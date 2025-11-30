Lễ khởi công Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu nối yêu thương số 114 tại Cà Mau

Sáng ngày 29/11/2025, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) phối hợp cùng UBND xã Lương Thế Trân cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khởi công Cầu Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu Nối Yêu Thương số 114 (Cầu Đồng hương 192) tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Công trình có tổng kinh phí xây dựng 760 triệu đồng với chiều dài 35m, rộng 3,5m và tải trọng 5 tấn, trong đó chương trình Cầu nối yêu thương tài trợ 600 triệu đồng. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và phấn khởi với sự tham dự của đại diện chính quyền các cấp, các doanh nghiệp đồng hành, các tổ chức xã hội cùng đông đảo bà con nhân dân và các em học sinh - những người đã chờ đợi một cây cầu mới an toàn hơn suốt nhiều năm.

Cầu Rạch Cái Nhum là tuyến giao thông trọng yếu của hơn 200 hộ dân trong khu vực, đồng thời là trục đường dẫn đến Đền thờ Anh hùng dân tộc Lương Thế Trân - điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng đối với người dân địa phương. Bên cạnh đó, gần khu vực cầu còn có Trường Tiểu học Cái Nhum và Trường Tiểu học Lương Thế Trân 2, nơi hàng trăm học sinh mỗi ngày phải đi học qua cây cầu cũ. Đây cũng là điều khiến người dân lo ngại vì chỉ cần trời mưa, mặt cầu trở nên trơn trượt, lan can xuống cấp, thậm chí có thể cảm nhận rõ sự rung lắc khi phương tiện qua lại, làm cho phụ huynh không khỏi bất an về sự an toàn của con em mình.

Các đại biểu dự lễ khởi công Cầu Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu Nối Yêu Thương số 114 (Cầu Đồng hương 192) tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Cây cầu sắt cũ đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Từng mảng sắt bị mục, lan can gỉ sét, nhiều đoạn có thể quan sát thấy rõ nguy cơ gãy đổ. Mỗi khi nước dâng cao, việc qua lại càng trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Nhiều phụ huynh cho biết họ phải dắt bộ qua cầu hoặc chọn đi đường vòng xa gấp đôi để đảm bảo an toàn cho con em mình. Tình trạng xuống cấp kéo dài khiến không chỉ việc sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng mà việc mở rộng giao thông theo định hướng của xã từ mặt đường 2m lên 3,5m cũng không thể phát triển đồng bộ.

Chương trình còn trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập tại địa phương.

Trước thực trạng cấp bách này, Tiền Phong Nam đã chủ trì triển khai dự án xây dựng Cầu Nối Yêu Thương với sự đồng hành tài trợ của các doanh ngiệp và hiệp hội: Nhựa Tín Kim, Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Minh Hưng, Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA). Bên cạnh sự đóng góp của doanh nghiệp, công trình còn nhận được nguồn đối ứng 160 triệu đồng từ địa phương, bao gồm sự chung tay của Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, UBND xã Lương Thế Trân và gia đình ông Lương Thế Trân. Sự phối hợp và đồng lòng của nhiều đơn vị đã tạo điều kiện để công trình có thể chính thức được triển khai.

Cây cầu mới được thiết kế bằng bê tông cốt thép kiên cố, dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông và nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân. Khi hoàn thành, cầu Rạch Cái Nhum sẽ giúp giải quyết triệt để vấn đề an toàn giao thông và vận chuyển nông sản, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu văn hóa - tín ngưỡng của người dân khi đến viếng Đền thờ Anh hùng dân tộc Lương Thế Trân.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân bày tỏ niềm vui: “Đây là công trình mà bà con mong mỏi từ rất lâu, bởi mỗi ngày, hàng trăm học sinh của Trường Tiểu học Cái Nhum và Trường Tiểu học Lương Thế Trân 2 đều phải đi học qua cây cầu đã xuống cấp. Việc khởi công cây cầu mới không chỉ chấm dứt nỗi lo về an toàn mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho xã. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam và các đơn vị tài trợ đã đồng hành với địa phương trong công trình đầy ý nghĩa này.”

Ông Lê Thanh Triều - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau tới dự lễ khởi công.

Đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Ngọc Tâm từ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chia sẻ: “Đối với chúng tôi, mỗi cây cầy không chỉ là một công trình giao thông mà còn là sự kết nối yêu thương, là cách để mang lại cơ hội và sự an tâm cho người dân. Khi chứng kiến cảnh các em nhỏ phải đi học qua cây cầu cũ mong manh, chúng tôi càng quyết tâm đồng hành cùng địa phương để thay đổi điều đó. Sự chung tay của các đơn vị đồng hành Nhựa Tín Kim, Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Minh Hưng, Đại Dũng, Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau và nguồn đối ứng từ địa phương cho thấy tinh thần đoàn kết đáng trân trọng, cùng hướng đến mục tiêu vì cộng đồng.”

Người dân trong buổi lễ đã bày tỏ sự xúc động. Một phụ huynh chia sẻ rằng mỗi lần trời mưa, chị phải gửi con sang hàng xóm để cả nhóm cùng đi học cho an toàn hơn. Một người dân lớn tuổi nói rằng dù đã quen đi qua cây cầu ấy hàng chục năm, nhưng lúc nào cũng phải đi thật chậm, nín thở mỗi lần cho xe máy chạy ngược chiều. Nay cây cầu mới được khởi công, bà con tin rằng những lo lắng kéo dào bao năm sẽ sớm kết thúc.

Bên cạnh việc khởi công xây dựng cầu, trong buổi lễ, chương trình còn trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập tại địa phương. Đây là hoạt động thường xuyên nằm trong chuỗi hỗ trợ an sinh của chương trình Cầu Nối Yêu Thương, hướng đến việc tạo động lực để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra cơ hội tương lai tốt đẹp hơn.



Hơn 65 năm hình thành và phát triển, Nhựa Tiền Phong đã bền bỉ gây dựng uy tín bằng chất lượng sản phẩm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất ông và phụ tùng nhựa tại Việt Nam. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng các chương trình thiện nguyện và an sinh xã hội, xem đây là một phần văn hóa không thể tách rời của doanh nghiệp. Truyền thống này được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên, tạo nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển bền vững và lâu dài của Nhựa Tiền Phong.

Chương trình “Cầu Nối Yêu Thương” được Nhựa Tiền Phong khởi xướng từ tháng 10/2017 với mong muốn mang đến những cây cầu kiên cố cho các địa phương còn khó khăn về hạ tầng giao thông, giúp các em học sinh đến trường an toàn và người dân thuận tiện mưu sinh. Sau tám năm đồng hành cùng cộng đồng trên khắp cả nước, chương trình đã xây dựng gần 120 cây cầu hỗ trợ hàng trăm ngàn hộ dân cải thiện điều kiện đi lại, đồng thời trao tặng hàng ngàn suất quà và học bổng cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu mang màu xanh hy vọng ấy không chỉ giúp thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các địa phương, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.