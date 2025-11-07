Dự kiến khởi công Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trong tháng 12/2025

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng, được quy hoạch trong Quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án trọng điểm bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, khi có tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD. Dự án có tổng công suất 1.500MW, với 2 tổ máy phát điện, mỗi tổ máy có công suất 750 MW.

Dù đã được khởi động từ tháng 10/2021, nhưng đến nay Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh vẫn chưa thể khởi công vì gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo phường Cửa Ông cùng chủ đầu tư, các doanh nghiệp khảo sát thực tế đường vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh nói chung và phường Cẩm Phả nói riêng đang tăng tốc triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Theo đó, nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Quảng Ninh và phường Cửa Ông, đến nay chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế san nền, hồ sơ mời thầu tổng thầu thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công, nộp hồ sơ thuê đất

Về mặt bằng, sau khi hoàn thành GPMB hơn 1,7ha, phường Cửa Ông đặt mục tiêu GPMB thêm gần 34ha trong tháng 9/2025. Diện tích này sẽ được bàn giao qua Ban Quản lý dự án Khu vực II để chuyển đến chủ đầu tư. Song song đó, quy trình thu hồi phần đất của các tổ chức cũng đang được hoàn thiện theo đúng tiến độ đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ phục vụ khởi công dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, chiều 6/11 vừa qua, lãnh đạo phường Cửa Ông đã làm việc với chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị liên quan để tháo gỡ một số vướng mắc.

Tại cuộc họp, các bên đã tháo gỡ, thống nhất phương án cấp điện, nước, giao thông phục vụ cho việc thi công giai đoạn san nền triển khai dự án.

Phường Cửa Ông cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện tốt nhất và sớm nhất để chủ đầu tư đảm bảo khởi công dự án theo đúng chỉ đạo của tỉnh vào ngày 19/12/2025.