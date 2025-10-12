Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, đồng hành với người dân vùng lũ

Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi và giúp đỡ 4 xã trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Chiều 11/10, ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã dẫn đầu đoàn công tác, gần 3 tấn hàng nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị cứu trợ đến người dân bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 11 tại các xã Cẩm Giàng, Vĩnh Thông, Phủ Thông và Trần Phú.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đưa hàng cứu trợ đến với người dân bị ảnh hưởng bão. Video: Chiến Hoàng

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình thiệt hại, cũng như nhu cầu của bà con về các trang thiết bị phục vụ đời sống trong tình hình bão lũ. Ông Nguyễn Công Lệnh chia sẻ, cơn bão số 11 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và các xã bị cô lập nói riêng.

Hàng cứu trợ được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với người người dân tại xã Cẩm Giàng. Ảnh: Chiến Hoàng

Để đưa hàng cứu trợ đến tay người dân kịp thời, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, Báo Nông thôn ngày nay và các mạnh thường quân để tiếp nhận và chuyển ngay hàng cứu trợ đến các xã bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về chuyến công tác của đoàn lên với người dân bị ảnh hưởng bão tại các xã phía Bắc của tỉnh. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Lệnh khẳng định “Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối, phối hợp với chính quyền các địa phương để vận chuyển, cung ứng vật tư, thiết bị và giao đến trực tiếp, tận nơi cho người dân”.

Nặng nề sau "bão kép", nhiều hộ vẫn bị cô lập

Tại xã Vĩnh Thông, Chủ tịch UBND xã ông Nguyễn Quốc Hội cho biết, cơn bão số 10 vừa đi qua chưa kịp khắc phục xong thì bão số 11 lại ập đến, gây hậu quả nặng nề hơn. Đường sá giao thông bị sạt lở nhiều. Thôn Lủng Xiên là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của xã.

Hàng cứu trợ đến với xã Vĩnh Thông, địa phương còn một thôn vẫn đang bị cô lập, nhiều ngôi nhà vẫn đang bị chìm sâu trong nước. Ảnh: Chiến Hoàng

Theo ông Hội, hiện tại, thôn Lủng Xiên có 20 hộ bị cô lập và 14 hộ bị ngập hoàn toàn trong nước. Rất may là không có thiệt hại về người. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhà cửa, tài sản lớn nhất của người dân. Dự kiến, toàn bộ khu vực 14 hộ dân bị ngập ở thôn Lủng Xiên sẽ phải mất khoảng 20 ngày đến một tháng nước mới có thể rút hết, nếu như trời không mưa.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thông chia sẻ về những khó khăn của địa phương do ảnh hưởng bão số 11. Ảnh: Chiến Hoàng

“Bị chia cắt do ngập lụt, chính quyền địa phương đã phải chia làm hai đường, đi đường rừng để mang gạo, thức ăn thiết yếu (nước mắm, mì chính, bột canh, cá khô) và nến, dầu tiếp tế cho bà con ở thôn Lủng Xiên để tạm thời ổn định cuộc sống.

Lực lượng dân quân, công an cùng cán bộ, công chức xã đã đồng hành ngày đêm với bà con. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân cũng kịp thời đến động viên, chia sẻ khó khăn với người dân lúc hoạn nạn”, ông Hội cho biết thêm

Bà Đàm Thị Hành, người dân xã Vĩnh Thông, người đã nhiều ngày đồng hành với các đơn vị thiện nguyện hỗ trợ người dân bị nước lũ cô lập. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Đàm Thị Hành, một người dân xã Vĩnh Thông chia sẻ, thôn Lủng Xiên có 38 hộ dân, trong đó 20 hộ bị cô lập và 14 hộ bị ngập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã cập nhật danh sách và hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, thức ăn, nước uống cho bà con.

“Một đơn vị đã gửi tặng một chiếc xuồng máy để hỗ trợ địa phương vận chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống sang khu vực bị cô lập. Đến thời điểm hiện tại, các phần quà cơ bản đã được gửi đến đầy đủ, đảm bảo 100% người dân không bị thiếu đói và thiếu nước uống.

Lãnh đạo và cán bộ xã rất quan tâm, hằng ngày đồng hành cùng các đơn vị thiện nguyện để đưa nhu yếu phẩm sang Lủng Xiên. Bà con xã Vĩnh Thông chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm, sự chia sẻ, động viên kịp thời của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 và số 11 gây ra”, bà Hành bày tỏ.

Hình ảnh ngập lụt tại thôn Lủng Xiên xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên bị cô lập và nhấn chìm trong nước. Ảnh: DT

Được biết, hiện nay tại một số thôn ở các xã Vĩnh Thông, xã Văn Lang thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên vẫn đang bị nước lũ cô lập, nhà cửa, trường học bị ngập sâu trong nước.