Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Hoàng Tính
04/11/2025 6:05 PM (GMT+7)
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Đây được xem là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân xứ Lạng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Hữu Học – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng xanh, đô thị văn minh hiện đại mà tỉnh Lạng Sơn đang quyết liệt triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Học cũng đề nghị đơn vị thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và mỹ quan đô thị, sớm đưa công trình vào phục vụ Nhân dân và du khách gần xa.
Hạng mục công viên bờ sông Kỳ Cùng có diện tích hơn 13.000 m2, được thiết kế với không gian mở đa chức năng, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao và sinh hoạt cộng đồng.
Toàn bộ khuôn viên sẽ bao gồm các hạng mục hiện đại như: Đường dạo lát đá tự nhiên, thảm cỏ xanh, các sảnh bậc ngồi nghỉ, nhà dịch vụ công cộng… Hệ thống chiếu sáng và cấp thoát nước cũng được đầu tư xây dựng đồng bộ.
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành "lá phổi xanh" của đô thị, một không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, và tạo điểm nhấn cảnh quan đặc sắc ven sông Kỳ Cùng.
Cùng với đó là xây dựng bãi đỗ xe công cộng phường Lương Văn Tri có diện tích hơn 3000 m² được thiết kế khoa học thuận tiện, thân thiện với môi trường, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo diện mạo đô thị văn minh với các hạng mục như cây xanh thảm cỏ, bãi đỗ xe ô tô, đường dạo lát đá tự nhiên, cấp điện chiếu sáng và hệ thống cấp thoát nước đồng bộ.
Công trình này được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu đỗ xe, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đặc biệt là phục vụ người dân và du khách khi đến tham quan khu di tích Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ.
Đại diện chủ đầu tư, ông Bùi Hoàng Nam – Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn cũng đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các phường (Đông Kinh, Lương Văn Tri) nơi thực hiện dự án và chỉ đạo sát sao đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để tổ chức triển khai thực hiện công trình đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, thẩm mỹ, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
