Lạng Sơn: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng

Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Trần Đặng Ngải (sinh năm 1993), Linh Đức An (sinh năm 1995) và Đỗ Trung Kiên (sinh năm 1996), tất cả cùng trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng số tiền nhóm này thu lợi bất chính được xác định là hơn 3,3 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng (như Quick Quang_ios, Mar Vay_ios, Timvay, Think Credit, Kasik Vay_IOS...) quảng cáo cho vay tiền "thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp" nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình.

Từ giữa tháng 8/2025, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một nhóm khoảng 30 người hoạt động nghi vấn tại một tòa nhà trên đường Phùng Chí Kiên (phường Kỳ Lừa). Quá trình xác minh cho thấy, Trần Đặng Ngải là người cầm đầu, còn Đỗ Trung Kiên và Linh Đức An giữ vai trò quản lý, điều hành nhóm nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng.

Thủ đoạn của nhóm là đăng tuyển nhân viên trên mạng xã hội với lời mời "việc nhẹ, lương cao". Khi có khách vay, các đối tượng cho vay với kỳ hạn 7 ngày, mức lãi suất từ 35% đến 45%/kỳ, tương đương hơn 2.000%/năm. Tiền lãi sẽ được trừ thẳng vào tiền gốc ngay khi giải ngân. Khi đến hạn, nếu người vay chậm trả, sẽ có bộ phận gọi điện, nhắn tin, thậm chí đe dọa, bôi nhọ trên mạng xã hội để đòi nợ.

Hiện trường bên trong tòa nhà nơi các đối tượng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng qua ứng dụng, bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ tổng cộng 26 đối tượng, bao gồm 3 đối tượng chủ mưu và 23 nhân viên; thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan.

Điều tra ban đầu làm rõ, các ứng dụng của nhóm Ngải đã có trên 1.600 lượt khách vay trên cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng. Nhóm đã thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương mức lãi suất 2.085%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.