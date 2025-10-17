Di dời khẩn cấp trụ sở xã Dân Tiến, Thái Nguyên do nguy cơ sạt lở cao

Theo lãnh đạo UBND xã Dân Tiến, toàn bộ cán bộ, công chức của xã đã được tạm chuyển nơi làm việc sang trụ sở xã Bình Long (cũ) kể từ ngày 15/10. Việc di dời được thực hiện khẩn trương nhằm tránh những rủi ro do sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Được biết, khu trụ sở cũ của xã Dân Tiến nằm ngay chân núi Mỏ Yên, khu vực vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. “Phía sau trụ sở là sườn núi bị nứt gãy, nhiều tảng đá lớn có dấu hiệu dịch chuyển, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cán bộ và người dân đến làm việc”, lãnh đạo UBND xã Dân Tiến cho hay.

Khu trụ sở cũ của xã Dân Tiến nằm ngay chân núi Mỏ Yên, khu vực vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Ảnh: T.N

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, khối lượng đất đá bị sạt xuống ước khoảng 50.000 m³, tạo thành bãi trượt kéo dài, nằm sát khu vực làm việc của xã. Đáng lo ngại, phía trên vẫn còn nhiều tảng đá kích thước lớn có nguy cơ tiếp tục rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến khu vực này không còn đảm bảo an toàn để sử dụng.

Trước tình hình đó, UBND xã Dân Tiến đã báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên để xin phương án xử lý lâu dài, đồng thời đề xuất khảo sát, đánh giá lại toàn bộ khu vực núi Mỏ Yên nhằm có biện pháp phòng ngừa sạt lở hiệu quả.

Việc tạm thời di dời trụ sở xã Dân Tiến không chỉ là giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, công chức và người dân mà còn là bước đi cần thiết để ổn định hoạt động hành chính trong thời gian chờ cơ quan chức năng đưa ra phương án khắc phục triệt để tình trạng sạt lở tại khu vực này.