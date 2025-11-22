Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025
Thu Thuỷ
22/11/2025 6:12 AM (GMT+7)
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội Nông dân các cấp và các ngày lễ lớn. Hội Nông dân TP. Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” thành phố Hải Phòng lần thứ nhất năm 2025.
Theo đó, các vận động viên tham dự giải là cán bộ, hội viên, nông dân, có đủ sức khoẻ đang trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 4 phường Chu Văn An, phường Lê Đại Hành, phường Trần Hưng Đạo, phường Chí Linh. Mỗi phường tham gia thi đấu 01 đội nam gồm 10 – 12 vận động viên, trưởng đoàn là Chủ tịch Hội Nông dân của các phường.
Các vận động viên đã thi đấu hết mình trong buổi sáng ngày 21/11, với những pha chuyền bóng hấp dẫn, điêu luyện của các đội đã thể hiện có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ càng, xuất sắc.
Cuộc thi đã chọn ra được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba. Giải nhất đã thuộc về Hội Nông dân phường Trần Hưng Đạo, Giải nhì thuộc về Hội Nông dân phường Chí Linh, 2 giải ba thuộc về Hội nông dân phường Chu Văn An và phường Lê Đại Hành.
Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải phong cách cho Hội Nông dân phường Chu Văn An và Giải vận động viên xuất sắc cho Hoàng Anh Hoài Sơn - Hội viên nông dân phường Trần Hưng Đạo.
Phát biểu chỉ đạo và động viên các đội trong cuộc thi, ông Trịnh Văn Thiện – Uỷ viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng nhấn mạnh: Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” thành phố Hải Phòng lần thứ I năm 2025, nhằm mục đích duy trì, rèn luyện thân thể cho cán bộ, hội viên, nông dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe cho nông dân; góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh toàn diện.
"Giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" thành phố Hải Phòng lần thứ I năm 2025, không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội chào mừng các ngày lễ lớn. Để gắn kết cộng đồng nông dân Hải Phòng, tạo động lực sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần" - ông Thiện nói.
Ngày 07/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, thừa ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), lãnh đạo Công ty Petrolimex Đắk Lắk (Petrolimex Đắk Lắk) đã trao 2 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh.