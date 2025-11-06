Phú Thọ, con rể cũ lái xe tải đâm bố vợ tử vong
Hoan Nguyễn
06/11/2025 9:44 AM (GMT+7)
Từ từ mâu thuẫn với vợ cũ, Đoàn Văn Đại lái xe tải đâm bố vợ tử vong trước cây xăng ở Phú Thọ.
Sáng 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Đoàn Văn Đại tại cơ quan công an.
Trước đó, khoảng 14h10 ngày 5/11, tại khu vực cây xăng dầu số 58 ven đường Nguyễn Tất Thành (Khu 10, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ), ông Lê Quý Mão (SN 1963, trú tại phường Thanh Miếu) bị xe tải BKS 20L-8641 do Đại điều khiển đâm, chèn qua người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đại lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hiện trường vụ án.
Lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và vận động đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa Đại và vợ cũ là chị Lê Thị Thu H. (SN 1989), con gái ông Mão.
Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.
