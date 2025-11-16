Google bị kiện vì dùng AI theo dõi người dùng

Đơn kiện được nộp tuần qua tại một tòa án liên bang ở California, cho biết trước đây Alphabet – công ty mẹ của Google – cho phép người dùng Gmail, Chat và Meet tùy chọn bật hoặc tắt AI, nhưng sau đó đã “bí mật” kích hoạt Gemini truy cập các ứng dụng này vào tháng 10. Theo bài báo, đơn kiện cáo buộc hành động này cho phép Google thu thập dữ liệu “mà người dùng không hề biết hoặc không đồng ý”.

Theo vụ kiện tập thể, mặc dù Google cho phép vô hiệu hóa trợ lý AI, người dùng phải lần theo các cài đặt quyền riêng tư của công ty mới làm được. Đơn kiện cho rằng nếu không thực hiện bước này, Google sẽ dùng Gemini để “truy cập và khai thác toàn bộ lịch sử liên lạc riêng tư của người dùng, bao gồm mọi email và tệp đính kèm đã gửi và nhận trong tài khoản Gmail”.

Đơn kiện cáo buộc Google vi phạm Đạo luật Xâm phạm Quyền riêng tư California năm 1967, luật cấm nghe lén và ghi âm bí mật các liên lạc mật mà không có sự đồng ý của tất cả các bên liên quan.

Gemini của Google, bộ mô hình AI ra mắt năm 2023 do DeepMind, được thiết kế để xử lý và tạo văn bản, mã, âm thanh và video. Trợ lý đa phương thức này có nhiều phiên bản như “Ultra” cho tác vụ phức tạp, “Pro” cho dịch vụ rộng, và “Nano” dùng trực tiếp trên thiết bị. Tuy nhiên, công nghệ này đã gây nhiều tranh cãi. The Wall Street Journal từng đưa tin rằng tin tặc từ hơn 20 quốc gia đã sử dụng chatbot này để thu thập thông tin phục vụ các cuộc tấn công mạng.

Tháng 9 vừa qua, Google bị yêu cầu trả 425,7 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể cáo buộc công ty vi phạm quyền riêng tư người dùng, theo tài liệu tòa án. Vụ kiện, nộp từ năm 2020, cho rằng từ năm 2016 công ty đã thu thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng bên thứ ba ngay cả khi các cài đặt theo dõi liên quan đã bị tắt. Bồi thẩm đoàn đồng ý với các cáo buộc cốt lõi về vi phạm quyền riêng tư nhưng không kết luận rằng Google phạm tội theo Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính.