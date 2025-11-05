Hẹn đổi bán xe mô tô trên mạng xã hội, một người dân ở Hải Phòng bị 2 đối tượng chiếm đoạt xe

Công an xã Thanh Miện (Hải Phòng) vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Đức Nghĩa, sinh năm 2009 và Vũ Mạnh Trường, sinh năm 2007 về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường. Ảnh CAHP.

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, Cuối tháng 10/2025 Công an xã Thanh Miện tiếp nhận trình báo của anh T.Q.T, sinh năm 2006, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình về việc: Sáng cùng ngày, tại khu vực Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng, anh T.Q.T có hẹn đổi bán 01 chiếc xe mô tô HONDA Airblade mang BKS 18AA-198.84 cho 2 đối tượng không quen biết trên mạng xã hội.

Khi được anh T.Q.T giao chìa khoá xe, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, chiếm đoạt xe mô tô trên.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai truy vết nóng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, Công an xã Thanh Miện đã xác định, triệu tập 2 đối tượng gây án là Phạm Đức Nghĩa, sinh năm 2009 và Vũ Mạnh Trường, sinh năm 2007, cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Phòng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản trên.

Hiện, Công an xã Thanh Miện tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.