Seabank Thái Nguyên trao 60 suất quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 11 tại xã Hợp Thành
Hà Thanh - Kiều Hải
05/11/2025 3:08 PM (GMT+7)
Sáng 5/11, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho 60 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11 vừa qua.
Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Mạnh – Giám đốc SeABank Thái Nguyên cho biết, trong những năm qua, cùng với hoạt động kinh doanh, SeABank luôn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.
“Sau khi nắm bắt thông tin về thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn xã Hợp Thành, chúng tôi mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn, góp sức cùng chính quyền địa phương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống” – ông Mạnh chia sẻ.
Tại buổi lễ, đại diện SeABank Thái Nguyên đã trực tiếp trao tặng 60 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc chăn ấm, gửi đến các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản trong đợt bão lũ vừa qua. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của SeABank đối với bà con vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Phát biểu đáp từ, ông Mã Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng SeABank đối với người dân địa phương.
“Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là nguồn động viên to lớn giúp người dân Hợp Thành thêm nghị lực, sớm khắc phục hậu quả và vươn lên trong cuộc sống” – ông Hải nhấn mạnh.
Được biết, cơn bão số 11 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho xã Hợp Thành, nhiều hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất. Ngay sau khi bão tan, chính quyền xã đã khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn.
Chương trình trao quà hỗ trợ của SeABank là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội do ngân hàng triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
Kết thúc chương trình, các hộ dân được nhận quà đều bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của Ngân hàng SeABank và chính quyền địa phương. Đây chính là nguồn động viên tinh thần quý giá để họ vững tin khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Lạng Sơn tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc theo hướng gần dân hơn, hiệu quả hơn
Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đã giảm đầu mối, biên chế và tạo ra một phương thức hoạt động mới, linh hoạt, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm phục vụ
Chuỗi sản xuất không kháng sinh – Hướng đi mới cho người nuôi biển
Nhờ áp dụng kỹ thuật vi sinh và tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất cá biển không kháng sinh, nhiều trại giống, hộ nuôi biển ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắc... đã giảm được giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng cá giống, cá thương phẩm đang mở rộng sản xuất và hướng tới xuất khẩu ở các thị trường khó tính.
Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ
Xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh vào độ thu hoạch luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, trải dài theo sườn đồi, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn trở thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, được tôn vinh qua lễ hội mùa vàng hàng năm.
Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng
Ngày 3/ 11, tại phường Phù Liễn, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá, tiêu thụ nông sản phẩm, cài đặt và kích hoạt các tiện ích Nền tảng số Nông dân Việt Nam cho 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện các xã Vĩnh Am, An Lão, Việt Khê của thành phố Hải Phòng.
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri
Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng
Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.
Lạng Sơn tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc theo hướng gần dân hơn, hiệu quả hơn
Chuỗi sản xuất không kháng sinh – Hướng đi mới cho người nuôi biển
Nhờ áp dụng kỹ thuật vi sinh và tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất cá biển không kháng sinh, nhiều trại giống, hộ nuôi biển ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắc... đã giảm được giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng cá giống, cá thương phẩm đang mở rộng sản xuất và hướng tới xuất khẩu ở các thị trường khó tính.
Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ
Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng
Ngày 3/ 11, tại phường Phù Liễn, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá, tiêu thụ nông sản phẩm, cài đặt và kích hoạt các tiện ích Nền tảng số Nông dân Việt Nam cho 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện các xã Vĩnh Am, An Lão, Việt Khê của thành phố Hải Phòng.
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri