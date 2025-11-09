Hàng loạt chợ đầu tư tiền tỉ tại Hải Phòng xây lên rồi bỏ hoang, dân họp chợ ngoài đường

Nghịch cảnh diễn ra không ở một nơi

Vừa qua phóng viên báo Dân Việt có mặt tại chợ Ngũ Phúc thuộc xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy cũ nay là xã Nghi Dương, Hải Phòng mới. Trái ngược với cảnh tấp nập mua bán theo đúng nghĩa của chợ, thì ở đây lại vắng như “chùa bà Đanh”, thậm chí không có một bóng người qua lại.

Video khung cảnh chợ Ngũ Phúc thuộc xã Nghi Dương, Hải Phòng mới. Thực hiện: Thu Thuỷ

Đảo mắt xung quanh một hồi, PV nhận thấy tấm biển “chợ Ngũ Phúc” theo ngày tháng đã mờ cùng rêu bám hiện ra. Đi sâu vào trong chợ toàn thấy cát, xi măng, máy móc công trình, đồ đạc, xe kéo, ô tô của nhà dân tập kết nhờ ở đây.

Một người dân sống gần chợ chia sẻ với PV, chợ Ngũ Phúc được xây dựng từ năm 2015, sau khi chợ xây xong thời gian đầu cũng có nhiều tiểu thương đến họp. Nhưng do chợ ở khu cánh đồng, không ở trung tâm khu dân cư nên các tiểu thương không bán được hàng. Một thời gian ngắn họ lần lượt rời đi, không còn ai bán hàng trong chợ.

Máy móc công trình được người dân tập kết nhờ trong chợ Ngũ Phúc, xã Nghi Dương, Hải Phòng mới.. Ảnh: Thu Thuỷ

Từ đó đến nay, chợ Ngũ Phúc nằm trong im lìm, bên trong chợ thành nơi chứa đồ đạc, nuôi nhốt gà, chó, nước đọng trên lối đi nhếch nhác, bẩn thỉu. Duy nhất tại dãy ki ốt phía mặt đường có một gia đình thuê bán tạp hoá.

Cách chợ Ngũ Phúc vài cây số, chợ Thanh Sơn thuộc xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thuỵ cũ nay là xã Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng mới, chợ cũng nằm trong tình trạng khai trương rồi “đóng cửa”.

Cảnh nhếch nhác bẩn thỉu trong chợ Ngũ Phúc, xã Nghi Dương, Hải Phòng mới. Ảnh: Thu Thuỷ

PV ghi nhận được tại đường 402 đoạn ngã tư giao giữa thôn Xuân La và thôn Cẩm La vào buổi sáng 7/7. Cách chợ Thanh Sơn khoảng 100m, ngay dưới lề, lòng đường nơi người dân đi lại, các tiểu thương “vô tư” bày bán đủ thứ mặt hàng tại đây, kẻ mua, người bán tấp nập.

Các loại mặt hàng bày bán rau cỏ, thịt cá, hoa quả tràn hết ra đường, người mua kẻ bán chen chúc, cản trở giao thông đi lại. Trong khi đó chợ Thanh Sơn quy hoạch gọn gàng, xây lên ngay đó thì vắng bóng, hoang tàn.

Video cảnh họp chợ ngay ngoài đường khu chợ Thanh Sơn và viễn cảnh hoang tàn trong chợ xây mới. Thực hiện: Thu Thuỷ

Sau cổng chợ Thanh Sơn, bên trong ngổn ngang đồ đạc người dân tận dụng để nhờ, nuôi nhốt gà, để xe ô tô, rác mùn ẩm thấp, hôi hám. Từ lối vào đến khu nhà vệ sinh ẩm mốc, xuống cấp trầm trọng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết người Thanh Sơn cho biết, sáng nào chị cũng chở con đi học qua lối này, chị Thanh mất rất nhiều thời gian mỗi lần đi qua đoạn họp chợ ở đây, nhiều lúc còn bị cảnh con muộn giờ học, mẹ muộn giờ làm.

Cổng chợ Thanh Sơn, xã kiến Thuỵ, Hải Phòng mới đã hoen ố, trong tình trạng đóng cửa im ỉm. Ảnh: Thu Thuỷ

Ở thời điểm người lao động và công nhân đi làm lại chính là lúc người dân đi chợ mua sắm đông nên rất ảnh hưởng đến việc di chuyển của nhiều người như chị. Không còn lối nào khác gần hơn, chị Tuyết cứ phải ngậm ngùi chấp nhận chở con đi học, đi làm qua đây hết ngày này, qua ngày khác.

Quầy bán thịt tươi sống trong chợ Thanh Sơn đang thành nơi chứa đồ, nhếch nhác bẩn thỉu. Ảnh: Thu Thuỷ

Cũng giống như chị Tuyết, chị Bùi Thị Duyên có mẹ đẻ ở Xuân La gần ngay khu chợ Thanh Sơn, mỗi lần về quê đi vào giờ tan tầm chị Duyên lại chứng kiến cảnh người dân họp chợ ở lề lòng đường. Các mặt hàng được bày dọc hai bên đường từ sát cổng làng văn hóa Xuân La và Cẩm La kéo dài vào trong khoảng vài chục mét. Bất chấp việc gây cản trở, ách tắc giao thông cùng những tiếng còi xe đến rát tai mỗi khi có xe ô tô đi qua, người mua hàng vô tư đỗ xe máy, xe đạp ngổn ngang ra giữa lòng đường.

Nút giao giữa thôn Xuân La và thôn Cẩm La thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Ảnh: Thu Thuỷ

“Để tránh ách tắc, nhiều lần tôi phải đi vòng sang đường khác xa hơn cả cây số vì muốn cho con đến nhà bà ngoại được sớm và tránh nguy hiểm cho người khác tham gia giao thông. Ngã tư chợ cóc này là điểm đen, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông” chị Duyên nói.

Cũng theo tìm hiểu PV được biết, thực hiện theo chương trình nông thôn mới, chợ nông thôn mới xã Thanh Sơn được xây dựng vào năm 2015. Chợ được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) trên đất của địa phương. Nằm trong khuôn viên vuông vắn, rộng 1.500 m2, chợ có mái che bằng tôn, có khu vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà để xe và 20 quầy bán thịt tươi sống với đầy đủ tiện nghi như điện, nước, ngăn đựng đồ…

Người dân để xe hết dưới lòng đường mua hàng hoá. Ảnh: Thu Thuỷ

Tuy nhiên, sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, các tiểu thương trong chợ không bán được hàng. Bên ngoài mặt đường nhiều nhà dân cũng mở hàng quán hoặc cho thuê bán đa dạng như trong chợ nên người mua vẫn thường té tạt vào các quán ở ngoài mặt mua hàng nhiều hơn trong chợ.

Một ngày họp chợ, vẫn cứ tồn tại song song cảnh mua bán người trong chợ, người ngoài đường, lâu dần các tiểu thương trong chợ bị vắng khách, không đủ thu nhập họ lại lần lượt tìm lối ra lề đường ngồi bán, khiến cả khu chợ bỏ không, rêu mốc.

Lãng phí tài nguyên, tiền bạc

Theo thống kê tại các dự án xây chợ, nguồn kinh phí xây chợ không nhỏ, đơn cử như chợ Vĩnh Niệm được UBND quận Lê Chân cũ, khởi công xây dựng năm 2011, trên diện tích 2.800m2, tại khu dân cư thu nhập thấp phường Vĩnh Niệm cũ (giữa đoạn đường Khúc Thừa Dụ với Cầu Niệm 2), tổng giá trị đầu tư ban đầu là 4,3 tỷ đồng.

Chợ Vĩnh Niệm có 170 gian hàng, trong đó có 80 gian bán thực phẩm ăn uống, còn lại là các gian hàng tạp hóa, hàng khô, mỗi gian hàng rộng khoảng 14m2.

Khung cảnh mua bán lèo tèo tại chợ Vĩnh Niệm. Ảnh: Thu Thuỷ

Cuối tháng 9/2015, chợ Vĩnh Niệm chính thức được khai trương với sự tham gia của hơn 100 tiểu thương đến bán hàng. Tuy nhiên, chỉ sau khi chợ khai trương được vài ngày, tiểu thương lần lượt rời chợ để chạy ra các chợ cóc, chợ tạm bám theo đường Thiên Lôi.

Đến nay, trong chợ Vĩnh Niệm chỉ còn khoảng hơn chục hộ bán hàng thực phẩm, rau, củ, quả. Chợ không hoạt động hết công năng, không phát huy được hiệu quả, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, gây thiệt hại cho chủ đầu tư.

Tương tự, khu chợ Mét xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo cũ có tổng diện tích 2.964 mét vuông, được xây dựng theo chủ trương của UBND huyện Vĩnh Bảo cũ, do Công ty TNHH DV TM Ngọc Ánh làm chủ đầu tư từ năm 2010 với số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến thời điểm này, ngoài 16 kiot ngoài mặt đường được các hộ dân thuê bán hàng, các kiot còn lại trong chợ đều bỏ không lãng phí. Chủ đầu tư xây xong chợ kêu than “khóc dở mếu dở” rơi vào cảnh nợ nần, có nguy cơ mất trắng.

Biển cổng chợ Vĩnh Niệm theo thời gian, bão gió làm rụng rời hết chữ. Ảnh: Thu Thuỷ

Ngoài chợ Ngũ Phúc, chợ Thanh Sơn, huyện Kiến Thuỵ cũ, chợ Mét xã Dũng Tiến còn có chợ Áng Ngoại ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo cũ, chợ Bạch Mai, huyện An Dương cũ và nhiều các chợ xây mới khác cũng nằm trong tình trạng xây lên dân không vào họp, chợ bỏ hoang hoặc có hoạt động nhưng lèo tèo, chưa phát huy được hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Vũ Anh Dương – Trưởng phòng Kinh tế xã Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng mới cho biết, chợ Thanh Sơn mới nằm trong chủ trương thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện Kiến Thuỵ cũ.

Đây là một chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng nông thôn hiện đại, khang trang, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, khi chợ mới hoạt động sẽ giải quyết được vấn đề ách tắc giao thông tại chợ cóc, chợ tạm người dân vẫn họp tại đoạn ngã tư giao giữa thôn Xuân La và thôn Cẩm La.

Chợ Ngũ Phúc nằm cách xa trung tâm khu dân cư nên không thu hút được tiểu thương và người dân tham gia họp chợ. Ảnh: Thu Thuỷ

Nhưng do thói quen "bám" mặt đường sẽ thuận tiện cho việc kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa giữa tiểu thương và người dân tiêu dùng. Cộng với tập quán văn hoá của người dân thích “tiện đâu mua đó”, không muốn đi xa, không muốn vào chợ mua hàng, các tiểu thương không bán được hàng thì lại tìm cách ra mặt đường, lề đường bán.

“Theo chỉ đạo của xã Kiến Thuỵ mới, phòng Kinh tế sẽ phối hợp với lực lượng Công an, kiên quyết triển khai xoá chợ tạm, chợ cóc tại đường 402 đoạn ngã tư giao giữa thôn Xuân La và thôn Cẩm La, lập lại tuyến đường thông thoáng cho người dân đi lại. Đây là việc chúng tôi sẽ xắn tay vào làm ngay trong tuần làm việc thứ 2 này” – ông Dương nói.