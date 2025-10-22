Lạng Sơn: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho những cánh rừng no ấm

Nguồn vốn mồi khơi dậy tiềm năng đất rừng

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, có lợi thế lớn về đất đai cho phát triển lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, tiềm năng này chưa được khai thác hiệu quả. Nhiều hộ gia đình có đất, có sức lao động nhưng lại thiếu vốn để đầu tư mua cây giống tốt, phân bón và trang trải chi phí chăm sóc trong những năm đầu. Vòng luẩn quẩn của cái nghèo cứ thế bám riết lấy bà con.

Ông Nông Khánh Toàn ở thôn Khun Thúng, xã Chi Lăng đang chăm sóc vườn bạch đàn của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Trước thực tế đó, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn đã được triển khai như một cú hích, một nguồn vốn mồi quan trọng, khơi dậy khát vọng làm giàu từ kinh tế đồi rừng của người nông dân xứ Lạng.

Thay vì trồng rừng manh mún, nhỏ lẻ, quảng canh, bà con nông dân đã có điều kiện để đầu tư bài bản, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa vào trồng các loại cây có năng suất và giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với chúng tôi ông Nông Khánh Toàn ở thôn Khun Thúng, xã Chi Lăng cho hay: Trước đây, khu đồi của gia đình anh chủ yếu là cây tạp, hiệu quả kinh tế thấp, vì vậy từ năm 2017 gia đình đã chủ động phát triển trồng rừng với những cây bạch đàn. Nhưng nguồn lực có hạn chế, vì vậy khi tiếp cận được nguồn vốn vay 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình đã mạnh dạn đầu tư mua giống, phân bón, công chăm sóc…

Nhờ có vốn, ông Toàn đã có thể mua cây giống chất lượng, đầu tư phân bón lót và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Đến nay, cánh rừng trồng hơn 1ha của gia đình ông Toàn đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn mang lại nguồn lợi kinh tế vững chắc khi khai thác.

Không chỉ riêng ông Toàn, cùng thôn Khun Thúng, gia đình ông Nông Kim Đồng cũng là một điển hình cho sự thay đổi tích cực nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn.

Với 30 triệu đồng vốn vay, ông Đồng cũng đã tập trung đầu tư, mở rộng diện tích trồng rừng của gia đình lên đến 2ha. Số tiền vay tuy không quá lớn so với tổng chi phí đầu tư cho cả một chu kỳ rừng, nhưng nó có ý nghĩa khởi đầu, là động lực quan trọng để gia đình ông mạnh dạn triển khai kế hoạch của mình, biến những quả đồi trọc thành những cánh rừng bạt ngàn màu xanh.

Lan tỏa hiệu quả, xây dựng những "làng rừng" trù phú

Mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế rừng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn không chỉ dừng lại ở quy mô vài hộ gia đình mà đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên những thay đổi mang tính cộng đồng. Tại thôn Khun Thúng, nơi ông Toàn và ông Đồng sinh sống, cả thôn hiện đã có tới 100ha rừng trồng.

Những cánh rừng xứ Lạng ngày càng xanh tốt từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Lý Văn Hiếu, Bí thư thôn Khun Thúng, chia sẻ rằng: Chính nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tiếp thêm nguồn lực quan trọng để các hộ dân trong thôn tự tin đầu tư, phát triển kinh tế rừng. Khi một vài hộ đi trước làm có hiệu quả, những hộ khác cũng học tập làm theo, tạo thành một phong trào sâu rộng. Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, phù hợp với điều kiện của nông dân đã thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của bà con.

Hiệu quả của nguồn vốn không chỉ giới hạn ở xã Chi Lăng mà còn lan rộng ra nhiều địa phương khác trong tỉnh Lạng Sơn có thế mạnh về đất rừng trồng như xã Lộc Bình, Tuấn Sơn, Vân Nham, Đình Lập…

Bà Hoàng Thị Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Bình khẳng định rằng: Các hộ gia đình nhận vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn xã đều tập trung và phát triển rừng rất tốt. Điều này cho thấy sự đồng bộ trong chủ trương và hiệu quả trong triển khai của chương trình. Nguồn vốn đã được trao đúng người, đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thiều ở thôn Khòn Chu, xã Lộc Bình, là một trong số những hộ gia đình nhận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để trồng rừng cho biết: Năm 2024, gia đình tôi nhận được nguồn vốn vay và đã tập trung toàn bộ vào việc mua giống, phân bón, công chăm sóc. Sự đầu tư bài bản ngay từ đầu này đã mang lại kết quả tích cực. Rừng cây của gia đình bà sinh trưởng, phát triển tốt, giúp kinh tế gia đình dần đi vào ổn định.

Lợi ích kép về kinh tế và môi trường

Hiệu quả lớn nhất mà nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Lạng Sơn mang lại không chỉ là lợi ích kinh tế trước mắt cho từng hộ gia đình mà còn là việc định hướng người nông dân tới một phương thức sản xuất bền vững.

Kiểm tra việc phát triển rừng trồng ở xã Chi Lăng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Hoàng Tính

Việc trồng rừng không chỉ mang lại thu nhập từ việc bán gỗ mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ môi trường, chống xói mòn, rửa trôi đất, điều hòa khí hậu và giữ gìn nguồn nước ngầm.

Khi có vốn, người nông dân có điều kiện lựa chọn những giống cây tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, có khả năng chống chịu sâu bệnh, từ đó giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Việc đầu tư thâm canh, bón phân hợp lý cũng giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho những vùng đất cằn cỗi.

Nhìn những cánh rừng trồng để phát triển kinh tế đang ngày càng xanh tốt của các hộ gia đình được hình thành từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn mới thấy được, đó không chỉ là màu xanh của cây cối mà còn là màu xanh của hy vọng, của ấm no và một tương lai bền vững.

Nguồn vốn vay đã thực sự trở thành "vốn mồi" để "đánh thức" tiềm năng của đất, của rừng và quan trọng hơn cả là khơi dậy ý chí tự lực, vươn lên của chính người nông dân xứ Lạng.