Gần 300 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII

Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vừa cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ ngày 19/11.

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 25/11 sắp tới.

Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.A

Tham gia Đại hội có 299 đại biểu chính thức; trong đó đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 27,42%, đại biểu là nữ chiếm 40,13%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 18,73%, đại biểu đại diện các thành phần tôn giáo chiếm 5,69%...

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII sẽ diễn ra với các nội dung chính, gồm: Tổng kết nhiệm kỳ 2024 - 2029, đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Tại Đại hội cũng sẽ diễn ra hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về nhân sự trình Đại hội, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XIII gồm 128 người (cao hơn nhiệm kỳ trước 43 người) với cơ cấu kết hợp tỷ lệ nữ chiếm 32%; dân tộc thiểu số chiếm 13,6%; tôn giáo chiếm 5,6%; tỷ lệ tái cử chiếm 45,6%; người ngoài Đảng chiếm 16,8%.

Ngay sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 26-30/11 sẽ liên tiếp diễn ra Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII; Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI; Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XV.

Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất.