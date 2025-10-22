Quảng Ninh: Ngổn ngang, lãng phí dự án tuyến kè chặn hàng vạn m3 bùn trồi ra vịnh Hạ Long

+ aA -

Hải Long

22/10/2025 6:00 AM (GMT+7)

Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...

Tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D là dự án khu dân cư ven biển với tổng diện tích lên tới 67,9 ha, tổng mức đầu tư xấp xỉ 1.200 tỷ đồng do công ty 507-CIENCO 5 là chủ đầu tư.
Dự án được chia làm hai hạng mục đầu tư chính gồm: Xây dựng tuyến kè mới kiên cố, khắc phục triệt để việc trồi đẩy bùn ra phía biển ảnh hưởng tới luồng sông Diễn Vọng cũng như sự lưu thông qua lại của các phương tiện hoạt động trên luồng.
Và kết hợp làm địa điểm neo đậu cho các phương tiện giao thông thủy loại vừa và nhỏ; kiên cố hóa tuyến kè chắn để đảm bảo cho người và phương tiện đi lại cũng như an toàn thoát lũ trong mùa mưa bão.
Hạng mục thứ hai là Công ty 507 xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới hình thành từ quỹ đất giữa tuyến kè mới và tuyến đường bao biển cũ theo quy hoạch được duyệt, thực hiện đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến kè bên ngoài đường bao biển khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D và khu đô thị mới hình thành giữa tuyến kè mới và đường bao biển Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D.
Tổng chiều dài tuyến kè và tuyến đường bao biển của dự án là 3.700 mét, công ty 507 thi công đóng cọc cát và lắp đặt các ống kè đồng thời san lấp bằng bằng khu đô thị phía trong. Tuy nhiên sau khi khởi công được hơn 1 năm, công ty 507 thi công xong phần đóng cọc cát và khoảng 90% việc đặt các ống kè thì dự án phải dừng lại do bị điều chỉnh quy hoạch.
Còn hàng trăm ống kè được đúc sẵn bằng bê tông chưa được lắp ghép xếp chồng lên nhau quanh dự án đã bị rêu mốc phủ kín trông rất mất mỹ quan và lãng phí.
Mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục, kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào Quốc lộ 279 và dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang.
Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (gần trụ P4 cầu Bãi Cháy) đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang, có chiều dài tuyến trên 7km, tốc độ thiết kế 60km/h, tổng mức đầu tư 2.618 tỉ đồng.
Theo báo cáo của Xây dựng công trình 507, hiện doanh nghiệp có 6 dự án đang triển khai trên địa bàn phường Cao Xanh, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến kè bao ngoài và hạ tầng KĐT mới hình thành giữa tuyến kè bao ngoài và tuyến đường bao biển Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D (giai đoạn 1); Dự án KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A và Vựng Đâng mở rộng; Dự án Khu dân cư Nam Sa Tô; dự án KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A mở rộng; Dự án Khu dân cư tiếp giáp KĐT mới Cao Xanh- Hà Khánh A; Dự án Khu đô thị mới đảo Sa Tô.
Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507 được thành lập ngày 30/6/2010, địa chỉ trụ sở tại Khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Thân Hoàng, sinh năm 1958, chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Trong khi dự án hơn 1.200 tỷ chưa hoàn thành thì Quảng Ninh lại điều chỉnh quy hoạch và thay bằng một dự án khác gây làng phí. Theo công ty 507, giá trị xây lắp của 4/6 dự án đã đạt 100% và 2/6 dự án đạt từ 80% - 97%. Tuy nhiên, tất cả vẫn ‘chờ’ nhiều thủ tục để có thể bàn giao hoàn chỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Tham khảo thêm
OCOP Lạng Sơn: Từ vườn nhà vươn ra biển lớn

OCOP Lạng Sơn: Từ vườn nhà vươn ra biển lớn

22/10/2025 6:00 AM

Hải Phòng: Gạch lát nền bị vỡ, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên đầu tư hàng chục tỷ

Hải Phòng: Gạch lát nền bị vỡ, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên đầu tư hàng chục tỷ

22/10/2025 6:00 AM

Người dân Yên Bình ấm lòng đón những món quà từ những người con xa quê hương trở về sau lũ lịch sử

Người dân Yên Bình ấm lòng đón những món quà từ những người con xa quê hương trở về sau lũ lịch sử

22/10/2025 6:00 AM

Hội Nông dân phường An Dương, TP. Hải Phòng đoàn kết, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi

Hội Nông dân phường An Dương, TP. Hải Phòng đoàn kết, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi
4

22/10/2025 6:00 AM

Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nquyên) quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nquyên) quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới

22/10/2025 6:00 AM

Icon
Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vào những tháng cuối năm 2025, Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã chinh phục thành công thị trường Halal vốn nổi tiếng khắt khe, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản Việt.

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Than Hà Lầm: Chiến lược 'Đặt con người lên hàng đầu' giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vào những tháng cuối năm 2025, Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã chinh phục thành công thị trường Halal vốn nổi tiếng khắt khe, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản Việt.

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Than Hà Lầm: Chiến lược 'Đặt con người lên hàng đầu' giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.