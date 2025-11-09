Tỷ phú Elon Musk cảnh báo sốc về "cơn sóng thần" AI
Phương Đăng (theo BI)
09/11/2025 12:22 PM (GMT+7)
Tỷ phú Elon Musk cảnh báo rằng "cơn sóng thần" trí tuệ nhân tạo (AI) đang và sẽ tiếp tục thay thế hàng loạt công việc bàn giấy “với tốc độ nhanh chớp nhoáng chưa từng thấy”.
Trong cuộc trò chuyện mới nhất trên podcast của danh hài Joe Rogan, CEO Tesla và xAI tuyên bố: “AI giống như một sóng thần siêu thanh – nó đang ập tới và sẽ không dừng lại. Những công việc mang tính kỹ thuật số, làm việc trước màn hình máy tính, sẽ bị AI ‘nuốt chửng’ nhanh như chớp".
Ông Musk so sánh sự thay đổi này với thời điểm con người chuyển từ tính toán bằng tay sang dùng máy tính: “Sẽ vẫn có nhu cầu cao về việc làm, nhưng không phải là những công việc như hiện nay. Quá trình này đã diễn ra trong suốt lịch sử hiện đại".
Công việc nào còn “sống sót”?
Theo tỷ phú Musk, những nghề liên quan đến lao động thể chất hoặc tương tác trực tiếp với con người – như nấu ăn, làm nông, hoặc dịch vụ – sẽ tồn tại lâu hơn.
“Bất cứ việc gì liên quan đến vật chất, như nấu ăn hay trồng trọt, sẽ còn tồn tại. Nhưng những gì hoàn toàn kỹ thuật số, chỉ là ngồi trước máy tính, thì AI sẽ thay thế với tốc độ chớp nhoáng", ông nói.
Tương lai “thiên đường” hay “hỗn loạn”?
Dù cảnh báo về cú sốc sắp tới, Musk vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông hình dung một kịch bản “hiền hòa” nơi mọi người đều có thu nhập cao phổ quát – không chỉ là “thu nhập cơ bản phổ quát” như nhiều chuyên gia từng đề xuất.
“Trong tương lai, việc làm có thể trở thành tùy chọn. Con người sẽ có robot và AI hỗ trợ. Khi đó, mọi người có thể tiếp cận mọi sản phẩm và dịch vụ họ muốn”, ông Musk nói.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Trên con đường đó, sẽ có rất nhiều chấn thương và hỗn loạn. Không phải lộ trình nào cũng tốt đẹp".
Nguy cơ mất việc hàng loạt
Phát biểu của ông Musk được đưa ra giữa lúc ngành công nghệ đang tranh luận gay gắt về tác động của AI đối với việc làm. CEO Anthropic – Dario Amodei – dự đoán AI có thể xóa sổ một nửa các công việc văn phòng cấp thấp trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman lại tỏ ra thận trọng hơn với dự báo này.
Dù vậy, Musk tin rằng nếu được định hướng đúng, AI có thể trở thành một “người bảo trợ” cho nhân loại, giúp con người phát triển trí tò mò và khám phá sự thật. Ông kết luận: “Nếu chúng ta hướng AI theo con đường tìm kiếm chân lý và nuôi dưỡng sự tò mò, nó sẽ muốn chăm sóc và thúc đẩy nhân loại – vì con người thật sự thú vị".
