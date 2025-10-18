Nhựa Tiền Phong xuất sắc nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 2025

Đây không chỉ là sự công nhận quốc tế cho chất lượng và uy tín thương hiệu, mà còn là niềm tự hào khi một thương hiệu Việt ghi dấu ấn trên bản đồ toàn cầu.

Trong bối cảnh tốc độ biến đổi khí hậu và đô thị hóa ngày càng tăng nhanh, “Xanh” không còn là sự lựa chọn, mà dần trở thành yếu tố quan trọng đối với các dự án xây dựng và bất động sản hiện đại vì các chủ đầu tư, nhà thầu và người tiêu dùng đều hướng tới vật liệu an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới về chất lượng và quản trị doanh nghiệp. Và đây cũng là giải thưởng chính thức duy nhất được công nhận quốc tế trong đánh giá chất lượng và hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi hội tụ đầy đủ các yếu tố: đổi mới, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm vượt trội cùng cam kết phát triển bền vững.

Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đại diện Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhận giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA 2025) cấp độ World Class

Mặt khác, trong suốt 25 năm Giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương được triển khai, Nhựa Tiền Phong đã là một trong hai doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam vinh dự 2 lần nhận giải GPEA, đồng thời 7 lần đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó 3 lần đạt giải Vàng (2011, 2019 - 2020, 2023).

Ngày 16/10/2025, Nhựa Tiền Phong đã trở thành doanh nghiệp nhựa xây dựng duy nhất tại Việt Nam đạt hạng mục World Class (cấp độ cao nhất) tại Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA 2025) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc). Điều này đã thể hiện được vị thế tiên phong của Nhựa Tiền Phong, không chỉ vững vàng trên thị trường nội địa, mà còn đủ tầm vóc để vươn ra toàn cầu, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị quốc tế.

Để đạt được kết quả này, trong 65 năm qua, Nhựa Tiền Phong đã không ngừng bồi đắp cho 5 giá trị cốt lõi Tiên phong - Chính trực - Chia sẻ - Uy tín - Kiến tạo và luôn lấy chất lượng và phát triển bền vững làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Không chỉ vậy, kể từ năm 2010, công ty đã dần chuyển đổi, đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, sử dụng 100% nguyên liệu nguyên sinh, an toàn, thân thiện với môi trường, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 14000:2015, ISO 50001… và tích cực triển khai các giải pháp xử lý chất thải, tái tạo tới 80% lượng nước sử dụng quay trở lại sản xuất.

Ông Chu Văn Phương khẳng định: “Việc được vinh danh tại GPEA 2025 không chỉ mở rộng cánh cửa đưa Nhựa Tiền Phong vươn xa hơn trên đấu trường quốc tế, mà còn góp phần mạnh mẽ trong việc khẳng định thương hiệu Việt Nam có đủ năng lực, tiềm lực trong cạnh tranh toàn cầu, dẫn dắt xu hướng phát triển xanh - bền vững - hội nhập trong lĩnh vực xây dựng cũng như lan toả giá trị đến đa ngành, đa lĩnh vực".

Các nhà máy áp dụng đồng bộ 5S, Lean6sigma, OEE để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, nâng cao năng suất và tạo dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Nhờ đó, công ty đã trở thành doanh nghiệp nhựa xây dựng đầu tiên tại Việt Nam đạt mức cao nhất (4 tick - leader) của chứng nhận quốc tế Sản phẩm Xanh SGBP cho cả 3 dòng sản phẩm PVC, HDPE và PP-R.

Uy tín thương hiệu ngày càng được khẳng định khi Nhựa Tiền Phong không ngừng được công nhận và trở thành những đối tác thân thiết của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Tập đoàn Sekisui Chemical Nhật Bản, Tập đoàn Iplex Australia, Tập đoàn Battenfeld Cincinatti, Tập đoàn Unicor GmBh, Tập đoàn PC1, Tập đoàn Minh Phú, Tập đoàn Shinec… Sự hợp tác này đã mở ra dấu ấn tại hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia cũng như các dự án bất động sản xanh cao cấp.

Nhựa Tiền Phong - một thương hiệu quốc gia mang trong mình khát vọng vươn xa, nỗ lực khẳng định vị thế trên trường quốc tế

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, công ty đã ghi dấu tại nhiều dự án quy mô của Vingroup, Sungroup, Capitaland hay Dojiland với dự án Diamond Crown - chung cư đầu tiên tại Việt Nam được Hội đồng U.S. Green Building Council (USGBC) cấp chứng nhận công trình xanh LEED Residential Silver. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược đẩy mạnh thị phần dự án, đồng thời khẳng định quyết tâm mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng, đô thị thông minh và bất động sản xanh.

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, cũng là hành trình đổi mới không ngừng của Nhựa Tiền Phong, thị trường quốc tế sẽ là đích đến tiếp theo - nơi thương hiệu Việt khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc. Giải thưởng GPEA 2025 với cấp độ World Class chính là động lực để Nhựa Tiền Phong tiếp tục tiên phong, nuôi dưỡng khát vọng trở thành thương hiệu giá trị tỷ đô và góp phần “xanh hoá” ngành nhựa Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.