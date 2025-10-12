Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, đồng hành với người dân vùng lũ
Chiến Hoàng
12/10/2025 3:17 PM (GMT+7)
Gần 3 tấn nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị đã được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đưa đến để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11 tại các xã phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Hiện khu vực phía Bắc của tỉnh vẫn còn một số thôn bị nước lũ cô lập khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn, cần hỗ trợ.
Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi và giúp đỡ 4 xã trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Chiều 11/10, ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã dẫn đầu đoàn công tác, gần 3 tấn hàng nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị cứu trợ đến người dân bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 11 tại các xã Cẩm Giàng, Vĩnh Thông, Phủ Thông và Trần Phú.
Trước đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình thiệt hại, cũng như nhu cầu của bà con về các trang thiết bị phục vụ đời sống trong tình hình bão lũ. Ông Nguyễn Công Lệnh chia sẻ, cơn bão số 11 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và các xã bị cô lập nói riêng.
Để đưa hàng cứu trợ đến tay người dân kịp thời, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, Báo Nông thôn ngày nay và các mạnh thường quân để tiếp nhận và chuyển ngay hàng cứu trợ đến các xã bị ảnh hưởng.
Ông Lệnh khẳng định “Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối, phối hợp với chính quyền các địa phương để vận chuyển, cung ứng vật tư, thiết bị và giao đến trực tiếp, tận nơi cho người dân”.
Nặng nề sau "bão kép", nhiều hộ vẫn bị cô lập
Tại xã Vĩnh Thông, Chủ tịch UBND xã ông Nguyễn Quốc Hội cho biết, cơn bão số 10 vừa đi qua chưa kịp khắc phục xong thì bão số 11 lại ập đến, gây hậu quả nặng nề hơn. Đường sá giao thông bị sạt lở nhiều. Thôn Lủng Xiên là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của xã.
Theo ông Hội, hiện tại, thôn Lủng Xiên có 20 hộ bị cô lập và 14 hộ bị ngập hoàn toàn trong nước. Rất may là không có thiệt hại về người. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhà cửa, tài sản lớn nhất của người dân. Dự kiến, toàn bộ khu vực 14 hộ dân bị ngập ở thôn Lủng Xiên sẽ phải mất khoảng 20 ngày đến một tháng nước mới có thể rút hết, nếu như trời không mưa.
“Bị chia cắt do ngập lụt, chính quyền địa phương đã phải chia làm hai đường, đi đường rừng để mang gạo, thức ăn thiết yếu (nước mắm, mì chính, bột canh, cá khô) và nến, dầu tiếp tế cho bà con ở thôn Lủng Xiên để tạm thời ổn định cuộc sống.
Lực lượng dân quân, công an cùng cán bộ, công chức xã đã đồng hành ngày đêm với bà con. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân cũng kịp thời đến động viên, chia sẻ khó khăn với người dân lúc hoạn nạn”, ông Hội cho biết thêm
Bà Đàm Thị Hành, một người dân xã Vĩnh Thông chia sẻ, thôn Lủng Xiên có 38 hộ dân, trong đó 20 hộ bị cô lập và 14 hộ bị ngập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã cập nhật danh sách và hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, thức ăn, nước uống cho bà con.
“Một đơn vị đã gửi tặng một chiếc xuồng máy để hỗ trợ địa phương vận chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống sang khu vực bị cô lập. Đến thời điểm hiện tại, các phần quà cơ bản đã được gửi đến đầy đủ, đảm bảo 100% người dân không bị thiếu đói và thiếu nước uống.
Lãnh đạo và cán bộ xã rất quan tâm, hằng ngày đồng hành cùng các đơn vị thiện nguyện để đưa nhu yếu phẩm sang Lủng Xiên. Bà con xã Vĩnh Thông chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm, sự chia sẻ, động viên kịp thời của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 và số 11 gây ra”, bà Hành bày tỏ.
Được biết, hiện nay tại một số thôn ở các xã Vĩnh Thông, xã Văn Lang thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên vẫn đang bị nước lũ cô lập, nhà cửa, trường học bị ngập sâu trong nước.
Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 114 cá nhân
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tổ chức họp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân thành phố và tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân có công lao đóp góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.
Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ
Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ
Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.
Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn
Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo
Lãnh đạo UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 11 tại xã Trần Phú, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng tại các xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng.
Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 114 cá nhân
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tổ chức họp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân thành phố và tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân có công lao đóp góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.
Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ
Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ
Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.
Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn
Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.