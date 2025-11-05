Lạng Sơn tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc theo hướng gần dân hơn, hiệu quả hơn

Sắp xếp quyết liệt và toàn diện

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, quyết liệt tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy một cách toàn diện. Ở cấp tỉnh, 6 cơ quan trước đây nay được hợp nhất chỉ còn 1 cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh duy nhất, tinh gọn từ 21 ban, đơn vị chuyên môn xuống chỉ còn 9 ban tham mưu và 1 đơn vị sự nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Sự thay đổi còn mạnh mẽ hơn ở cấp huyện và xã. Toàn bộ 66 tổ chức Mặt trận và đoàn thể cấp huyện đã được giải thể. Tại cấp xã, từ 970 cơ quan, đơn vị nay giảm xuống chỉ còn 65.

Đối với các hội quần chúng, cấp tỉnh giảm từ 16 xuống còn 11 tổ chức; trong khi toàn bộ các hội cấp huyện và cấp xã đã kết thúc hoạt động để chờ sắp xếp theo mô hình mới phù hợp hơn.

Việc tinh gọn bộ máy cũng đã gắn với việc giảm biên chế. Tổng biên chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh Lạng Sơn đã giảm từ 123 người xuống còn 96 người. Ở cấp xã, số cán bộ, công chức giảm từ 938 người xuống còn 616 người.

Việc sắp xếp đã tạo ra một cú hích để đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để gần dân và hiểu dân hơn. Với phương châm “Gần dân – Hiểu dân – Nghe dân – Nói cho dân hiểu – Làm cho dân tin” đã trở thành kim chỉ nam. Thay vì các cuộc họp hay văn bản hành chính, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tìm đến người dân qua những kênh tương tác hiện đại.

Mô hình “Mặt trận số Xứ Lạng” trên nền tảng Zalo và mini App đã được triển khai, bước đầu tạo ra một kênh kết nối nhanh chóng, thân thiện giữa Mặt trận, chính quyền và người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng (bên phải ảnh) nắm bắt tình hình tháo gỡ khó khăn khi thực hiện sáp nhập. Ảnh: Nông Loan

Không chỉ vậy, mô hình hòm thư góp ý “Lắng nghe ý kiến nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền” được gắn với mã QR, giúp người dân dễ dàng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Công nghệ thông tin còn được ứng dụng thực tiễn vào việc quản lý nhà tạm, nhà dột nát, giúp công tác xóa đói giảm nghèo trở nên minh bạch và hiệu quả hơn.

Sự đổi mới còn lan tỏa đến từng khu dân cư. Hàng loạt mô hình mới, thiết thực đã ra đời như: Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tuyến đường phụ nữ tự quản, vườn mẫu nông dân, hay công trình thanh niên số hóa dữ liệu đoàn viên…. Những mô hình này không chỉ giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đồng mà còn khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Hiệu quả nhìn từ cuộc sống người dân

Sự thay đổi trong bộ máy đã mang lại những kết quả xã hội rõ rệt; Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa toàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 85%; gần 70% khu dân cư được công nhận văn hóa.

Đặc biệt là hiệu quả từ công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, trong 2 năm 2024 và 2025, Quỹ đã huy động được gần 290 tỉ đồng, nguồn lực này đã góp phần giúp trên 6.690 ngôi nhà được sửa chữa và xây mới, những ngôi nhà “Đại đoàn kết” vừa vững chắc vừa ấm áp tình người.

Các đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Ảnh: Nông Loan

Bên cạnh đó, các tổ chức Hội sau khi được sắp xếp lại cũng hoạt động hiệu quả hơn. Hội Người cao tuổi phát triển mạnh các câu lạc bộ liên thế hệ, Hội Chữ thập đỏ luôn có mặt kịp thời trong các hoạt động cứu trợ, Hội Khuyến học thì không ngừng đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng…

Dù vẫn còn đó những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và kinh phí còn hạn hẹp, nhưng bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra chính là sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy và việc tinh gọn bộ máy phải đi đôi với nâng cao chất lượng cán bộ và đổi mới phương thức hoạt động.

Hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn xác định tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là kỹ năng số, và nhân rộng mô hình “Mặt trận số Xứ Lạng”. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội sẽ được đẩy mạnh, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như quy hoạch, chính sách dân tộc, bảo vệ môi trường.

Cuộc tinh gọn bộ máy ở Lạng Sơn đã chứng minh rằng, khi có quyết tâm chính trị và cách làm sáng tạo, việc đổi mới không chỉ là giảm đi những con số trên giấy tờ mà thực sự là một cơ hội để hệ thống Mặt trận ngày càng gần dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.