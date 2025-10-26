Lạng Sơn: Khi hạnh phúc của người dân là thước đo phát triển

Kỳ tích trong giấc mơ an cư lạc nghiệp

Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đồng lòng, chung sức vượt qua vô vàn khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới để vươn lên với nhiều điểm nhấn ấn tượng trong phát triển kinh tế và đặc biệt là đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Tỉnh Lạng Sơn đã phát động chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Hoàng Tính

Tỉnh Lạng Sơn đã chọn hướng đi bền vững khi xác định phát triển kinh tế phải song hành với an sinh xã hội. Trong 5 năm qua một bức tranh toàn diện đã được mở ra khi tăng trưởng kinh tế là nền tảng, an sinh xã hội là trụ đỡ vững chắc, cải cách hành chính là động lực đột phá và văn hóa – giáo dục chính là khoản đầu tư cho tương lai.

Đối với nhiều người dân nghèo ở vùng cao, vùng xa xôi của xứ Lạng, giấc mơ lớn nhất đời người đôi khi không phải là điều gì cao xa, mà chỉ đơn giản là một "mái nhà" đúng nghĩa.

Thấu hiểu điều đó, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã dồn sức thực hiện một chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Một kỳ tích đã được tạo nên khi 6.508 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa bỏ, tính đến tháng 8 năm 2025. Từ đó một nơi trú ẩn an toàn, để những đứa trẻ không còn phải co ro trong gió lùa mùa đông, hay các cụ già không còn phải thấp thỏm lo mái nhà sập xuống mỗi mùa mưa bão…

Đã có hàng nghìn ngôi nhà được sửa chữa, xây mới góp phần an cư lạc nghiệp cho các gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Những mái nhà mới, vững chãi ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, thành động lực vật chất để người dân xứ Lạng vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Chương trình này cũng đã góp phần trực tiếp vào thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo, bình quân 2,95% mỗi năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến hết năm 2025 dự kiến chỉ còn 1,36%.

Chỉ số hạnh phúc ở Lạng Sơn còn được thể hiện bằng những con số cụ thể trong 5 năm qua đã có 85,1 nghìn lao động có việc làm mới; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt tới 99%…

Chuyển đổi số nền tảng phát triển bền vững

Trong nhiều năm, một trong những điểm nghẽn lớn nhất, kìm hãm sự phát triển của Lạng Sơn cũng như nhiều địa phương miền núi khác, chính là thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình phức tạp… từng khiến người dân, doanh nghiệp e ngại mỗi khi phải đến công sở.

Người dân xứ Lạng được hỗ trợ khi làm thủ tục dịch vụ hành chính công. Ảnh: Hoàng Tính

Nhưng 5 năm qua, một cuộc cách mạng thực sự đã diễn ra tại các cơ quan công quyền của tỉnh Lạng Sơn. Thay vì tư duy quản lý, Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thay đổi với phương châm kiến tạo và phục vụ, qua đó: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 33 bậc; Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI liên tục được cải thiện, khẳng định hiệu quả thực chất của công cuộc cải cách.

Tuy nhiên, điều mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất chính là làn gió mới từ chuyển đổi số đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống hàng ngày. Lạng Sơn đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, biến công nghệ thành công cụ phục vụ Nhân dân hiệu quả và trở thành một trong những địa phương luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Giờ đây, hình ảnh người dân, doanh nghiệp phải vất vả mang hồ sơ, giấy tờ đến công sở đi lại nhiều lần đã lùi xa. Thay vào đó, họ có thể ngồi nhà để thực hiện 1.904 thủ tục hành chính đã được lên mạng. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã hoạt động hiệu quả nơi sự hài lòng của người dân được đặt lên hàng đầu, với tỷ lệ đạt trên 99%.

Chuyển đổi số ở Lạng Sơn còn lan tỏa mạnh mẽ với 100% doanh nghiệp đã dùng hóa đơn điện tử, hơn 76% người trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử, tạo nên một nền kinh tế số minh bạch, năng động và hiệu quả.

Đặc biệt, Lạng Sơn cũng đã tiên phong trong xây dựng nền tảng cửa khẩu số đầu tiên trên toàn quốc là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn và sự quyết đoán. Tại đây công nghệ đã thay thế thủ tục giấy tờ thủ công, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, minh bạch hóa mọi quy trình.

Với nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tích cực, ngành Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã có bước phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Hoàng Tính

Nhiệm kỳ vừa qua tỉnh Lạng Sơn cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ quốc tế khi Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đây là niềm tự hào của người dân xứ Lạng và trở thành một "thương hiệu" quốc tế, một "thỏi nam châm" để Lạng Sơn hút khách du lịch. Sau đại dịch, ngành Du lịch Lạng Sơn đã phục hồi mạnh mẽ, ước đạt 4,4 triệu lượt khách vào năm 2025.

Nền tảng của mọi sự phát triển bền vững chính là con người và là giáo dục. Lạng Sơn đã có một chiến lược đầu tư nghiêm túc cho tương lai, hiện nay đã có 317 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 15,4% so với năm 2020; Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông luôn duy trì ở mức rất cao, trên 99%, và số lượng học sinh giỏi quốc gia tăng mạnh.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua Lạng Sơn đã xây dựng được một "hậu phương" vững chắc. Kinh tế phát triển đi đôi với an sinh xã hội đảm bảo và niềm tin của người dân vào chính quyền ngày càng được củng cố.

Đó là một bức tranh phát triển toàn diện, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tự tin bước vào Đại hội XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với tâm thế sẵn sàng cho những mục tiêu lớn lao hơn, tiếp tục hành trình lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu và thước đo cho mọi sự phát triển.