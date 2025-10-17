Di dời khẩn cấp trụ sở xã Dân Tiến, Thái Nguyên do nguy cơ sạt lở cao
PV
17/10/2025 3:45 PM (GMT+7)
Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng từ khu vực núi Mỏ Yên, chính quyền xã Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên) đã phải khẩn cấp di dời toàn bộ trụ sở làm việc để đảm bảo an toàn cho cán bộ và người dân.
Theo lãnh đạo UBND xã Dân Tiến, toàn bộ cán bộ, công chức của xã đã được tạm chuyển nơi làm việc sang trụ sở xã Bình Long (cũ) kể từ ngày 15/10. Việc di dời được thực hiện khẩn trương nhằm tránh những rủi ro do sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Được biết, khu trụ sở cũ của xã Dân Tiến nằm ngay chân núi Mỏ Yên, khu vực vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. “Phía sau trụ sở là sườn núi bị nứt gãy, nhiều tảng đá lớn có dấu hiệu dịch chuyển, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cán bộ và người dân đến làm việc”, lãnh đạo UBND xã Dân Tiến cho hay.
Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, khối lượng đất đá bị sạt xuống ước khoảng 50.000 m³, tạo thành bãi trượt kéo dài, nằm sát khu vực làm việc của xã. Đáng lo ngại, phía trên vẫn còn nhiều tảng đá kích thước lớn có nguy cơ tiếp tục rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến khu vực này không còn đảm bảo an toàn để sử dụng.
Trước tình hình đó, UBND xã Dân Tiến đã báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên để xin phương án xử lý lâu dài, đồng thời đề xuất khảo sát, đánh giá lại toàn bộ khu vực núi Mỏ Yên nhằm có biện pháp phòng ngừa sạt lở hiệu quả.
Việc tạm thời di dời trụ sở xã Dân Tiến không chỉ là giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, công chức và người dân mà còn là bước đi cần thiết để ổn định hoạt động hành chính trong thời gian chờ cơ quan chức năng đưa ra phương án khắc phục triệt để tình trạng sạt lở tại khu vực này.
Những món quà tri thức thắp sáng niềm tin nơi rốn lũ Lạng Sơn
Trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 tại khu vực Hữu Lũng đã cuốn trôi nhiều tài sản và đồ dùng dạy-học của nhà trường. Để thắp sáng cho thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã Hữu Lũng và Yên Bình, Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp với Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (Lạng Sơn) cùng một số nhà hảo tâm đã trao tặng những chiếc ti vi và máy tính.
Công ty Than Hòn Gai đầu tư nâng cao đời sống người lao động để phục vụ hiệu quả nhất cho hoạt động sản xuất
Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai, dự kiến trong năm 2026, đơn vị này sẽ tiến hành khởi công tòa nhà ở công nhân 11 tầng.
Hội Nông dân xã Việt Khê đoàn kết, xây dựng Hội vững mạnh
Sáng 15/10, Hội nông dân xã Việt Khê, TP Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nông dân cấp xã lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030.
Lạng Sơn: Liều thuốc kịp thời cho vườn na sau ngày mưa lũ
Những cơn mưa trắng trời do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã đi qua, nhưng nỗi lo vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt của người dân trồng na ở thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn
Nông dân nuôi bò sữa Phú Thọ "kêu cứu", chính quyền tức tốc vào cuộc giữ sinh kế, ổn định an ninh nông thôn
Trước nguy cơ mất đầu ra cho 13 tấn sữa tươi mỗi ngày do doanh nghiệp ngừng thu mua, 62 hộ nuôi bò sữa xã Vĩnh Phú rơi vào khủng hoảng. Chính quyền tỉnh Phú Thọ tức tốc vào cuộc tìm thị trường tiêu thụ, giữ sinh kế, ổn định an ninh nông thôn.
Ảnh: Một ngày cùng thợ lò "làm việc âm phủ" tìm "vàng đen"
Tại các mỏ than ở Quảng Ninh, thời gian làm việc là 24/24 được chia đều làm 3 ca, hàng vạn công nhân ngày đêm "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ", đối mặt với nguy hiểm để khai thác nguồn nguyên liệu quý cho đất nước.
Những món quà tri thức thắp sáng niềm tin nơi rốn lũ Lạng Sơn
Trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 tại khu vực Hữu Lũng đã cuốn trôi nhiều tài sản và đồ dùng dạy-học của nhà trường. Để thắp sáng cho thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã Hữu Lũng và Yên Bình, Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp với Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (Lạng Sơn) cùng một số nhà hảo tâm đã trao tặng những chiếc ti vi và máy tính.