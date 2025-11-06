Hải Phòng: Bờ kè biển Đồ Sơn bị sụt lún và hư hỏng sau nhiều cơn bão

Sáng ngày 6/11 theo ghi nhận của PV Dân Việt, phố đi bộ dọc bãi tắm khu II Đồ Sơn (Hải Phòng) xuất hiện tình trạng sát lở, sụt lún. Một điểm sạt lở rộng khoảng 20m2 được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa, dựng biển cảnh báo và san lấp đất đá.

Một điểm sạt lở rộng khoảng 20m2 được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa, dựng biển cảnh báo và san lấp đất đá. Ảnh ND.

Trong khi một điểm sạt lở khác cũng ở phố đi bộ bãi tắm khu II Đồ Sơn vẫn nguyên trạng gạch, đá, bê tông đã vỡ vụn, biến dạng. Vật liệu, rác thải ngổn ngang dưới hố sụt lún sâu khoảng 1m.

Vật liệu, rác thải ngổn ngang dưới hố sụt lún sâu khoảng 1m. Ảnh ND.

Trao đổi với PV Dân Việt anh Bùi Công ở phường Đồ Sơn cho biết, sau những cơn bão mạnh đổ bộ vào Hải Phòng gây mưa to gió lớn kết hợp triều cường, vùng biển Đồ Sơn sóng cao 3-4m vỗ mạnh vào bờ khiến 2 điểm kè đá và vỉa hè phố đi bộ bị sụt lún nghiêm trọng.

Được biết sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng địa phương tạm thời kè đá gia cố bờ kè cũ để ngăn sóng. Ảnh ND.

Được biết sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng địa phương tạm thời kè đá gia cố bờ kè cũ để ngăn sóng. Tuy nhiên, khu vực sụt lún rộng hàng chục mét trên vỉa hè phố đi bộ chưa được khắc phục ảnh hưởng đến cảnh quan, việc khai thác, kinh doanh ẩm thực của các hộ dân địa phương.

Không chỉ khu vực phố đi bộ bãi tắm khu II, dọc đường ven biển Đồ Sơn xuất hiện hàng chục điểm bờ kè, vỉa hè đường ven biển bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh ND.

Không chỉ khu vực phố đi bộ bãi tắm khu II, dọc đường ven biển Đồ Sơn xuất hiện hàng chục điểm bờ kè, vỉa hè đường ven biển bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều khu vực, kè đá và gạch bó vỉa hè bờ kè bị sóng đánh vỡ vụn. Một số điểm thường xuyên bị sóng đánh vỡ bờ được hàn khung sắt gia cố nhưng bị sóng đánh vỡ cả gạch đá lẫn khung sắt.

Nhiều khu vực, kè đá và gạch bó vỉa hè bờ kè bị sóng đánh vỡ vụn. Ảnh ND.

Hệ thống kè biển khu du lịch Đồ Sơn chạy theo đường bờ biển bao gồm 9.702 m bờ kè và 18.647 m2 sân tiêu năng (tiêu hao năng lượng dòng chảy, ngăn chặn xói mòn) được xây dựng từ những năm 1970. Đây vừa là công trình phòng chống thiên tai, bảo vệ đường ven biển khu du lịch Đồ Sơn, vừa cải thiện mỹ quan đô thị, tạo không gian phát triển du lịch.

Việc kè biển hư hỏng khiến người dân và du khách bất an, làm mất giá trị, sức hấp dẫn của khu du lịch Đồ Sơn. Ảnh ND.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, đơn vị quản lý bờ kè, nguyên nhân bờ kè hư hỏng là xây dựng đã lâu, thường xuyên chịu tác động của sóng biển, gió bão.

Biển cảnh báo nguy hiểm ở. Ảnh ND.

Việc kè biển hư hỏng khiến người dân và du khách bất an, làm mất giá trị, sức hấp dẫn của khu du lịch Đồ Sơn.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND phường Đồ Sơn rà soát quy mô đầu tư dự án kè biển Đồ Sơn theo hướng bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí.