Seabank Thái Nguyên trao 60 suất quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 11 tại xã Hợp Thành

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Mạnh – Giám đốc SeABank Thái Nguyên cho biết, trong những năm qua, cùng với hoạt động kinh doanh, SeABank luôn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

“Sau khi nắm bắt thông tin về thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn xã Hợp Thành, chúng tôi mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn, góp sức cùng chính quyền địa phương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống” – ông Mạnh chia sẻ.

Tại buổi lễ, đại diện SeABank Thái Nguyên đã trực tiếp trao tặng 60 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc chăn ấm, gửi đến các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản trong đợt bão lũ vừa qua. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của SeABank đối với bà con vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

60 suất quà được đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Thái Nguyên trao đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 trên địa bàn xã Hợp Thành. Ảnh: MTTQ xã Hợp Thành

Phát biểu đáp từ, ông Mã Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng SeABank đối với người dân địa phương.

“Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là nguồn động viên to lớn giúp người dân Hợp Thành thêm nghị lực, sớm khắc phục hậu quả và vươn lên trong cuộc sống” – ông Hải nhấn mạnh.

Được biết, cơn bão số 11 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho xã Hợp Thành, nhiều hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất. Ngay sau khi bão tan, chính quyền xã đã khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn.

Chương trình trao quà hỗ trợ của SeABank là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội do ngân hàng triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Kết thúc chương trình, các hộ dân được nhận quà đều bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của Ngân hàng SeABank và chính quyền địa phương. Đây chính là nguồn động viên tinh thần quý giá để họ vững tin khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão lũ.