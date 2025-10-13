Báo Dân Việt phối hợp với các mạnh thường quân trao hàng trăm suất quà hỗ trợ bà con vùng lũ Thái Nguyên

Các phần quà gồm 200 suất ruốc tôm bề bề, 30 bao gạo và 30 bịch nước lọc được trao tới chính quyền xã và nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại xóm Áng Đồng. Đại diện Báo Dân Việt, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp trao tận tay bà con những phần quà thiết thực, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ.

Báo Dân Việt phối hợp cùng các mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xóm Áng Đồng (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, trong dịp này, chính quyền xã Phú Bình cũng trao tặng tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn bị sập nhà do lũ để xây dựng lại nhà ở sau thiên tai.

Theo thống kê của UBND xã Phú Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ ngày 7 đến 10/10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nước sông Cầu và kênh Đào dâng cao, gây ngập diện rộng tại 55/67 xóm. Toàn xã có 8.430 hộ với hơn 32.700 nhân khẩu bị ngập, thiệt hại ước tính khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó, 9 hộ bị sập nhà hoàn toàn hoặc 2/3 căn nhà, gồm 6 hộ nghèo và cận nghèo, nhiều tuyến đường, công trình giao thông, đê kè và trường học bị hư hỏng nặng.

Trong đợt lũ lụt do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11 vừa qua, trên địa bàn xã Phú Bình có 9 hộ bị sập nhà hoàn toàn hoặc 2/3 căn nhà. Ảnh: Hà Thanh

Ông Dương Quang Bạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Bình cho biết: “Cơn lũ vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, chính quyền và người dân xã Phú Bình đang nỗ lực khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khử trùng nguồn nước để ổn định cuộc sống. Đặc biệt, những phần quà thiết thực từ Báo Dân Việt và các mạnh thường quân là nguồn động viên kịp thời, giúp bà con thêm vững tin sau thiên tai.”

Theo ông Bạo, địa phương đã hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng cho mỗi hộ nghèo bị sập nhà, và từ 30 – 40 triệu đồng/hộ với các trường hợp còn lại. Đồng thời, xã đã kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ gạo (15kg/khẩu/tháng trong 3 tháng) cùng cây, con giống để người dân sớm khôi phục sản xuất.

Lãnh đạo xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn bị sập nhà do ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua. Ảnh: Hà Thanh

Những phần quà nghĩa tình được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ Phú Bình vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.