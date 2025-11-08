Cơm chùa Ba Vàng – hương vị của thiền và lòng thành

Tâm tịnh thì vị cũng tịnh

Tại chùa Ba Vàng, bữa cơm không đơn thuần là bữa ăn, mà là một nghi lễ nhỏ trong đời sống tu tập. Người nấu cơm nơi đây – những Phật tử đầy lòng thành – không chỉ dùng đôi tay khéo léo, mà gửi cả tâm niệm từ bi vào từng hạt gạo, lát đậu, ngọn rau. Mỗi món ăn được làm ra với tâm nguyện chân thành: ai về chùa cũng đủ sức khỏe để tu học, đủ an lành để nuôi dưỡng hạt giống thiện trong tâm mình.

Vào những ngày đại lễ, số lượng thực khách có khi lên đến hàng vạn người. Thế nhưng, trong không khí hòa hợp, từng người đều làm việc với tâm an nhiên, vui vẻ. Tiếng dao thớt vang lên như nhịp mõ đều đặn; hương cơm chín hòa cùng khói lam nhẹ như khói hương lan tỏa khắp sân chùa. Mỗi suất cơm được dâng lên với tất cả sự kính cẩn – một biểu hiện của “thiền trong hành động”, của “tâm tịnh thì vị cũng tịnh”.

Hương vị từ sự tinh khiết và tự nhiên

Ẩm thực tại chùa Ba Vàng mang nét đặc trưng của ẩm thực thiền: thanh, nhẹ mà sâu. Những món đậu rán giòn, canh nấm, xiên chay nướng hay nem chay... đều giản dị nhưng khơi dậy cảm giác thanh thoát trong từng vị giác. Mỗi món tráng miệng như bánh sầu riêng, bánh rán vừng, chè bí đỏ, chè đậu xanh... lại mang theo vị ngọt nhẹ, vừa đủ để kết thúc một bữa ăn mà không vương vấn.

Một du khách từng bộc bạch: “Tôi chưa từng ăn chay, nhưng khi ăn cơm ở chùa Ba Vàng, tôi cảm thấy ngon lạ lùng. Không chỉ ngon ở vị mà còn thấy lòng mình nhẹ hơn.” Có lẽ, chính cái “ngon của tâm an” ấy mới là thứ khiến người ta nhớ mãi.

Nguyên liệu làm nên những món ăn cũng thật giản đơn – là nấm, đậu, rau củ, củ quả tươi được hái từ vườn chùa. Những luống rau xanh mướt, giọt sương đọng trên lá buổi sớm như mang năng lượng tinh khôi của đất trời. Tất cả được chế biến cẩn trọng, giữ trọn vị tự nhiên. Cơm chùa vì thế không cầu kỳ, không đậm vị, nhưng lại khiến người ăn thấy khỏe, thấy lòng nhẹ, như vừa đi qua một cơn gió mát lành.

Bữa cơm – một pháp thiền của tình thương

Với nhiều người, bữa cơm chùa Ba Vàng không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một bài học. Giữa nhịp sống hối hả, họ tìm thấy nơi đây một khoảng lặng để chiêm nghiệm. Có bạn trẻ hồn nhiên nói: “Cơm chùa ngon như cơm mẹ nấu, cơm chùa vừa ngon lại vừa lạ!”. Câu nói tưởng đơn sơ, nhưng trong đó là niềm xúc động trước tình thương và sự chăm chút của những con người lặng lẽ phụng sự.

Ẩm thực tại chùa Ba Vàng là sự hòa quyện của thực dưỡng và thiền vị – nơi mỗi hạt cơm là kết tinh của đất trời, của công sức và tấm lòng. Bữa cơm ấy giúp người ăn không chỉ no thân, mà còn cảm nhận sự an lạc trong từng hơi thở.

Giữa tiếng chuông chùa ngân nga, giữa làn khói hương bảng lảng, mỗi bữa cơm nơi đây là một thiền vị ngọt ngào – khiến người đi xa vẫn muốn quay về để một lần nữa được thưởng thức, không chỉ bằng miệng, mà bằng cả trái tim.

