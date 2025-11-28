Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản

Theo mức thu mới, nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản được áp dụng mức 4 triệu đồng/ha/năm giảm 3,5 triệu đồng/ha/năm so với mức quy định thu trước đó là 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Còn mức thu tiền sử dụng khu vực biển với các nhóm hoạt động kinh tế biển khác như: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm là 20.000đ/m3; sử dụng khu vực biển để xây dựng cảng cá: 7.500.000 đồng/ha/năm; sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch, khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, trục vớt hiện vật, khảo cổ: 7.500.000 đồng/ha/năm; Sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác trên biển: 7.500.000 đồng/ha/năm; Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, cáp điện: 7.500.000 đồng/ha/năm; Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác: 7.500.000 đồng/ha/năm…

Việc đưa nuôi trồng thủy sản vào nhóm có mức thu thấp nhất thể hiện định hướng rõ ràng của tỉnh: ưu tiên phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Đối với những hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể theo mức thu tiền sử dụng khu vực biển nêu tại Khoản 1 Điều này, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 3.000.000 đồng/ha/năm và không cao hơn 7.500.000 đồng/ha/năm.

Trước đó, theo các quy định hiện hành như Nghị định 11/2021/NĐ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Ninh, mức thu tiền sử dụng khu vực biển cho mục đích nuôi trồng thủy sản được áp dụng trong khung 4-7,5 triệu đồng/ha/năm.

Trên thực tế, các HTX bị áp mức kịch trần 7,5 triệu đồng/ha/năm, gây áp lực tài chính rất lớn trong khi vừa khôi phục sản xuất sau bão, hàu, cá chưa được thu hoạch.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, sau một thời gian triển khai, mức thu theo Quyết định số 28 vẫn chưa thực sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, cũng như đặc thù sản xuất, kỹ thuật, và rủi ro cao trong ngành nuôi trồng thủy sản trên biển.

Điển hình như cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh. Đến nay, nhiều vùng nuôi vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sản xuất như trước khi xảy ra thiên tai.

Để bảo đảm tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã trình UBND tỉnh xem xét cho phép xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND, theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó đề xuất điều chỉnh khoản 5, điều 1 như sau: “Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá: 4.000.000 đồng/ha/năm”.

Thực tế nhiều năm qua, nuôi trồng thủy sản là sinh kế chính của hàng chục nghìn lao động ven biển Quảng Ninh. Tuy nhiên, người dân thường phải đối mặt với các chi phí lớn như đầu tư lồng bè, thức ăn, con giống, phòng bệnh, logistics và đặc biệt là chi phí thuê, giao khu vực biển. Việc điều chỉnh giảm lần này giúp giảm áp lực tài chính đáng kể, tạo điều kiện để mở rộng vùng nuôi, chuyển đổi sang mô hình công nghệ cao hoặc gia tăng đầu tư vào bảo vệ môi trường biển.