Cơm chùa Ba Vàng – hương vị của thiền và lòng thành
Đông Bắc
08/11/2025 7:47 AM (GMT+7)
Nếu từng một lần hành hương về chùa Ba Vàng ( phường Uông Bí, Quảng Ninh), có lẽ bạn sẽ không chỉ nhớ những mái chùa ẩn mình giữa non xanh mây trắng, mà còn lưu giữ trong lòng dư vị thanh tịnh từ những bữa cơm nơi cửa Phật. Ở đó, từng món ăn giản dị mà đậm đà, không chỉ nuôi thân mà còn nuôi tâm – như một pháp thiền nhẹ nhàng đưa con người trở về với tĩnh lặng trong chính mình.
Tâm tịnh thì vị cũng tịnh
Tại chùa Ba Vàng, bữa cơm không đơn thuần là bữa ăn, mà là một nghi lễ nhỏ trong đời sống tu tập. Người nấu cơm nơi đây – những Phật tử đầy lòng thành – không chỉ dùng đôi tay khéo léo, mà gửi cả tâm niệm từ bi vào từng hạt gạo, lát đậu, ngọn rau. Mỗi món ăn được làm ra với tâm nguyện chân thành: ai về chùa cũng đủ sức khỏe để tu học, đủ an lành để nuôi dưỡng hạt giống thiện trong tâm mình.
Vào những ngày đại lễ, số lượng thực khách có khi lên đến hàng vạn người. Thế nhưng, trong không khí hòa hợp, từng người đều làm việc với tâm an nhiên, vui vẻ. Tiếng dao thớt vang lên như nhịp mõ đều đặn; hương cơm chín hòa cùng khói lam nhẹ như khói hương lan tỏa khắp sân chùa. Mỗi suất cơm được dâng lên với tất cả sự kính cẩn – một biểu hiện của “thiền trong hành động”, của “tâm tịnh thì vị cũng tịnh”.
Hương vị từ sự tinh khiết và tự nhiên
Ẩm thực tại chùa Ba Vàng mang nét đặc trưng của ẩm thực thiền: thanh, nhẹ mà sâu. Những món đậu rán giòn, canh nấm, xiên chay nướng hay nem chay... đều giản dị nhưng khơi dậy cảm giác thanh thoát trong từng vị giác. Mỗi món tráng miệng như bánh sầu riêng, bánh rán vừng, chè bí đỏ, chè đậu xanh... lại mang theo vị ngọt nhẹ, vừa đủ để kết thúc một bữa ăn mà không vương vấn.
Một du khách từng bộc bạch: “Tôi chưa từng ăn chay, nhưng khi ăn cơm ở chùa Ba Vàng, tôi cảm thấy ngon lạ lùng. Không chỉ ngon ở vị mà còn thấy lòng mình nhẹ hơn.” Có lẽ, chính cái “ngon của tâm an” ấy mới là thứ khiến người ta nhớ mãi.
Nguyên liệu làm nên những món ăn cũng thật giản đơn – là nấm, đậu, rau củ, củ quả tươi được hái từ vườn chùa. Những luống rau xanh mướt, giọt sương đọng trên lá buổi sớm như mang năng lượng tinh khôi của đất trời. Tất cả được chế biến cẩn trọng, giữ trọn vị tự nhiên. Cơm chùa vì thế không cầu kỳ, không đậm vị, nhưng lại khiến người ăn thấy khỏe, thấy lòng nhẹ, như vừa đi qua một cơn gió mát lành.
Bữa cơm – một pháp thiền của tình thương
Với nhiều người, bữa cơm chùa Ba Vàng không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một bài học. Giữa nhịp sống hối hả, họ tìm thấy nơi đây một khoảng lặng để chiêm nghiệm. Có bạn trẻ hồn nhiên nói: “Cơm chùa ngon như cơm mẹ nấu, cơm chùa vừa ngon lại vừa lạ!”. Câu nói tưởng đơn sơ, nhưng trong đó là niềm xúc động trước tình thương và sự chăm chút của những con người lặng lẽ phụng sự.
Ẩm thực tại chùa Ba Vàng là sự hòa quyện của thực dưỡng và thiền vị – nơi mỗi hạt cơm là kết tinh của đất trời, của công sức và tấm lòng. Bữa cơm ấy giúp người ăn không chỉ no thân, mà còn cảm nhận sự an lạc trong từng hơi thở.
Cơm chùa Ba Vàng – hương vị ấy không chỉ nuôi dưỡng thân thể, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Giữa tiếng chuông chùa ngân nga, giữa làn khói hương bảng lảng, mỗi bữa cơm nơi đây là một thiền vị ngọt ngào – khiến người đi xa vẫn muốn quay về để một lần nữa được thưởng thức, không chỉ bằng miệng, mà bằng cả trái tim.
Cơm chùa Ba Vàng – hương vị của thiền và lòng thành
Nếu từng một lần hành hương về chùa Ba Vàng ( phường Uông Bí, Quảng Ninh), có lẽ bạn sẽ không chỉ nhớ những mái chùa ẩn mình giữa non xanh mây trắng, mà còn lưu giữ trong lòng dư vị thanh tịnh từ những bữa cơm nơi cửa Phật. Ở đó, từng món ăn giản dị mà đậm đà, không chỉ nuôi thân mà còn nuôi tâm – như một pháp thiền nhẹ nhàng đưa con người trở về với tĩnh lặng trong chính mình.
Di tích Đền Công đồng Bắc Lệ đạt OCOP 4 sao “Chìa khóa vàng” mở hướng đi mới, đánh thức du lịch Xứ Lạng
Vượt qua vai trò di tích lịch sử - văn hóa, Di tích Đền Công đồng Bắc Lệ (xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) cổ kính đã trở thành sản phẩm đầu tiên trong nhóm du lịch của tỉnh Lạng Sơn được công nhận OCOP 4 sao. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là "chìa khóa vàng" khẳng định hướng đi đột phá, mở đường cho du lịch Lạng Sơn cất cánh
Lạng Sơn: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng (app)
Xuất khẩu cá chim vây vàng sang Mỹ, kinh nghiệm ở HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh
Nhờ áp dụng quy trình nuôi biển không kháng sinh, sử dụng hoàn toàn công nghệ vi sinh, giảm giá thành sản phẩm, HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã xuất khẩu đơn hàng đầu tiên sang Mỹ, được đối tác đánh giá rất cao về chất lượng.
Đếm ngược từng ngày để xem các thiếu nữ Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh thi đấu đá bóng
Giải Bóng đá nữ các Dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 21 đến 29/11. Sự kiện là nơi hội tụ các đội bóng nữ dân tộc thiểu số toàn quốc và hứa hẹn một lễ hội thể thao - văn hóa rực rỡ, kết hợp tinh thần rèn luyện thân thể với việc kích cầu du lịch mùa thu đông tại địa phương.
Bữa ăn bán trú góp phần giảm tải gánh nặng cho phụ huynh, tiếp sức học sinh vùng khó tỉnh Thái Nguyên đến trường
Từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú, nhiều địa phương tại tỉnh Thái Nguyên đang kỳ vọng sẽ có một chính sách mới giúp giảm tải gánh nặng kinh tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng khó phát triển toàn diện.
Cơm chùa Ba Vàng – hương vị của thiền và lòng thành
Nếu từng một lần hành hương về chùa Ba Vàng ( phường Uông Bí, Quảng Ninh), có lẽ bạn sẽ không chỉ nhớ những mái chùa ẩn mình giữa non xanh mây trắng, mà còn lưu giữ trong lòng dư vị thanh tịnh từ những bữa cơm nơi cửa Phật. Ở đó, từng món ăn giản dị mà đậm đà, không chỉ nuôi thân mà còn nuôi tâm – như một pháp thiền nhẹ nhàng đưa con người trở về với tĩnh lặng trong chính mình.
Di tích Đền Công đồng Bắc Lệ đạt OCOP 4 sao “Chìa khóa vàng” mở hướng đi mới, đánh thức du lịch Xứ Lạng
Vượt qua vai trò di tích lịch sử - văn hóa, Di tích Đền Công đồng Bắc Lệ (xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) cổ kính đã trở thành sản phẩm đầu tiên trong nhóm du lịch của tỉnh Lạng Sơn được công nhận OCOP 4 sao. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là "chìa khóa vàng" khẳng định hướng đi đột phá, mở đường cho du lịch Lạng Sơn cất cánh
Lạng Sơn: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng
Xuất khẩu cá chim vây vàng sang Mỹ, kinh nghiệm ở HTX nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh
Đếm ngược từng ngày để xem các thiếu nữ Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh thi đấu đá bóng
Giải Bóng đá nữ các Dân tộc thiểu số Quảng Ninh mở rộng 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 21 đến 29/11. Sự kiện là nơi hội tụ các đội bóng nữ dân tộc thiểu số toàn quốc và hứa hẹn một lễ hội thể thao - văn hóa rực rỡ, kết hợp tinh thần rèn luyện thân thể với việc kích cầu du lịch mùa thu đông tại địa phương.