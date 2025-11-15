Giá gạo bán tại siêu thị Nhật Bản lên mức cao kỷ lục
V.N (Theo NHK)
15/11/2025 5:03 PM (GMT+7)
Giá trung bình của gạo bán tại các siêu thị ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục. Trong tuần kết thúc vào Chủ Nhật, giá một túi gạo nặng 5 kg là 4.316 yên, tương đương khoảng 28 USD.
Kết quả một cuộc khảo sát của Bộ Nông nghiệp công bố hôm thứ Sáu 14/11 đối với khoảng 1.000 siêu thị trên toàn quốc cho thấy giá đã tăng 81 yên, tương đương khoảng 52 xu so với tuần trước. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá tăng.
Mức giá mới nhất là cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 3/2022, vượt qua mức 4.285 yên được ghi nhận vào giữa tháng 5 năm nay.
Theo Bộ Nông nghiệp, trong các yếu tố góp phần vào đợt tăng giá này có việc giá gạo mới thu hoạch tiếp tục ở mức cao, cùng với sự sụt giảm số lượng bán ra đối với gạo dự trữ của chính phủ vốn có giá thấp hơn.
Một cuộc khảo sát khác đối với khoảng 6.000 siêu thị, cửa hàng bán thuốc và các loại hình bán lẻ khác trên toàn quốc cho thấy giá trung bình của một túi gạo 5 kg là 4.444 yên, tương đương khoảng 29 USD. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát này được tiến hành vào tháng 2 năm nay.
Mức tăng mới nhất này diễn ra bất chấp quan điểm của thị trường cho rằng vụ thu hoạch bội thu năm nay sẽ làm giảm áp lực lên giá gạo bán lẻ.
Giá gạo giao dịch giữa các nhà phân phối và bán buôn đang có xu hướng giảm, nhưng các nhà phân tích thị trường dự đoán sẽ mất một thời gian để mức giảm này ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ.
Giá cả tăng vọt vào năm 2024, chủ yếu là do vụ mùa thất bát, làm tăng thêm gánh nặng cho các hộ gia đình vốn đã chịu ảnh hưởng bởi giá năng lượng và giá các mặt hàng khác tăng cao.
