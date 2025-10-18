Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nquyên) quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Ngọc Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lăng nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Văn Lăng lần thứ I là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên nông dân toàn xã. Đại hội khẳng định quyết tâm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”.

ông Đặng Ngọc Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lăng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2023 – 2025

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Văn Lăng trình tại Đại hội, trong giai đoạn 2023 – 2025, công tác Hội và phong trào nông dân xã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức Hội được củng cố, chất lượng hoạt động nâng cao. Toàn xã có 19 chi hội với 1.415 hội viên, chiếm gần 15% dân số. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới 109 hội viên, 100% chi hội xây dựng được quỹ hoạt động với tổng số tiền 703,9 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên được đổi mới, đa dạng hình thức. Từ năm 2023 – 2025, các cấp Hội đã tổ chức 42 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 2.800 lượt hội viên, nông dân tham gia; đồng thời tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành thông qua fanpage và nhóm Zalo phục vụ công tác Hội.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục là điểm sáng của nhiệm kỳ. Toàn xã có 1.766 lượt hộ đăng ký thi đua, trong đó 853 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như HTX Bò Mông số 11, HTX chè Mai Sơn, HTX nông nghiệp Hòa Bình, HTX đa ngành nghề Phú Thiện... góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và hình thành vùng sản xuất tập trung, sản phẩm có thương hiệu.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Hội còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ 15 hộ hội viên nghèo bằng tiền, cây con giống và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Bên cạnh đó, hội viên nông dân đã đóng góp gần 2.000 m² đất và 927 ngày công lao động làm mới, sửa chữa 15,8 km đường giao thông nông thôn, tham gia các phong trào “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, xây dựng 1 nhà “Mái ấm nông dân” trị giá 25 triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ vốn, dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Trong 3 năm, Hội đã tổ chức 8 lớp tập huấn, 4 lớp dạy nghề, giúp hơn 780 lượt hội viên tiếp cận kỹ thuật mới. Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 1,2 tỷ đồng với 21 hộ vay, không có nợ quá hạn. Tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 38,3 tỷ đồng, từ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đạt 25,1 tỷ đồng, giúp gần 700 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Hội chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 8 hội viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 5 hội viên được kết nạp Đảng; phối hợp tổ chức 2 cuộc giám sát liên quan đến quyền lợi của hội viên nông dân, góp phần đảm bảo dân chủ ở cơ sở.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phong trào nông dân xã Văn Lăng ngày càng phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên được nâng cao, góp phần đưa địa phương tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đã thống nhất cao các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, xác định phương hướng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nông dân là chủ thể trung tâm của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Trong đó, một số chỉ tiêu tiêu biểu được thông qua trong Nghị quyết Đại hội gồm: 100% cán bộ Hội và 90% hội viên trở lên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và Hội các cấp; Kết nạp mới 70 hội viên trở lên trong nhiệm kỳ; 100% chi hội có quỹ hội, bình quân 500.000 đồng/hội viên; Hằng năm có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký và 50% hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; Xây dựng 3 mô hình kinh tế tập thể (tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã) trong lĩnh vực nông nghiệp; Giới thiệu ít nhất 10 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; Mỗi năm giúp từ 3 hộ nông dân thoát nghèo và 4 hộ thoát cận nghèo; Tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% trở lên; Mỗi chi hội duy trì, xây dựng mới ít nhất 1 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo kỹ năng sản xuất – kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn; khuyến khích hội viên khởi nghiệp và mở rộng liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Văn Lăng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ năm 2023-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của BCH Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã khoá I nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí trong Ban Chấp hành, 05 đồng chí trong Ban Thường vụ. Ông Đặng Ngọc Hiếu được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lăng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Văn Lăng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 02 đại biểu chính thức.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Trưởng Ban công tác nông dân, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Hội và phong trào nông dân xã Văn Lăng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò nông dân trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Sau một quá trình làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Văn Lăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn xã tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng xã Văn Lăng “nông nghiệp sinh thái – nông thôn hiện đại – nông dân văn minh”.