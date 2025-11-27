Chè Đường Hoa: Vị trà của đất và biển

Kỳ quan xanh sát biển khơi

Chè, trong tâm thức người Việt, luôn gắn liền với những đỉnh núi cao, với sương khói đại ngàn của Thái Nguyên hay Tây Bắc. Thế nhưng, tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, có một vùng chè độc đáo, nơi định luật về cây trà bị phá vỡ. Đó là vùng chè Đường Hoa, không chỉ là vùng chè lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh mà còn là vùng trồng chè ven biển duy nhất của Việt Nam.

Sự kết hợp kỳ diệu của đất và biển đã làm nên hương vị Trà Đường Hoa đặc trưng: chát thanh dịu dàng của núi, thơm hậu vị của biển. Ảnh Quang Sơn

Nằm ở ranh giới chuyển tiếp giữa núi cao biên giới và miền biển phía Đông Bắc, những đồi chè Đường Hoa mang trong mình một bí mật tự nhiên. Lá trà không chỉ được nuôi dưỡng bởi khí hậu trong lành của núi non, mà còn thấm đượm chút mặn mòi, hơi sương của biển cả. Sự kết hợp kỳ diệu của đất và biển đã làm nên hương vị Trà Đường Hoa đặc trưng: chát thanh dịu dàng của núi, thơm hậu vị của biển.

Ông Trần Chí Dũng, Chủ cơ sở chế biến chè Đường Hoa cho biết: “So với các vùng chè khác tại Việt Nam thì chè Đường Hoa không phải là vùng chè lớn. Tuy nhiên Đường Hoa có đặc trưng riêng có của một vùng chè nằm gần sát biển vì thế chè nơi đây có hương vị của gió biển mang lại. Khách hàng tại các nước Trung Đông, Trung Quốc, Đài Loan đánh giá rất cao hương vị đặc trưng riêng có của vùng chè Đường Hoa này”.

Hành trình chuyển đổi bền vững

Trong những năm trước, cây chè Đường Hoa từng trải qua giai đoạn khó khăn do tập quán canh tác truyền thống kéo dài và lạm dụng hóa chất, khiến chất lượng và giá trị không cao. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của địa phương, người dân Đường Hoa đã bắt đầu một "cuộc cách mạng xanh", chuyển đổi sang con đường phát triển bền vững.

Từ canh tác truyền thống, người trồng chè tại xã Đường Hoa đã mạnh dạn thay đổi, tạo nên "cách mạng xanh" trên các nương chè. Ảnh Quang Sơn

Để thương hiệu Trà Đường Hoa vươn xa, địa phương đã triển khai quyết liệt các dự án cơ cấu lại ngành chè, tập trung vào công nghệ và giống cây.

Người dân Đường Hoa đã thay đổi tư duy trồng chè, từ hái chè bằng máy móc, đến các công đoạn làm héo, diệt men, sao chè và đóng gói, mọi khâu đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Việc đầu tư vào nhà xưởng, dây chuyền chế biến hiện đại đạt chuẩn là bước đi chiến lược, giúp Trà Đường Hoa khẳng định vị thế là sản phẩm sạch, an toàn". Đây là nền tảng vững chắc để sản phẩm đạt danh hiệu OCOP 4 sao và vươn tới mục tiêu xuất khẩu.

Việc chuyển đổi sang mô hình hữu cơ không chỉ là thay đổi loại phân bón, mà là sự thay đổi hoàn toàn về tư duy kinh tế. Cây chè hữu cơ Đường Hoa giờ đây cho ra những búp chè "3 không": Không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất kích thích tăng trưởng, và không gây hại cho môi trường.

Cây chè hữu cơ Đường Hoa giờ đây cho ra những búp chè "3 không": Không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất kích thích tăng trưởng, và không gây hại cho môi trường. Ảnh Quang Sơn

Ông Lê Văn Thắng, người trồng chè tại thôn Quảng Long 7, nhấn mạnh: "Giá trị của cây chè không nằm ở việc bán được bao nhiêu tạ, mà nằm ở việc người uống trà có cảm thấy an tâm và khỏe mạnh hay không. Chính tư duy 'làm thật, chất lượng thật' này là nền tảng vững chắc để Trà Đường Hoa tự tin đạt chuẩn OCOP 4 sao và chinh phục những thị trường khó tính nhất".

Cùng với việc cây chè và vùng chè phát triển là cảnh quan thiên nhiên. Xã Đường Hoa đã định hướng và được sự ủng hộ của người dân việc kết hợp giữa trồng, chế biến, sản xuất cây chè với phát triển du lịch.

Lễ hội Trà Đường Hoa là sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch diễn ra thường niên để quảng bá và tôn vinh thương hiệu chè Đường Hoa. Ảnh Quang Sơn

“Đây là một hình thức du lịch trải nghiệm mới thu hút được đông đảo người dân và du khách. Và việc kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm với du lịch đang đem lại những nguồn thu cho người dân. Trong thời gian tới chính quyền xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho bà con để phát triển theo hướng du lịch”. Ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đường Hoa, cho biết.

Với những bước đi chiến lược và vững chắc, từ chuyển đổi nông nghiệp sạch, đạt chuẩn OCOP, đến phát triển mô hình du lịch sinh thái độc đáo, vùng chè Đường Hoa đang khẳng định vị thế. Câu chuyện về Trà Đường Hoa là một minh chứng sống động cho sự vươn lên của nông nghiệp Việt Nam, nơi đất, biển và ý chí con người hòa quyện, tạo nên những thành quả ngọt ngào.