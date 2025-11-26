Hội Nông dân TP. Hải Phòng tập huấn mô hình “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn”

Mô hình “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ bưởi an toàn” tại xã Gi Phúc, TP. Hải Phòng. Ảnh: TT

Theo đó, những hộ tham gia mô hình là những hộ hội viên nông dân cùng sản xuất chung 1 loại sản phẩm nông sản, có nhu cầu, nguyện vọng tham gia mô hình, có tinh thần trách nhiệm cao; có kinh nghiệm sản xuất, tích cực tiếp thu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và nhất trí cam kết sản xuất nông sản an toàn. Khu vực sản xuất của các hộ tham gia mô hình có chất đất và nguồn nước tưới không bị ô nhiễm, đảm bảo điều kiện để sản xuất được sản phẩm an toàn.

Các hộ nông dân tham gia mô hình sẽ được tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nông sản an toàn, hỗ trợ một phần vật tư sản xuất bao gồm: phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; túi đựng sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc và được cán bộ kỹ thuật hỗ trợ trong thời gian tham gia mô hình.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng - ông Đào Xuân Anh cùng đoàn đi thăm mô hình bưởi của các hộ dân tham gia mô hình tại xã Thái Tân. Ảnh: TT

Tại xã Thái Tân, Hội Nông dân TP. Hải Phòng đã tập huấn mô hình “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ bưởi an toàn” và tại xã Gia Phúc, các hộ nông dân đã được tập huấn mô hình “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ rau màu an toàn”. Mỗi mô hình có 30 hộ tham gia và sử dụng diện tích canh tác là 5ha/mô hình.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn ông Đào Xuân Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng cho biết, mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp được hoạt động theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; đó là “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

Khu sản xuất rau màu theo quy trình an toàn của xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng. Ảnh: TT

Mục đích của việc tập huấn là tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển trồng trọt hữu cơ trên địa bàn thành phố có hiệu quả, bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn, an toàn thực phẩm.

Nâng cao nhận thức của hội viên Hội Nông dân về liên kết, hợp tác sản xuất nông sản theo quy trình an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng mô hình nhằm xây dựng các vùng nông sản an toàn quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và xây dựng nông thôn mới; thông tin, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đoàn đi thăm mô hình rau an toàn tại xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng. Ảnh: PV

Trước đó, Hội Nông dân TP. Hải Phòng đã chủ động đề xuất và trực tiếp thực hiện xây dựng 19 mô hình điểm Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn; một số mô hình tiêu biểu, đạt hiệu quả cao như: Cà chua VietGAP phường Chí Linh; Ổi VietGAP xã Hà Đông; Cam VietGAP xã Nam Thanh Miện; Gạo Nếp cái hoa vàng an toàn Duy Tân phường Nhị Chiểu, Ổi an toàn xã Ninh Giang…

Năm 2025, Ban Thường vụ HND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới 02 mô hình điểm “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn” tại xã Thái Tân và Gia Phúc (bưởi an toàn xã Thái Tân và rau màu an toàn xã Gia Phúc).

Ông Đào Xuân Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: TT

Qua quá trình xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp cho thấy hiệu quả thiết thực, không chỉ đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân, mà còn góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo động lực đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.



