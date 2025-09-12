Quảng Ninh: Có thể cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG

Trước tình trạng chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc kiểm tra trực tiếp hiện trường. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định, nếu không tháo gỡ kịp thời các vướng mắc giải phóng mặt bằng, mục tiêu dự án phát điện vào năm 2028 có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo gửi UBND phường Cửa Ông về việc giải phóng và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG. Cụ thể, trước ngày 30/9/2025, phường này phải hoàn tất bàn giao 25 ha giai đoạn 1 cho chủ đầu tư.

Đơn vị này phải thực hiện phải rà soát toàn bộ ranh giới, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất, từ đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức vận động, đối thoại, thuyết phục người dân.

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Tuy nhiên, trong các trường hợp không đạt được sự đồng thuận, UBND phường Cửa Ông sẽ xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm đúng trình tự pháp luật.

Tỉnh Quảng Ninh đồng thời yêu cầu Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh khẩn trương ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, hoàn tất hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển theo quy định. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo, trong đó có hoạt động lấn biển.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng được đề nghị nghiên cứu phương án hỗ trợ bổ sung cho người dân ngoài khung bồi thường (không tính vào chi phí đầu tư dự án), nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn.

Sau khi nhận mặt bằng, doanh nghiệp phải nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để sẵn sàng khởi công, phấn đấu đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch năm 2028.

UBND tỉnh khẳng định, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, nhằm tháo gỡ nút thắt lớn nhất của dự án. Việc hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch, ổn định và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Tổng diện tích sử dụng dự án hơn 55 ha, trong đó 42 ha đất và 13 ha mặt nước tại phường Cửa Ông. Dù đã tiến hành hơn 4 năm tiến độ dự án vẫn “dậm chân tại chỗ” do mới thu hồi được khoảng 1/10 mặt bằng.