Quảng Ninh: Ngổn ngang, lãng phí dự án tuyến kè chặn hàng vạn m3 bùn trồi ra vịnh Hạ Long
Hải Long
22/10/2025 6:00 AM (GMT+7)
Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...
Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vào những tháng cuối năm 2025, Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã chinh phục thành công thị trường Halal vốn nổi tiếng khắt khe, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản Việt.
Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện
Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.
Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép
Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.
Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).
Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.
Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân
Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện
Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.
Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép
Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.