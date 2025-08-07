Từ hôm nay đến 10/8, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe

Chiều 6/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, diễn ra từ ngày 7 đến 10/8.

Những tuyến đường cấm hoàn toàn phương tiện

Từ 4h đến 8h ngày 7/8, từ 7h đến 12h ngày 8/8, từ 6h30 đến 12h ngày 9/8 và ngày 10/8, cảnh sát cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường:

Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai).

Đường Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ);

Đường Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài vua Lý Thái Tổ).

Những tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 4h đến 8h ngày 7/8, từ 7h đến 12h ngày 8/8, từ 6h30 đến 12h ngày 9/8 và ngày 10/8, cảnh sát tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên một số tuyến đường dưới đây:

Đường Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên)... thì đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì)... thì đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, vành đai 3... và ngược lại.