ Lạng có thu nhập ổn định

Mát tay trong chăn nuôi

Đúng như lời giới thiệu từ các cán bộ xã Thiện Long, con đường vào nhà anh Lăng Văn Triệu là một bức tranh yên bình với những đồi quế xanh mướt, thẳng tắp, những ruộng lúa đang ngả màu vàng… hứa hẹn một vụ thu hoạch bội thu.

Anh Lăng Văn Triệu luôn cẩn thận chăm sóc vỗ béo cho từng chú trâu. Ảnh: Hoàng Tính

Gần vào sân nhà anh Triệu, chúng tôi đã nghe thấy không khí rộn ràng của một thương vụ mua bán đang diễn ra.

Giữa sân, một con trâu đực to béo, đen bóng đang được anh Triệu cùng hai thương lái chăm chú định giá. “Con này phải hơn 30 triệu, tôi đã chăm nó kỹ lắm rồi”, anh Triệu vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ vào lưng con trâu.

Anh Triệu, một người đàn ông sinh năm 1987 với nụ cười hiền lành, lau vội mồ hôi trên trán và mời chúng tôi vào nhà.

Đó là một ngôi nhà sàn vững chãi, khang trang, được xây dựng từ thành quả của những năm tháng miệt mài với trồng trọt và chăn nuôi.

Anh Triệu cho hay: Để tạo ra nguồn thu nhập, quay vòng vốn nhanh, gia đình tôi đã chuyển hướng sang chăn nuôi trâu vỗ béo. Tôi mua những con trâu khỏe mạnh, nhưng còn gầy, về chăm sóc đặc biệt.

“Tập trung vào chế độ dinh dưỡng, cho ăn cỏ và các loại thức ăn bổ sung khác để trâu lớn nhanh, cho chất lượng thịt tốt. Nuôi như vậy chỉ khoảng vài tháng đến nửa năm là có thể xuất bán nhanh, mỗi con trâu vỗ béo thành công có thể lãi được vài triệu đến chục triệu đồng” anh Triệu tiết lộ bí quyết.

Nuôi trâu vỗ béo giúp anh Triệu xoay vòng vốn nhanh, hiệu quả cao. Ảnh: Hoàng Tính

Bên cạnh việc nuôi những chú trâu vỗ béo, từ năm 2023, tận dụng dòng suối gần nhà anh Triệu bắt đầu thử sức với mô hình nuôi vịt cổ xanh, một loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon và được thị trường ưa chuộng. Với quy mô 300-400 con/năm, đàn vịt đã nhanh chóng trở thành nguồn thu nhập bổ sung quan trọng cho gia đình.

Anh Triệu kể: Trước đây, tôi cũng thử nuôi gà, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, dễ bị dịch bệnh. Khi chuyển sang vịt cổ xanh, tôi thấy mô hình này phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên ở đây, vịt ít bệnh tật, lớn nhanh và đầu ra ổn định hơn.

Biến đồi hoang thành “vàng xanh” với 8ha quế

Sinh ra và lớn lên tại xã Thiện Long, một vùng đất đồi rừng, anh Triệu hiểu rõ giá trị của cây lâm nghiệp. Quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh đã dồn tâm sức phát triển kinh tế rừng, mà trọng tâm là cây quế.

Tận dụng dòng nước suối gần nhà, anh Triệu đã đầu tư phát triển chăn nuôi vịt. Ảnh: Hoàng Tính

Hiện tại, gia đình anh sở hữu khoảng 8ha quế, bao gồm cả những cây lớn đã đến tuổi khai thác và những cây non mới trồng. Quế không chỉ là cây lấy gỗ, lấy vỏ mà còn là một loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, đặc biệt khi tinh dầu quế ngày càng được ưa chuộng.

Trồng quế là phải kiên trì, có tầm nhìn dài hạn. Cây quế lớn chậm nhưng một khi đã thu hoạch thì giá trị mang lại rất lớn, cao hơn nhiều so với trồng lúa hay các loại hoa màu khác trên đất đồi.

Từ năm 2017, anh Triệu đồng thời đầu tư máy móc để xay sát gạo phục vụ cho nhu cầu của bà con quanh xóm.

Nhờ tổng hợp các nguồn thu từ quế, nuôi trâu vỗ béo, chăn vịt, làm máy xay sát gạo, gia đình anh Lăng Văn Triệu đã có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Triệu chia sẻ thêm: Làm nông nghiệp bây giờ phải biết kết hợp nhiều mô hình, lấy ngắn nuôi dài, áp dụng khoa học kỹ thuật và quan trọng nhất là phải có quyết tâm. Tiền lời từ chăn nuôi giúp tôi có vốn tái đầu tư vào rừng quế, chờ đến kỳ thu hoạch lớn.

Với sự “mát tay” trong chăn nuôi và sự nhạy bén trong kinh tế rừng, anh Triệu không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên, nông dân khác trong xã Thiện Long học hỏi và làm theo.